O Conselho de Segurança está previsto para considerar a resolução 1701 em privado esta tarde. No Líbano, Rodolphe Haykal solicitou a conclusão da UNIFIL e o Ministério da Indústria especificou os certificados necessários para os estabelecimentos. Em Shenzhen, o encontro entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin começou, sem um acordo confirmado. O novo relatório da AIE distingue os cenários da Ormuz das previsões. Em Riade, vários testemunhos relatam danos à torre do fundo soberano saudita, sem um balanço humano.

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Quinta-feira 19 de novembro de 2026, edição do meio-dia em Beirute.O Líbano aguarda consultas do Conselho de Segurança sobre a Resolução 1701, enquanto o comandante do exército pede a conclusão da missão da UNIFIL. Em Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin abriram sua reunião para três. A energia permanece no centro das preocupações regionais, com um novo relatório da AIA sobre os riscos associados ao Estreito de Ormuz.

Líbano: consultas das Nações Unidas às 17H00, sem votação

O Conselho de Segurança está agendado para realizar consultas fechadas na quinta-feira sobre a implementação da Resolução 1701. O calendário das Nações Unidas está definido às 10 horas em Nova Iorque, às 17 horas em Beirute. Referiu-se ao relatório S/2026/905 e a outras questões.

Este formato não corresponde a uma sessão de votação pública. Nenhuma mudança de mandato ou nova decisão é anunciada nesta agenda. As posições expressas na sequência das consultas devem ser distinguidas de qualquer texto adoptado. O processo continua a ser central para o destacamento do exército libanês para o Sul e para o acompanhamento da situação nas fronteiras.

Haykal pede para preparar o pós-FINUL

Em sua agenda para o 83o aniversário da Independência, publicado em 19 de novembro, Rodolphe Haykal convida os militares a continuarem seus preparativos para o fim da missão da UNIFIL. O Comandante do Exército reafirma a continuação do destacamento para o Sul e a extensão da autoridade do Estado em todo o território.

Associa este objectivo ao princípio da reserva de armas ao Estado. Este texto estabelece uma orientação institucional; não anuncia novas operações ou pessoal adicional. Está separado das consultas agendadas esta tarde em Nova Iorque. Nenhum resultado destes pode ser inferido a partir desta declaração da manhã.

No sul, a mídia libanesa relatou uma explosão em Kfar Tebnit na noite de 18-19 de novembro e atribuiu-a ao exército israelense. As informações consultadas não permitem fixar o tempo exacto, confirmar o objectivo ou fornecer uma avaliação humana.

Indústria: certificados separados e isenção

O Ministério da Indústria publicou as regras do certificado industrial e do certificado de importação de máquinas. O despacho 87/1 distingue as situações de acordo com a licença do estabelecimento e o estatuto do seu processo. O certificado pode, nomeadamente, ser válido até um ano para uma instalação autorizada a operar.

O certificado de importação diz respeito a estabelecimentos com uma licença de construção industrial. A vantagem proposta diz respeito aos direitos aduaneiros sobre os equipamentos destinados à sua indústria. Não constitui uma isenção geral do IVA nem de todos os impostos.

O texto também permite que um pedido seja recusado após um mês se o requerente não completar os documentos ou procedimentos solicitados. Por conseguinte, este período não constitui nem uma garantia de subvenção nem uma aprovação automática. O certificado não é válido para certificação de qualidade ou segurança.

Shenzhen: Reunião a três aberta

Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin abriram sua reunião trilateral em Shenzhen, como confirmado pela agência oficial chinesa. As declarações de abertura dizem respeito à paz internacional e aos arsenais nucleares. Não constituem um acordo: nenhum texto comum sobre a Ucrânia, o Irão ou os armamentos está estabelecido nos elementos verificados para esta edição.

As discussões bilaterais precederam esta reunião. A reunião Xi-Trump foi confirmada pela agência oficial chinesa; a entrevista Trump-Putine também foi relatada por várias agências. Estas discussões permanecem separadas da discussão tripartida.

A APEC, por sua vez, adotou uma declaração de liderança e uma « perspectiva Shenzhen », de acordo com o relatório chinês. Três documentos dizem respeito ao comércio, à conectividade e à inovação. Este resultado do fórum económico não deve ser apresentado como um acordo trilateral de segurança.

Ormuz: ignorar o estreito não elimina o risco regional

O World Energy Outlook 2026, lançado nesta quinta-feira pela Agência Internacional de Energia, examina as consequências duradouras do choque energético. Mesmo na sua muito baixa dependência do trânsito através de Ormuz, o Médio Oriente continua a ser a primeira região exportadora de petróleo. A mudança de estradas não elimina a exposição à instabilidade regional.

O gás natural liquefeito apresenta uma restrição diferente: A AIE não mantém uma rota de desvio viável para as exportações do Golfo. Por conseguinte, a diversificação dos fornecedores e a redução das necessidades importadas revestem-se de especial importância.

Estes exercícios são cenários condicionais, não uma certa previsão. O pressuposto de trânsito livre até o final de 2027, adotado em dois cenários, não é uma data de acordo diplomático anunciado.

Riade: Danos relatados na torre PIF

Evidências recolhidas por várias agências de notícias indicam danos à torre que abriga o Fundo de Investimento Público Saudita no distrito financeiro de Riade. A coligação liderada pelos sauditas havia anunciado antes do alvorecer dos destroços e danos materiais após uma ameaça de mísseis atribuída aos Houthis.

As provas indicam um local ausente do comunicado oficial, mas não permitem uma determinação entre o impacto directo e os danos causados pelos detritos. Não está disponível nenhuma avaliação humana confirmada da extensão dos danos nos itens verificados. A ausência de registo não significa que não haja vítimas.

Cobertura: Parlamento libanês em Beirute, fotografia de arquivo, data de filmagem não estabelecida. Ilustração institucional. © François el Bacha / Libnanews.

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