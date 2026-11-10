Nesta contribuição, René Naba apresenta o livro de Ali Hamdan sobre Pastor, seda e expansão colonial francesa, do Levante à África Ocidental. Ele volta para a carreira do cardiologista, seus laços com o Líbano e Senegal, e seu compromisso com a associação Samben. O texto relaciona história científica, migração e patrimônio colonial, e propõe várias leituras para ampliar a reflexão sobre esses temas.

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Pastor, seda e expansão colonial francesa Do Levante à África Ocidental

Ali Hamdan (Autor)

Marca editorial: O LYS BLUE

Novelas e notícias de gênero – romances históricos

Texto em francês

Publicado em 01/05/2026

Disponível

16.00 € Preço de venda tributado (França)

https://www.lysblueditions.com/humanscience/history-geography/pastor-soy-and-colonial-expansion-francês-levante-a-lafrique-de-louest/

O assunto é raramente mencionado nas enciclopédias científicas e publicações dos afro-americanos, muito menos tratados.

Os escritos sobre Louis Pasteur celebram, todos eles, o cientista de renome mundial por sua descoberta da vacina contra a raiva.

Um químico e físico, Louis Pasteur dedicou sua pesquisa a experimentos sobre minerais, insetos e plantas em microbiologia.

Poucos olharam para a contribuição deste cientista para a expansão colonial francesa do Levante para a África Ocidental.

Um médico filantrópico, na encruzilhada de seus dois blocos geopolíticos (África Ocidental e o Levante), trabalhou para preencher esta lacuna.

No século XIX, quando o pebrino ameaçou arruinar a indústria francesa de seda, o imperador Napoleão III enviou Louis Pasteur para salvar a fiação. Mas o renascimento deste « ouro branco » não é apenas jogado no laboratório. Das montanhas do Líbano às terras desconhecidas da África Ocidental, segue-se o destino das famílias camponesas levadas ao exílio pela pobreza em 1885. Sem bagagem, sem linguagem comum, mas armados de imensa coragem, esses pioneiros começam do zero para oferecer um futuro aos filhos. Uma viagem entre ciência e sobrevivência, do Oriente ao Atlântico », apoia o cardiologista Ali Hamdan, formado em medicina tropical pela Faculdade de Medicina de Rennes e Cardiologia da Faculdade de Medicina de La Timone-Marseille.

Ali Hamdan, do Líbano, natural do Senegal, binacional libanês-sengaliano, é um produto puro da cultura francesa, cuja nacionalidade ele também carrega.

Sua singularidade é dupla: cardiologista em tempo integral, Ali Hamdan também é presidente da Associação Samben, uma associação médica voluntária, fundada em 2007 e dedicada à detecção de malformações cardíacas entre jovens senegaleses.

Samben é um jogo de palavras, em homenagem ao seu irmão de coração, Sobel, na verdade seu irmão adotivo, que é de fato o filho da enfermeira do Doutor e que era seu melhor amigo. Sobel morreu de uma morte súbita, aos 17 anos, e cujo desaparecimento trágico levou Ali Hamdan a optar pela cardiologia.

A doença cardíaca é um problema social no Senegal, que sofre de uma grave falta de cardiologistas no local: 50% das crianças da mais antiga colônia francesa na África Ocidental nascem com defeitos cardíacos. Até agora, 80 mil pacientes foram diagnosticados.

Periodicamente, o Dr. Ali Hamdan está em uma turnê pelas províncias senegalesas para tratar doenças cardíacas juvenis. De graça, é evidente.

O Instituto Pasteur em Dakar tem uma presença antiga no Senegal. Criado em 1924, trabalha para acelerar o acesso equitativo, sustentável e acessível à saúde na África.

O Institut Pasteur, uma fundação privada sem fins lucrativos sem fins lucrativos senegalesa reconhecida como uma utilidade pública, desempenha um importante papel regional e continental através dos seus 12 laboratórios de referência especializados, nomeadamente para a OMS como um centro de colaboração para arbovírus virais e febres hemorrágicas, para a AFRICA CDC e para a CEDEAO, um organismo regional que abrange 15 países da África Ocidental.

Sua rede de vigilância sentinela sindrômica no Senegal (a rede 4S), que inclui 28 locais de monitoramento sentinela em cada uma das 14 regiões do Senegal, é replicada em toda a região da CEDEAO.

Mas apesar desta importante contribuição para a profilaxia da África, foi benéfico que os aspectos menos gloriosos do personagem foram trazidos à opinião pública para evitar uma leitura seletiva deste grande estudioso francês. O crédito vai para o Dr. Ali Hamdan.

Para ir mais longe sobre este mesmo tema

Elise Loilery: França, um fardo de homem negro e não o inverso

Economia política da colonização francesa na África de Raphaël Roudaire

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