Super Tucano: retirada nos Estados Unidos, participações no Líbano

A retirada das três aeronaves Super Tucano da Força Aérea dos EUA levanta questões para o Líbano, que recebeu seis aeronaves em 2017 e 2018. A decisão americana diz respeito a um teste escolar piloto. Não demonstra o abandono do programa libanês. Apoio em terra, armamento guiado, treinamento, manutenção e apoio dos EUA anunciado em 2025: os documentos disponíveis fornecem uma indicação clara das capacidades adquiridas, os limites da aeronave e as informações ainda necessárias para avaliar sua disponibilidade real.

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A retirada dos três A-29 Super Tucano da Força Aérea dos EUA, confirmada no início de novembro de 2026, levanta uma questão no Líbano: o que se passa com um programa fornecido e apoiado por Washington quando o Exército dos EUA renuncia ao seu próprio avião? Os documentos disponíveis descrevem duas trajetórias distintas. A escolha americana diz respeito a um teste escolar piloto. O Líbano recebeu seis aeronaves de apoio em terra e reconhecimento, cujo apoio foi notificado em julho de 2025.

Três Super Tucano removidos de uma escola de testes

O anúncio americano não diz respeito a uma grande frota de combate. Abrange três aeronaves designadas para a Escola Piloto de Teste da Força Aérea, com sede em Edwards, Califórnia. Em 3 de novembro de 2026, um porta-voz da base explicou à imprensa especializada americana que a avaliação não tinha confirmado sua adequação para os usos pretendidos da escola.

Um anúncio de concurso emitido em 29 de Outubro prevê o seu apoio no terreno. Descreve três aeronaves armazenadas, sem retornar ao voo planejado para a Força Aérea dos EUA. Os benefícios incluem vazamentos de fluidos, pneus e reboque. Eles não são um programa de re-service.

Estes aviões tinham entrado pela primeira vez no Comando de Operações Especiais dos EUA. Após uma mudança de necessidades, eles foram transferidos para Edwards em 2024. Em julho de 2025, a escola anunciou sua integração para ensinar evasão, spin e avaliação de sistemas de missão. A retirada é, portanto, feita após uma tentativa de conversão educacional.

As divulgações públicas não especificam os critérios técnicos pormenorizados que conduziram a esta decisão. Não estabelecem uma proibição geral do roubo do modelo nem uma suspensão do apoio aos utilizadores estrangeiros.

No Líbano, seis aeronaves entregues em 2017 e 2018

O programa libanês responde a outra lógica. Washington forneceu seis Super Tucano para fortalecer as capacidades do exército libanês. Os dois primeiros chegaram em Hamat em 9 de outubro de 2017. Os quatro seguintes foram recebidos em 28 de maio de 2018, antes de uma cerimônia em 12 de junho.

Projetado pelo grupo brasileiro Embraer, o avião libanês seguiu uma cadeia industrial americana. As seis cópias foram produzidas em Jacksonville, Flórida, e depois modificadas pela Sierra Nevada Corporation, agora SNC, em Centennial, Colorado. O pacote também incluía treinamento, peças sobressalentes, equipamentos de suporte e logística.

Esta cronologia evita uma confusão frequente: o Super Tucano libanês não participou na batalha de Fajr al-Joouroud de agosto de 2017. A chegada deles é posterior. As capacidades aéreas empregadas durante esta batalha incluíam Cessna, drones e coordenação de artilharia.

Seis dispositivos entregues não significam, no entanto, seis dispositivos imediatamente disponíveis. Não existe uma declaração pública suficientemente precisa nos documentos consultados para quantificar a disponibilidade actual, as horas de voo ou o número de tripulações operacionais.

Uma capacidade de ataque, não uma defesa aérea completa

O Super Tucano pertence à categoria de aeronave turboprop leve. Suas missões incluem apoio aéreo, reconhecimento armado, vigilância e treinamento. Fornece às forças terrestres um meio de observar uma área e, onde as condições permitem, receber apoio preciso.

No caso libanês, a capacidade declarada excede o equipamento teórico de um catálogo. O exército confirmou em 2024 a presença de foguetes APKWS e bombas guiadas por laser em seu A-29B. Os APKWS são foguetes com um sistema de orientação, não mísseis de defesa aérea.

O valor dessa precisão depende de toda uma cadeia: identificação objetiva, designação, comunicações e coordenação com unidades terrestres. O exército libanês desenvolveu a partir de 2019 um sistema de integração ar-terra, o LAGI, especificamente projetado para organizar este trabalho conjunto.

Estas capacidades não permitem que o Super Tucano seja apresentado como uma resposta completa às violações do espaço aéreo libanês. O equipamento documentado não demonstra a capacidade de confrontar aeronaves de caça modernas ou de alcançar superioridade aérea. Apoiar a unidade terrestre e sustentar o céu nacional requer meios diferentes.

A documentação pública também confirma a formação. Em 23 de junho de 2020, Super Tucano participou com Gazelle em um exercício de vida real em Akoura. Este episódio atesta um trabalho de manobra; não constitui um registro de missões de combate.

O apoio dos EUA a 2025, um elemento essencial

O documento mais diretamente relevante para o futuro libanês data de 11 de julho de 2025. Washington, então, aprovou uma possível venda de A-29 suporte para uma estimativa de US $ 100 milhões. O caso anterior dizia respeito a 43,7 milhões. Os $100 milhões representam a nova estimativa total, não um montante a ser adicionado automaticamente ao montante anterior.

O perímetro abrange componentes do motor, peças, consumíveis, reparos, equipamentos terrestres, software e serviços técnicos. Esta lista mostra que a capacidade militar é baseada na manutenção contínua. A entrega inicial de aeronaves não é suficiente para garantir a sua utilização durante anos.

A notificação associa explicitamente o apoio ao apoio aéreo e às missões de informação, vigilância e reconhecimento. Atribui-lhe igualmente o papel do exército libanês na implementação da cessação das hostilidades de Novembro de 2024. Este quadro político não prova que tenham sido realizadas greves precisas no Sul.

É igualmente necessário distinguir entre autorização e execução. Uma eventual notificação de venda não atesta a assinatura de todos os contratos, o pagamento integral de fundos ou a entrega de cada serviço. No entanto, é um elemento documentado de continuidade do programa libanês, distinto da retirada decidida em Edwards.

Manutenção e formação: condições reais de duração

O programa de formação lançado em Moody, Estados Unidos, incluiu inicialmente 12 pilotos libaneses e 22 técnicos libaneses. Um primeiro lançamento com um estudante libanês no comando ocorreu em 22 de março de 2017. Uma segunda promoção piloto tinha concluído seu curso pouco antes da entrega final em 2018.

Esses números descrevem a construção do programa. Não fornecem informações sobre pessoal qualificado em novembro de 2026. A sua manutenção exige a manutenção de competências, a renovação de qualificações e a garantia de formação suficiente.

A fim de avaliar as possíveis consequências da retirada dos Estados Unidos, seria necessário conhecer os contratos de manutenção em vigor no Líbano. Os prazos para reparação, inventário de peças e acesso à assistência técnica representam mais do que a única presença do modelo no inventário da Força Aérea dos EUA.

O desaparecimento da pequena frota americana pode justificar a vigilância da organização do apoio industrial. Por si só não prova uma ruptura de abastecimento. A Embraer continua a produzir o Super Tucano para outros clientes: o seu primeiro trimestre de 2026 menciona quatro entregas, nomeadamente para Portugal e Uruguai.

Custos e tendências a não confundir

A avaliação financeira exige a mesma prudência. O montante de 462 milhões de dólares, anunciado em junho de 2015, foi uma estimativa de uma possível venda. O perímetro incluía aeronaves, motores adicionais, armamentos, sistemas de proteção, treinamento e suporte. Este montante não pode ser apresentado como a factura final das seis aeronaves.

Dividir um envelope global por seis para obter o preço de uma aeronave seria, portanto, enganoso. Uma avaliação do programa requer despesas, financiamento e benefícios reais. Os elementos de prova públicos examinados não permitem esta avaliação global.

As novas missões propostas pelo fabricante devem também manter-se separadas das capacidades libanesas confirmadas. Em novembro de 2025, a Embraer apresentou uma evolução contra drones, baseada em sensores, links de dados e armamentos adaptados. Esta oferta industrial não demonstra que o Líbano adquiriu ou qualificou esta configuração.

A partir de 5 de novembro de 2026, nenhuma decisão encontrada nos documentos consultados relacionou a retirada dos três aviões americanos a uma parada libanesa A-29. Os pontos a serem estabelecidos permanecem concretos: execução do apoio anunciado em 2025, disponibilidade real de aeronaves, manutenção de tripulações e financiamento para os próximos anos.

Referências

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