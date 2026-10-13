Anti-semitismo e islamofobia: dois lados da mesma medalha?

Por Jihad Wachill,
Em Memoriam, Jihad Wachill, presidente do Conselho Franciscano do Movimento pela Paz, morreu em 8 de julho de 2026.
Ao contrário das ideias populares, o anti-semitismo e a islamofobia estão intimamente ligados na França.
A pergunta foi feita: é a islamofobia hoje um « novo anti-semitismo »? Ou não é um retorno às fontes arabofóbicas (e islamofóbicas) de um « anti-semitismo ao francês »?
O debate político-media tende a competir com o anti-semitismo e islamofobia. Nada mais artificial. De facto, em França, a tolerância às minorias religiosas nem sempre foi óbvia, longe disso. E pode-se ver uma linha entre cruzada contra os cátaros, guerra religiosa contra protestantes, anti-semitismo, e hoje islamofobia. Cada vez, a principal minoria religiosa do país é alvo.
O acordo das guerras religiosas no século XVII pelos tratados de 1648 consagra na Europa o princípio « tanto soberano, tal povo ». Transposto para a França, este princípio marcou uma regressão do édito de tolerância de 1598 e a sua revogação em 1685.
Um anti-semitismo de estilo francês marcado por arabofobia.
Pior ainda, entre este princípio de Westphalian « tanto soberano, tal povo » imposto pelos príncipes protestantes alemães e o slogan nazista « ein Reich, ein Volk, ein Führer », um continuum é ainda mais óbvio.
Se, em toda a Europa, uma vez resolvida esta disputa intercristã, é para as comunidades judaicas que a intolerância se transforma, com uma aceleração na segunda metade do século XIX, na França há sinuosidades por parte do anti-semitismo na gestação entre a Judeofobia e a Arabofobia (odia dos árabes).
Assim, quase até o caso Dreyfus, o movimento anti-semita francês hesita sobre o semita para lutar entre o árabe eo judeu.
O escritor francês Ernest Renan, assumiu e alegou anti-semita, até teorizou que os judeus europeus não eram ou eram mais verdadeiramente semitas e que eles tinham de ser removidos do campo do anti-semitismo.
Como explicar este « anti-semitismo ao francês » marcado pela arabofobia? Na década de 1850, quando o anti-semitismo começou a se desenvolver na Europa, a França tinha acabado de conquistar a Argélia em condições extremamente questionáveis. A razão desta guerra é desfavorável (para liquidar uma dívida devida à Argélia, liquidando o credor …).
E a forma como foi conduzida fortemente criticada pela imprensa (Argélia supostamente perdeu entre 1830 e 1860 mais da metade de sua população, cerca de um quarto foi morto e outro quarto forçado ao exílio). Daí a necessidade de justificar a posteriori esta conquista e depois a sua colonização.
Assim, teorias racialistas e anti-semitas foram colocadas ao serviço da propaganda de guerra, com a prioridade de denegrir, inferiorizar, ou até mesmo desumanizar, argelinos na opinião pública, mas também, já, dividindo-os entre árabes e Kabyles.
Islamofobia, o verdadeiro « novo anti-semitismo »?
É neste contexto que a gestação do anti-semitismo na França, tomada inicialmente no sentido literal, o ódio do semita, e para o qual o inimigo semita para lutar está na origem em vez árabe (e já sua religião maioria, Islã …) do que o judeu. Foi somente a partir de 1870 e da humilhante derrota contra a Prússia que o anti-semitismo francês experimentou uma clara tradução do árabe para o judeu, isto em etapas até o caso Dreyfus.
Dois elementos explicam: a Argélia foi « pacificada » (em sangue…) primeiro e o momento está em busca de um « inimigo interno » para explicar uma derrota militar inesperada e traumática. E o judeu, diásporo e cosmopolita, é então um bode expiatório. Mas hoje temos o direito de nos perguntar se não vamos assistir a esta caça cruzada novamente, mas desta vez na outra direcção.
O fato é que a islamofobia atual recicla em grande parte o substrato dos elementos imagéticos e da linguagem anti-semita: denúncia de uma suposta « dupla fidelidade », existência de um suposto « complote » para a dominação do mundo, suposta impossibilidade de integração por causa de sua diferença, etc.
Desde a retomada islamofóbica da caricatura anti-semita (e anti-comunista) do polvo por Rachel Khan até a afirmação infundada de Florence Bergeaud-Blacker sobre supostas ligações entre « Islamo-Gauchismo » e a Maçonaria (uma atualização islâmica-fóbica do poncifo anti-semita do « complote judaico-masônico ») à música de fundo sobre o tema « Islamo-Gauchismo », avatar trouxe ao sabor do dia islamofóbico da fantasia anti-semita do « Judeo-Bolchevismo », os exemplos estão agora se espalhando de forma desconcebida, visando palestinos em particular nos últimos dois anos.
NDLR
Em Redenção Judaica. O fim de um pacto de lavagem recíproca (La Découverte, 224 páginas, 16,50 euros), Michel Feher, filósofo, fundador da editora de Nova Iorque Zone Books e da mídia online Diagrams, considera que a estratégia de assimilação do anti-semitismo ao anti-sionismo está no centro do projeto internacional reacionário. Que actuam. Fim da nota
Artigo publicado no número de abril de 2026 de « Planète Paix » (publicado mensalmente pelo Movimento pela Paz)
Para ir mais longe sobre este tema, veja este link
- https://www.madaniya.info/2026/04/16/de-la-loi-irha-a-la-loi-yadan-la-pesanteur-de-vichy-a-la-captation-de-l-imaginaire/
- https://www.renenaba.com/philippe-val-ou-revisionismo-anti-arab-en-guise-de-bas-de-commerce/
- https://www.renenaba.com/de-l’accusation-dantisemitismo-come-arme-de-dissuasion/
- https://www.madaniya.info/2025/10/06/de-what-the-judeo-cristianismo-é-o-nome/
Islamofobia Ocidental: um arquivo de 4 partes
Pregadores de ódio
- https://www.madaniya.info/2024/03/07/islam-western-2-4-the-predicators-of-the-haine-de acordo com-larabi-saoudite/
- https://www.madaniya.info/2024/03/15/islam-occident-3-4-les-predicateurs-de-la-haine/
- https://www.madaniya.info/2024/03/22/islamofobia-ocidental-reino-de-distração-4-4/
- https://www.lemonde.fr/idees/artículo/2026/04/24/danny-trom-sociologist-la-loi-yadan-revele-un-etat-de-l-opinion-ou-any-repression-de-la-parson-antisemite-equivaut-a-une-censure 6683043 3232.html
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