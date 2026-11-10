Alvos antrópicos $70–78 OPI por ação

Anthropic lança a apresentação de seu projeto de introdução aos investidores, com 825 milhões de ações propostas entre 70 e 78 dólares. O máximo de US$ 64,35 bilhões é o produto bruto da oferta pública, incluindo ações transferidas pelos detentores existentes. Uma opção bancária poderia aumentar este montante. Um investimento privado de 26 mil milhões deve ser feito separadamente. O preço final continua a ser fixado e a transacção ainda não constitui um levantamento ou uma primeira cotação.

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O Antrópico prepara o IPO. A empresa lançou terça-feira, 10 de novembro de 2026 a apresentação de seu plano para introduzir investidores à bolsa de valores. O IPO da Anthropic planeja 825 milhões de ações a um preço indicativo de 70-78 dólares. No topo desta gama, o fornecimento seria de 64,35 bilhões de dólares brutos. Este montante inclui os títulos vendidos pelos accionistas existentes. Por conseguinte, não corresponde ao montante que a empresa teria de cobrar sozinha.

Antrópico prepara sua OPI, sem classificação imediata

O criador de Claude se candidatou para admissão no Mercado Select Global Nasdaq, sob o símbolo ANT. O lançamento desta turnê de apresentação, chamada « roadshow », abre uma fase de comercialização do projeto. Não constitui uma primeira sessão de notação nem um exercício de angariação de fundos já concluído.

A gama anunciada permite aos investidores rever o preço proposto. Ainda não fixa o preço final. A empresa afirma que a sua declaração de registo junto do regulador dos EUA ainda não é eficaz. Por conseguinte, os títulos não podem ser vendidos nesta fase como parte desta oferta.

Uma oferta partilhada entre a empresa e os accionistas

Das 825 milhões de ações propostas, a Anthropic venderia 801.351.354. Os accionistas existentes venderiam 23.648,646. As receitas destas últimas vendas seriam os cedentes, não a empresa.

Aos 70 dólares, o suprimento total atingiria 57,75 bilhões de dólares brutos. Em $78 chegaria a $64,35 bilhões. Para as ações propostas apenas por Anthropic, o cálculo dá cerca de 56,09 a 62,51 bilhões de dólares, antes de comissões e taxas. A parte dos atribuidores seria de cerca de 1,66 a 1,84 bilhões.

Estes valores medem o valor das acções propostas para venda. Eles não dão o valor total da sociedade. Isso depende do número de ações retidas no cálculo, especialmente quando inclui títulos que podem ser criados em uma fase posterior.

Uma opção adicional, separada do montante inicial

Os bancos responsáveis pela operação também poderiam comprar até 123,75 milhões de ações adicionais da Anthropic. Esta opção seria válida por 30 dias. O seu exercício total levaria o número de títulos oferecidos na oferta pública para 948,75 milhões.

Ao preço máximo proposto de $78, a oferta pública atingiria então aproximadamente $74 bilhões brutos. Este cenário assume tanto o topo da gama como o exercício completo da opção. Não descreve um montante adquirido.

Um investimento privado de 26 mil milhões em paralelo

O projeto tem financiamento separado: sete investidores industriais têm que comprar 26 bilhões de dólares em ações na categoria N. Google e Nvidia cada representam 10 bilhões de dólares. AMD espera US$ 2,5 bilhões; Broadcom, Micron e Microsoft, um bilhão cada; TSMC Partners, 500 milhões.

Esta colocação privada deve ser efectuada imediatamente após a oferta pública, sob certas condições, ao mesmo preço por acção. Deve manter-se separado dos 64,35 mil milhões frequentemente associados à OPI. Acrescentando ambos, sem especificar a sua natureza, misturaria uma oferta pública, incluindo alienações de acionistas, com novos fundos trazidos diretamente para a empresa.

O anúncio chega no dia seguinte ao lançamento de Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2. Esses novos modelos incluem código e pesquisa. O próximo marco financeiro continua a ser o preço final, após esta etapa de apresentação aos investidores.

Arquivo: Nasdaq na Times Square, Nova Iorque, 9 de maio de 2007. Crédito: victoriapeckham / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licensas/by/2.0/). Foto integral preservada; layout e texto adicionado por Libnanews. Esta imagem não representa a classificação do Antrópico.

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