O mosaico dos 7 sábios
No Museu Nacional de Beirute, um mosaico recebe os visitantes da entrada: os 7 Sábios da Grécia antiga.
Nela Sócrates ocupa o lugar de honra, bem à vista de todos: segundo a tradição, ele mesmo teria elaborado a lista dos sete sábios.
Ao seu redor, sete medalhões representam os Sábios da Grécia, cada um acompanhado pela sua máxima mais famosa.
Entre eles, « Nada demais » de Solon de Atenas, ou « Conheça-se » de Chilon de Esparta.
Datada do século III d.C., a obra vem de Soueidié, nos subúrbios de Baalbek, descoberto pelo arqueólogo Maurice Chehab.
Decorava a sala de jantar de uma rica vila romana, onde também foi descoberto o mosaico do Nascimento de Alexandre.
O mosaico até tem a assinatura de seu criador, gravado na pedra: a do Musaista Amphion.
Museu Nacional de Beirute
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