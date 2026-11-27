O INE estima a inflação espanhola em 4,1% em novembro, contra 4,9% em outubro. O número provisório estima o aumento das pensões contributivas para cerca de 3,5% em Janeiro.

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O aumento dos preços no consumidor em Espanha diminuiu para 4,1% em Novembro, de acordo com a primeira estimativa do Instituto Espanhol de Estatística (INE), publicada na sexta-feira, 27 de Novembro. Foi de 4,9% em outubro. O número de Novembro completa o período de referência para a reavaliação das pensões contributivas em Janeiro de 2027, que é de cerca de 3,5%, sujeito a dados finais.

Os combustíveis impedem o aumento dos preços

A principal razão para o abrandamento foi o baixo preço dos combustíveis e lubrificantes para veículos privados, que tinha aumentado em novembro de 2025. Os preços do vestuário e do calçado também aumentaram mais lentamente do que um ano antes. Em comparação com Outubro, o índice geral diminuiu 0,6%. Apesar desta queda de um mês, os preços permanecem 4,1% mais elevados do que em novembro de 2025.

A inflação subjacente, excluindo energia e alimentos não transformados, caiu de 3,1% para 2,6% ano após ano. O índice harmonizado, concebido para comparações europeias, situa-se em 4,1% em Espanha. Esta última taxa não mede a inflação em toda a área do euro.

Por que razão as pensões não seguem o número de Novembro

A Segurança Social espanhola recorda que o aumento geral das pensões contributivas se baseia nas taxas de inflação médias anuais de dezembro de 2025 a novembro de 2026. A média das doze taxas publicadas, calculada com o número provisório de Novembro, é de cerca de 3,5%. Esta não é a única taxa em Novembro, a 4,1%, nem uma medida de inflação média no ano civil de 2026.

Este aumento será aplicado a partir de 1 de Janeiro para as pensões contributivas ao abrigo do regime geral de revalorização. As pensões mínimas ou não contributivas podem seguir regras distintas. O calendário do INE estabelece a publicação do número final de Novembro em 15 de Dezembro: a estimativa da reavaliação ainda pode avançar se a última taxa for revista.

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