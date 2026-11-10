Irã: Canadá reinstitui sanções contra 11 entidades · Vozes globais

O Canadá reintroduz sanções contra onze entidades iranianas retiradas da sua lista em 2016, na sequência do acordo nuclear. Anita Anand apresentou esta decisão em 10 de Novembro de 2026, em Paris, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7. As medidas entraram em vigor em 5 de Novembro. Estes incluem quatro bancos, uma seguradora e empresas petrolíferas. Ottawa invocou a sua contribuição para os programas nucleares e balísticos do Irão ou para o seu financiamento, e apelou à plena cooperação com a AIEA.

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As sanções canadianas contra o Irão são novamente dirigidas a 11 entidades, incluindo bancos e grandes empresas petrolíferas. A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, anunciou esta restauração terça-feira, 10 de novembro de 2026, em Paris, na reunião dos Chefes de Diplomacia do G7. Ottawa culpou-os por apoiarem actividades nucleares sensíveis, pelo programa de balística do Irão ou pelo seu financiamento.

A decisão retorna à lista canadense de organizações que foram retiradas em 2016, na sequência do acordo nuclear iraniano. Trata-se de uma alteração regulamentar que entrou em vigor em 5 de Novembro, cinco dias antes da sua apresentação pública. Ao fazê-lo, o Canadá procura restringir ainda mais o financiamento e a tecnologia aos programas que designa.

Onze entidades registadas de novo

O componente nuclear inclui a Companhia de Produção e Aquisição de Combustível Nuclear e a Companhia de Reatores Nucleares de Combustível. No sector petrolífero, as sanções afectam Kala Naft, Naftiran Intertrade Company, Iranian National Petroleum Company e Iranian National Petroleum Company. Os dois últimos estão listados sob seus nomes em inglês, a National Iranian Oil Company e a National Iranian Tanker Company.

Quatro bancos completam a lista: Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank of Industry and Mine and Export Development Bank of Iran. A seguradora Iran Insurance Company é a décima primeira entidade. O texto acrescenta essas organizações aos números 242 a 252 na Parte I do Quadro 1 aos Regulamentos Canadenses.

O governo apresenta razões comuns a este conjunto. Seu anúncio não detalha as transações individualmente criticadas por cada banco ou empresa. Liga designações a proliferação nuclear, mísseis balísticos e canais financeiros associados. Estas taxas inserem-se na justificação canadiana das medidas. O Irão afirma que o seu programa nuclear prossegue objectivos pacíficos.

Sanções canadianas contra o Irão aplicáveis desde 5 de Novembro

O regime baseia-se nos regulamentos relativos às medidas económicas especiais do Irão. A emenda está numerada SOR/2026-234. O texto prevê a sua entrada em vigor no dia do seu registo. O Departamento canadense declara 5 de novembro de 2026 como a data de aplicação. Afirma também que as disposições se aplicam antes de serem publicadas no Canada Gazette.

O registo resulta em proibições de transacções que, na prática, constituem um congelamento de activos. Eles são vinculativos para indivíduos no Canadá e em canadenses no exterior. O regulamento abrange os bens das entidades designadas, incluindo as que são propriedade ou controlo indiretos, independentemente da sua localização.

Proibi, nomeadamente, as transacções, a facilitação e os serviços financeiros associados. O fornecimento de bens a entidades listadas ou seus representantes também está sujeito a restrições. O mesmo se aplica aos serviços financeiros prestados em seu benefício. As autorizações podem autorizar determinadas operações numa base excepcional.

O anúncio não menciona os activos em causa nem os fluxos comerciais que poderiam ser interrompidos. Por conseguinte, não permite a medição imediata do efeito económico destas reinscrições. O seu âmbito jurídico está sujeito à legislação canadiana e a quem se aplica.

Por que Ottawa removeu esses nomes em 2016

O regresso das onze entidades à lista refere-se ao alívio após o acordo nuclear de julho de 2015. Este acordo, conhecido como JCPOA, associava o Irão a seis poderes e a União Europeia. Prevê restrições nucleares e uma verificação reforçada em troca de uma flexibilização das sanções.

Em janeiro de 2016, a Agência Internacional da Energia Atómica confirmou a implementação dos compromissos exigidos nesta fase. O Canadá descontraiu então suas próprias medidas em fevereiro. As onze organizações agora sancionadas haviam beneficiado desta retirada. Ottawa, no entanto, manteve restrições aos ativos nucleares e de mísseis sensíveis.

O governo canadense invoca agora a insuficiente cooperação de Teerão com a AIEA. Em especial, recorda a resolução adoptada pelos Governadores da Agência em Junho de 2025 sobre o incumprimento das obrigações de garantia. Ele também mencionou a suspensão da cooperação iraniana no mês seguinte, após os ataques israelense e americano.

Pressão do G7 anunciada

As novas entradas estão além do restabelecimento das sanções nucleares das Nações Unidas em setembro de 2025. A França, a Alemanha e o Reino Unido desencadearam o mecanismo previsto no acordo. O Canadá tinha adaptado seus regulamentos para implementar resoluções da ONU no mesmo mês.

A decisão apresentada nesta terça-feira utiliza o regime especial de sanções económicas do Canadá. Anita Anand faz parte dos esforços dos seus parceiros do G7. Ottawa convidou o Irão a retomar a plena cooperação com a AIEA e a retomar as negociações. O Ministro defende um acordo abrangente, verificável e duradouro sobre o programa nuclear do Irão.

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