Khamenei envia uma mensagem para Putin via Rezaei

Mohsen Rezaei, secretário do Supremo Conselho de Segurança iraniano, encontrou Vladimir Putin no Kremlin em 5 de novembro de 2026. A imprensa oficial iraniana anuncia a entrega de uma mensagem de Mojtaba Khamenei. Seu conteúdo permanece desconhecido. O funcionário iraniano refere-se aos intercâmbios de segurança regional e de um projecto de gás, mas nenhum novo acordo é estabelecido pelos elementos tornados públicos. A reunião confirmou a continuação do diálogo entre Moscovo e Teerão, na sequência de uma entrevista telefónica realizada em 2 de Novembro.

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Mojtaba Khamenei enviou uma mensagem a Putin por Mohsen Rezaei, de acordo com a mídia oficial iraniana. O Secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo reuniu-se com o Presidente russo no Kremlin na quinta-feira, 5 de novembro de 2026. O conteúdo da mensagem não foi tornado público.

Moscovo confirma a entrevista. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, anunciou que Vladimir Putin tinha recebido o oficial iraniano visitando a capital russa. Esta confirmação diz respeito à reunião. Não revela qualquer proposta específica de Teerão ou compromisso russo em resposta.

Uma mensagem para Putin cujo conteúdo permanece desconhecido

Os anúncios públicos distinguem dois níveis de informação. A reunião é confirmada pelas duas capitais. A transmissão da mensagem do Líder Supremo iraniano baseia-se no anúncio dos meios de comunicação do Estado iraniano.

Nenhum texto da mensagem está incluído nos registros consultados. Seria, portanto, prematuro ver um plano de paz aceite, um pedido militar específico ou uma concessão diplomática. As falas públicas de Rezaei lançam luz sobre os temas da entrevista, sem revelar a própria mensagem.

A visita estendeu um contacto telefónico entre os dois funcionários em 2 de Novembro. O registo iraniano do recurso referia-se à situação regional e internacional, em particular na Ásia Ocidental. Referiu-se também à continuação da parceria estratégica entre Moscovo e Teerão.

Rezaei evoca segurança pós-guerra

Após sua entrevista com o Kremlin, o oficial iraniano disse que tinha abordado questões regionais e arranjos de segurança pós-guerra. Referiu-se ao conflito entre o Irão e os Estados Unidos.

Esta declaração dá um objectivo à consulta: discutir a organização da segurança para além das hostilidades. No entanto, não especifica a forma de nenhum mecanismo, dos seus participantes ou das garantias previstas.

O encontro aconteceu enquanto mediadores discutiam propostas para acabar com os confrontos. Rezaei também recordou os requisitos de Teerão para retomar as negociações e reabrir o Estreito de Ormuz. Estas declarações definem a posição iraniana. Não constituem o anúncio de um adiantamento aceite por Washington.

O arquivo de gás, outro assunto da entrevista

Rezaei também mencionou um projecto de gasoduto entre a Rússia e o Irão. De acordo com a sua apresentação, tem de ajudar a combater a escassez iraniana e permitir as vendas russas aos países vizinhos do Irão.

As informações disponíveis não indicam qualquer assinatura durante esta visita. Não fornecem uma rota definitiva, uma nova capacidade confirmada ou uma data de envio. A discussão de um projecto energético não deve ser confundida com a sua implementação.

Tanto no aspecto diplomático como no do gás, os anúncios permanecem limitados. Uma publicação da mensagem Khamenei, um relatório russo mais detalhado ou um acordo formal esclareceriam o que foi realmente acordado no Kremlin.

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