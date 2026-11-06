PME: Aoun exige mais financiamento do IFC

Joseph Aoun pediu à Corporação Financeira Internacional que reforçasse os seus investimentos no Líbano, especialmente a favor das pequenas e médias empresas. A reunião de 5 de novembro, no entanto, não resultou em novos números ou uma janela de crédito anunciada. O IFC já financia actividades no país. Por conseguinte, a questão diz respeito ao alargamento da sua intervenção e às condições concretas de acesso aos fundos numa economia privada de um sistema bancário plenamente operacional.

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Na quinta-feira, 5 de novembro, Joseph Aoun pediu a Baabda para reforçar o financiamento de empresas libanesas pela International Finance Corporation, ou IFC. Diante de uma delegação liderada por Imad Fakhoury, o presidente destacou as dificuldades das pequenas e médias empresas e o emprego que uma injeção de capital poderia preservar. Não foram anunciados novos montantes, calendário de desembolso ou esquema de nomeação no final desta reunião.

O apelo presidencial destina-se às PME, mas também às infra-estruturas, incluindo energia e transportes. A Delegação referiu-se à procura de soluções de financiamento no contexto de uma crise bancária, bem como à preparação de uma estratégia de parceria do Grupo Banco Mundial com o Líbano para os próximos cinco anos. Esta preparação ainda não constitui a aprovação de um programa.

O financiamento já existe

O desejo de Aoun de dar mais espaço ao investimento, para além do Conselho, não significa que o IFC tenha até agora estado ausente do financiamento libanês. Em 20 de novembro de 2025, a instituição anunciou um conjunto de compromissos em microfinanciamento, indústria e energia.

Um dos esquemas valia 10 milhões de dólares, distribuídos igualmente entre Al Majmoua e Vitas Líbano, para aumentar o acesso ao financiamento de pequenas empresas e empresários, com especial atenção para as pessoas deslocadas internamente e comunidades de acolhimento. A assembléia incluía uma garantia de perdas iniciais de até $5 milhões sob PROSPECTOS.

O mesmo comunicado apresentou um empréstimo de até US $ 40 milhões à BCI para o seu desenvolvimento no Líbano e na região, bem como um investimento de até US $ 30 milhões para Matelec. Estes anúncios datam de 2025. Não são compromissos novos assumidos durante a visita de 5 de novembro de 2026 nem uma medida dos montantes efectivamente pagos desde então.

Um exemplo concreto, mas orientado:

Um acordo mais recente ilustra a diferença entre uma orientação política geral e uma oferta definida com precisão. Lançado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) com Alfanar e Al Majmoua, no âmbito do programa PROSPECTOS financiado pelos Países Baixos, visa 25 estruturas estabelecidas da economia social e solidária no Líbano.

A chamada publicada em 13 de Outubro prevê o apoio técnico e o acesso a um empréstimo subvencionado até 50 000 dólares, através da Al Majmoua e sujeito a auditoria financeira. Inclui empresas sociais e cooperativas registadas no Líbano, activas durante pelo menos dois anos, no Norte, Bekaa, Monte Líbano e Beirute. O prazo é 8 de novembro.

Este programa não é uma janela aberta para todas as PME. Não foi criado durante a reunião presidencial e o teto anunciado não garante um empréstimo a cada candidato.

Do aconselhamento ao crédito, compromissos diferentes

Um estudo está a preparar um projecto. Um empréstimo cria uma obrigação de reembolso. Uma aquisição de capital traz capital em troca de direitos na empresa. Uma garantia cobre certos riscos ao abrigo de um contrato; não substitui necessariamente o próprio financiamento. Adicioná-los sem distinguir a sua natureza daria uma imagem enganosa dos recursos acessíveis.

A fim de medir o seguimento do pedido presidencial, será necessário identificar novos compromissos aprovados, intermediários responsáveis pela distribuição de fundos, empresas elegíveis e desembolsos efetuados. A visita estabelece uma prioridade. Ainda não estabelece um novo direito de financiamento para as PME libanesas.

Arquivo de fotos: Joseph Aoun. Libnanews Photo Bank; Fotógrafo e data de filmagem não informada. Esta imagem não representa o encontro com a IFC em 5 de novembro de 2026.

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