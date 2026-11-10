Irã: Canadá reinstitui sanções contra 11 entidades · Vozes globais

As sanções canadianas contra o Irão são novamente dirigidas a 11 entidades, incluindo bancos e grandes empresas petrolíferas. A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, anunciou esta restauração terça-feira, 10 de novembro de 2026, em Paris, na reunião dos Chefes de Diplomacia do G7. Ottawa culpou-os por apoiarem actividades nucleares sensíveis, pelo programa de balística do Irão ou pelo seu financiamento.
A decisão retorna à lista canadense de organizações que foram retiradas em 2016, na sequência do acordo nuclear iraniano. Trata-se de uma alteração regulamentar que entrou em vigor em 5 de Novembro, cinco dias antes da sua apresentação pública. Ao fazê-lo, o Canadá procura restringir ainda mais o financiamento e a tecnologia aos programas que designa.
Onze entidades registadas de novo
O componente nuclear inclui a Companhia de Produção e Aquisição de Combustível Nuclear e a Companhia de Reatores Nucleares de Combustível. No sector petrolífero, as sanções afectam Kala Naft, Naftiran Intertrade Company, Iranian National Petroleum Company e Iranian National Petroleum Company. Os dois últimos estão listados sob seus nomes em inglês, a National Iranian Oil Company e a National Iranian Tanker Company.
Quatro bancos completam a lista: Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank of Industry and Mine and Export Development Bank of Iran. A seguradora Iran Insurance Company é a décima primeira entidade. O texto acrescenta essas organizações aos números 242 a 252 na Parte I do Quadro 1 aos Regulamentos Canadenses.
O governo apresenta razões comuns a este conjunto. Seu anúncio não detalha as transações individualmente criticadas por cada banco ou empresa. Liga designações a proliferação nuclear, mísseis balísticos e canais financeiros associados. Estas taxas inserem-se na justificação canadiana das medidas. O Irão afirma que o seu programa nuclear prossegue objectivos pacíficos.
Sanções canadianas contra o Irão aplicáveis desde 5 de Novembro
O regime baseia-se nos regulamentos relativos às medidas económicas especiais do Irão. A emenda está numerada SOR/2026-234. O texto prevê a sua entrada em vigor no dia do seu registo. O Departamento canadense declara 5 de novembro de 2026 como a data de aplicação. Afirma também que as disposições se aplicam antes de serem publicadas no Canada Gazette.
O registo resulta em proibições de transacções que, na prática, constituem um congelamento de activos. Eles são vinculativos para indivíduos no Canadá e em canadenses no exterior. O regulamento abrange os bens das entidades designadas, incluindo as que são propriedade ou controlo indiretos, independentemente da sua localização.
Proibi, nomeadamente, as transacções, a facilitação e os serviços financeiros associados. O fornecimento de bens a entidades listadas ou seus representantes também está sujeito a restrições. O mesmo se aplica aos serviços financeiros prestados em seu benefício. As autorizações podem autorizar determinadas operações numa base excepcional.
O anúncio não menciona os activos em causa nem os fluxos comerciais que poderiam ser interrompidos. Por conseguinte, não permite a medição imediata do efeito económico destas reinscrições. O seu âmbito jurídico está sujeito à legislação canadiana e a quem se aplica.
Por que Ottawa removeu esses nomes em 2016
O regresso das onze entidades à lista refere-se ao alívio após o acordo nuclear de julho de 2015. Este acordo, conhecido como JCPOA, associava o Irão a seis poderes e a União Europeia. Prevê restrições nucleares e uma verificação reforçada em troca de uma flexibilização das sanções.
Em janeiro de 2016, a Agência Internacional da Energia Atómica confirmou a implementação dos compromissos exigidos nesta fase. O Canadá descontraiu então suas próprias medidas em fevereiro. As onze organizações agora sancionadas haviam beneficiado desta retirada. Ottawa, no entanto, manteve restrições aos ativos nucleares e de mísseis sensíveis.
O governo canadense invoca agora a insuficiente cooperação de Teerão com a AIEA. Em especial, recorda a resolução adoptada pelos Governadores da Agência em Junho de 2025 sobre o incumprimento das obrigações de garantia. Ele também mencionou a suspensão da cooperação iraniana no mês seguinte, após os ataques israelense e americano.
Pressão do G7 anunciada
As novas entradas estão além do restabelecimento das sanções nucleares das Nações Unidas em setembro de 2025. A França, a Alemanha e o Reino Unido desencadearam o mecanismo previsto no acordo. O Canadá tinha adaptado seus regulamentos para implementar resoluções da ONU no mesmo mês.
A decisão apresentada nesta terça-feira utiliza o regime especial de sanções económicas do Canadá. Anita Anand faz parte dos esforços dos seus parceiros do G7. Ottawa convidou o Irão a retomar a plena cooperação com a AIEA e a retomar as negociações. O Ministro defende um acordo abrangente, verificável e duradouro sobre o programa nuclear do Irão.
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