Biologia no Líbano: O que estamos realmente a fazer?

O Ministro da Saúde apresenta as drogas biológicas como um eixo de desenvolvimento da indústria libanesa. Os documentos públicos mostram que já existem capacidades e produtos, mas não permitem a medição da produção local completa ou dos volumes disponíveis em 2026. O caso de Alpeen, associado a Arwan na base ministerial, ilustra uma cadeia de produção compartilhada com um parceiro externo. Em Benta, as instalações e programas de pesquisa anunciados devem ser distinguidos de medicamentos licenciados e comercializados.

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O Líbano não descobre medicamentos derivados da biotecnologia. Ao destacar o seu desenvolvimento durante a campanha de apoio à droga libanesa, em 5 de novembro, o ministro da Saúde Rakan Nassereddine descreveu uma ambição industrial que já se baseia em empresas e produtos identificáveis. Mas os documentos acessíveis não demonstram total autonomia de fabrico nem um volume de produção nacional até 2026.

Para avaliar essa atividade, várias etapas devem ser separadas: pesquisa, produção de substâncias, formulação, enchimento, embalagem, registro e comercialização. Uma empresa pode participar em algumas dessas operações sem executá-las todas no Líbano. O nome do laboratório numa folha não descreve toda a cadeia.

Alpeen: um produto identificado na base ministerial

Base de medicamentos do Ministério da Saúde Alpeen referência, eritropoietina humana recombinante, sob a classificação « BioTech ». Para a apresentação de 4.000 unidades consultadas, indica Arwan Indústrias Farmacêuticas Líbano como um laboratório, Líbano como um país de fabricação e um número de registro. São informações regulatórias precisas, distintas de um simples anúncio de busca.

Todavia, não indicam as quantidades produzidas este ano, as existências disponíveis ou a origem de cada fase industrial. Um cartão registado não é uma declaração de disponibilidade de farmácia e não fornece uma taxa de integração local.

Um documento do parceiro Polymun fornece um esclarecimento importante. Em suas referências públicas, a empresa descreve sua contribuição para o projeto de eritropoietina biossimelar de Arwan: desenvolvimento do sistema de expressão e processo de fabricação, fornecimento de produtos formulados em massa de acordo com boas práticas de fabricação e licenciamento regional. Apresenta Alpeen como comercializada no Líbano, Jordânia, Quênia e Líbia.

Esta descrição mostra por que é necessário evitar a tradução automática das palavras « Líbano » para a produção completa no local, da produção orgânica inicial para o medicamento acabado. Não desafia a qualificação listada pelo departamento. Revela a participação de um parceiro industrial que a única linha da base não detalha.

Instalações, sem total equilíbrio público de volumes

A apresentação oficial dos fabricantes locais indica que Arwan iniciou as operações em 2013 com uma primeira unidade de medicamentos injetáveis estéreis. A folha de investimento do IDAL também menciona um comissionamento em 2013, após aprovação do projeto em 2011. Estas datas recordam que a actividade industrial precede as declarações de Novembro de 2026.

Na Benta Pharma Industries, a página de biotecnologia descreve áreas de pesquisa, controle de qualidade, produção a montante e a jusante, armazenamento a frio e formulação de enchimento. O inventário do departamento também apresenta a empresa como fabricante de produtos oncológicos, biotecnológicos e esterilizados.

Estas descrições documentam as atividades e instalações apresentadas pelas empresas. Não constituem uma auditoria independente da sua capacidade utilizada, dos seus volumes recentes ou da autorização de cada tratamento mencionado. Uma capacidade técnica anunciada não pode ser convertida numa quantidade efectivamente colocada no mercado.

Investigação e comercialização não se sobrepõem

Benta também descreve o trabalho em terapia celular e encapsulamento de células vivas. Estes programas inserem-se num domínio diferente do da mera produção de uma droga já registada. A sua apresentação num sítio industrial não é suficiente para estabelecer uma autorização de introdução no mercado no Líbano ou para demonstrar a eficácia clínica dos doentes.

Para documentar uma nova produção, seria necessário conhecer o produto, o local responsável por cada etapa, as autorizações correspondentes e os lotes realmente fabricados e liberados. Para medir a sua contribuição para o país, seriam também necessários volumes importados, valor acrescentado e factores de produção. Estes elementos não são incluídos em conjunto nas exposições públicas examinadas.

A observação é, portanto, mais precisa do que uma oposição entre promessa e ausência de indústria: o Líbano já referiu agentes biotecnológicos e medicamentos. A extensão da produção local e o seu crescimento recente continuam a ser determinados pelo produto.

Imagem geral do setor farmacêutico: comprimidos e cápsulas, banco Libnanews. Não representa a Alpeen, os medicamentos biológicos ou as instalações das empresas mencionadas. Fotógrafo não fornecido.

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