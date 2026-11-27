Os tribunais irlandeses recusaram-se a aprovar a criação da oferta em 1,62 mil milhões de euros. O juiz considerou que os acionistas minoritários deveriam ter votado separadamente do estado.

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O High Court of Ireland recusou-se na quinta-feira, 26 de Novembro, a aprovar o pacote jurídico escolhido para a aquisição do TSB Permanente pelo grupo bancário austríaco BAWAG. O banco irlandês confirmou a decisão numa declaração de bolsa de valores. A oferta, anunciada em abril, valorizou o TSB Permanente em cerca de € 1,62 bilhões, em € 2,97 por ação em dinheiro.

O voto do Estado não poderia ser misturado com o voto da minoria

O Estado irlandês, que detinha 57,5% do capital e apoiou a oferta, tinha votado com os outros accionistas na reunião de Julho. De acordo com o Juiz Michael Quinn, o Estado tinha direitos especiais e os outros accionistas deveriam ter decidido separadamente. O projecto obteve 91% dos votos expressos na votação conjunta. No exterior do Estado, alegadamente coletou 64 por cento, abaixo do limiar de 75 por cento exigido para este procedimento.

A decisão diz respeito ao cumprimento das regras de votação e não ao preço oferecido. O acordo alcançado entre os dois grupos e o apoio do Conselho de Administração da TSB Permanente não puderam substituir a aprovação do Supremo Tribunal.

Banco examina decisão

A TSB permanente indicou que estava estudando o julgamento e publicando uma nova comunicação. A operação não pode ser concluída de acordo com o conjunto rejeitado. Nesta fase, o banco não anunciou nenhuma nova votação, recurso ou outros meios de resgate.

Capa: Os Quatro Tribunais em Dublin, uma fotografia de arquivo de 16 de Fevereiro de 2008. kieranlynam / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxe e titulação Libnanews.

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