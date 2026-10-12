O mosaico dos 7 Sábios, o tesouro do Museu Nacional, Beirute, o Museu Nacional de Beirute, um mosaico recebe os visitantes da entrada: o dos 7 Sábios da Grécia antiga. – Sim

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O mosaico dos 7 sábios

No Museu Nacional de Beirute, um mosaico recebe os visitantes da entrada: os 7 Sábios da Grécia antiga.

Nela Sócrates ocupa o lugar de honra, bem à vista de todos: segundo a tradição, ele mesmo teria elaborado a lista dos sete sábios.

Ao seu redor, sete medalhões representam os Sábios da Grécia, cada um acompanhado pela sua máxima mais famosa.

Entre eles, « Nada demais » de Solon de Atenas, ou « Conheça-se » de Chilon de Esparta.

Datada do século III d.C., a obra vem de Soueidié, nos subúrbios de Baalbek, descoberto pelo arqueólogo Maurice Chehab.

Decorava a sala de jantar de uma rica vila romana, onde também foi descoberto o mosaico do Nascimento de Alexandre.

O mosaico até tem a assinatura de seu criador, gravado na pedra: a do Musaista Amphion.

Museu Nacional de Beirute

Assista ao vídeo original no YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews