COP31: O custo climático da guerra em debate

O Líbano está a preparar os seus pedidos de COP31 d’Antalya. Tamara El-Zein quer que as emissões ambientais e os danos associados às guerras e reconstrução sejam reconhecidos. Apoia subvenções, procedimentos adaptados aos países frágeis e critérios que tenham em conta as capacidades nacionais. O Ministro apela igualmente a uma avaliação ambiental global da tecnologia digital. Estas propostas orientarão os negociadores libaneses, sem constituir decisões já adoptadas pela conferência internacional.

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O Líbano quer incluir o custo climático das guerras nas decisões da COP31. Num relatório divulgado em 4 de Novembro, Tamara El-Zein apresenta esta prioridade à delegação nacional de negociação. O Ministro do Ambiente pede que os países destruídos não suportem sozinhos as emissões associadas à sua reconstrução. Ela também reclama doações em vez de novas dívidas. Estas posições serão defendidas em Antalya, Turquia, onde a conferência será realizada de 9 a 20 de novembro de 2026.

O custo climático das guerras para além da luta

A demanda libanesa cobre todo o ciclo de guerra. Tamara El-Zein deseja integrar a fabricação, desenvolvimento e transporte de armas. A sua utilização, destruição e danos ambientais também são abrangidos pelo âmbito de aplicação proposto. Por último, pediu para ter em conta as necessidades de reconstrução. A abordagem excede, portanto, as únicas emissões produzidas durante as operações militares.

O Ministro defende a consideração das causas destas despesas e questões adicionais. Na sua opinião, a reconstrução de infra-estruturas destruídas não pode ser tratada sem examinar as circunstâncias que impuseram este trabalho. Os países afectados devem restaurar os seus serviços, cumprindo simultaneamente os seus compromissos em matéria de clima. Beirute quer que as regras internacionais reconheçam essa restrição nos mecanismos de ajuda e financiamento.

A posição inclui também um pedido de responsabilidade. Tamara El-Zein quer mecanismos de apoio e compensação que levem em conta os atores responsáveis pelos danos. A relatora solicitou disposições explícitas nas decisões e recomendações da conferência. Trata-se de um objectivo de negociação. Não foi anunciado qualquer acordo internacional sobre esta proposta na acta da reunião.

Doações para evitar um novo fardo da dívida

A natureza do financiamento é a segunda componente central do processo. O Ministro apela a um aumento dos recursos para os países em desenvolvimento. Defende uma prioridade para as subvenções contra empréstimos. Para os Estados enfraquecidos pela guerra e crises financeiras, o acesso a fundos não deve criar novas dívidas.

Este pedido diz igualmente respeito às condições de acesso. Tamara El-Zein quer procedimentos mais simples e mais rápidos. Solicita mecanismos urgentes e flexíveis para os países frágeis. As condições impostas devem, na sua opinião, ter em conta as capacidades de recuperação e as necessidades de desenvolvimento. O objectivo é permitir projectos reais para além do anúncio de uma estratégia.

No entanto, a reunião não foi acompanhada de qualquer novo financiamento para o Líbano. Também não fornece uma lista de projectos agora financiados. O Ministro fornece orientações aos negociadores antes da conferência. O financiamento, os montantes e as condições dependerá de decisões separadas, que não estão estabelecidas nesta fase.

Compromissos de medição por capacidade nacional

A delegação deverá também defender alterações nos indicadores utilizados para controlar os compromissos em matéria de clima. A Tamara El-Zein pediu para não limitar a avaliação a medidas absolutas. Propõe-se combinar indicadores relativos. Devem ter em conta os recursos económicos, o nível de desenvolvimento e as circunstâncias específicas de cada país.

Esta posição diz respeito às contribuições determinadas a nível nacional. Estes compromissos constituem um dos quadros para a participação do Estado no esforço climático. O Ministro contesta a aplicação de critérios uniformes aos países cujos meios diferem muito. A sua intervenção exige uma ligação entre obrigações e responsabilidades e capacidades disponíveis.

Nenhuma nova fórmula de cálculo é detalhada nos elementos publicados. Por conseguinte, a posição libanesa não pode ser apresentada como um indicador já operacional. Também não é uma isenção geral do esforço. O pedido procura uma avaliação mais equitativa e meios adequados para cumprir os compromissos.

O sujeito digital a uma revisão completa

Tamara El-Zein também quer fazer uma proposta sobre o impacto ambiental das tecnologias. Em particular, cita inteligência artificial e ferramentas digitais. O seu interesse não deve, na sua opinião, conduzir à sua classificação sistemática como soluções amigas do ambiente. Requer uma avaliação de toda a sua vida.

Esta abordagem inclui a utilização de recursos naturais, consumo de energia, emissões e outros encargos ambientais. O Ministro propõe comparar estes custos com as oportunidades oferecidas pelos instrumentos. Não exige uma proibição geral da inteligência artificial nas declarações publicadas. Sua intervenção centrou-se nos critérios de avaliação do seu uso.

Não há estimativa da pegada da tecnologia digital libanesa que acompanha esta proposta. Não é apresentada nenhuma classificação de empresa ou balanço de equipamento específico. O tema continua a ser uma orientação negocial, ligada à procura mais ampla de avaliações abrangentes. Não substitui a principal questão do financiamento e as consequências das guerras.

Acesso baseado na necessidade aos fundos

Por último, o Ministro insiste na independência do financiamento do clima. Apela à exclusão de considerações políticas, preconceitos e discriminação ao rever os projectos. Na sua opinião, os critérios transparentes devem basear-se nas necessidades e prioridades nacionais. O mesmo requisito aplica-se ao acesso ao apoio técnico.

Esta posição combina, portanto, duas questões: o volume dos recursos disponíveis e a sua distribuição. Aumentar o financiamento não é suficiente se os países não o conseguirem aceder. O Ministro também quer que os procedimentos acompanhem as restrições das administrações frágeis. No entanto, o registro não identifica nenhum locador individual como tendo violado esses princípios.

Uma delegação para defender estas posições em Antalya

A reunião envolveu o grupo técnico libanês e jovens delegados formados em negociações internacionais. Visa estabelecer prioridades e orientar o seu trabalho. Tamara El-Zein pede que coordenem suas posições com países amigáveis. Pretende propostas comuns, preservando os interesses do Líbano.

A delegação chegou num calendário precoce. A conferência das Nações Unidas abre em 9 de Novembro em Antalya e deve continuar até 20 de Novembro. Os anúncios libaneses precedem, portanto, as discussões. Não prejudicam o lugar final dos pedidos de Beirute nos textos negociados.

O próximo ponto concreto será a sua tradução para o trabalho da conferência. O ministro pediu para ir além da apresentação de dificuldades nacionais. Procura regras que tenham em conta as responsabilidades, as necessidades de reconstrução e o direito ao desenvolvimento. Continuam por negociar disposições de financiamento, critérios e disposições de guerra.

Fontes

Al Sharq, edição de 5 de novembro de 2026, p. 11.

Debate sobre o Líbano, relatório NNA, 4 de Novembro de 2026;Icon News, transcrição, 4 de novembro de 2026.

UNFCCC: COP oficial 31 datas e local.

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