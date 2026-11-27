A FAO e o PAM deixaram de classificar o Líbano entre os surtos agudos de degradação a serem monitorados de dezembro a maio. No entanto, a CPI prevê 1,15 milhões de pessoas na crise alimentar ou pior na primavera de 2027.

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O Líbano deixou de ser incluído na lista de surtos de insegurança alimentar a ser monitorizada como prioridade publicada na sexta-feira, 27 de novembro, pela FAO e pelo Programa Alimentar Mundial (PAM). Apareceu na edição de junho. A nova lista abrange o período de dezembro de 2026 a maio de 2027 e abrange áreas em que as agências antecipam uma deterioração significativa. No Líbano, a última avaliação nacional ainda estima que cerca de 1,05 milhões de pessoas estão numa crise alimentar ou pior.

O alerta global e o registro libanês não medem a mesma coisa

A FAO e o PAM preparam a sua lista com base nos riscos de degradação nos próximos seis meses. O ranking mundial, portanto, não lista todos os países onde as famílias já carecem de alimentos. A análise nacional do Quadro Integrado de Classificação de Segurança Alimentar (IPC), publicado em 5 de novembro, mede a gravidade da falta de acesso aos alimentos na população estudada no Líbano.

Para o período de setembro de 2026 a fevereiro de 2027, o CPI estima que 21% dessa população está em crise ou além. Destes, 52 mil são classificados como emergência. Segundo a CPI, uma família em crise já deve reduzir o consumo alimentar ou sacrificar meios de subsistência para continuar a alimentar-se. O nível de emergência corresponde a uma maior escassez ou medidas mais dispendiosas para a sobrevivência domiciliar.

Aumento previsto na primavera de 2027

Para março a julho de 2027, o CPI projeta cerca de 1,15 milhões de pessoas em crise ou pior, ou 24% da população estudada. O número de pessoas em situações de emergência pode aumentar de 52 mil para 97 mil. Recentemente deslocadas famílias libanesas e refugiados estão entre os grupos mais afetados. A avaliação nacional relaciona as suas dificuldades com os efeitos cumulativos de dois conflitos, o aumento dos custos de vida e a fragilidade dos seus rendimentos. Os números da Primavera continuam a ser projecções, não uma contagem de pessoas já em situação de emergência.

Iémen entre as situações mais graves

O relatório global identifica 16 surtos de degradação, em comparação com 13 em junho. O Iémen continua entre o grupo de maior preocupação, ao lado do Sudão, Sudão do Sul, Somália e norte da Nigéria. Apenas para as áreas iemenitas sob controle governamental, o PAM cita uma projeção de 5,4 milhões de pessoas em crise alimentar ou pior. A utilização das importações expõe o país à perturbação da carga no Mar Vermelho. Os territórios palestinianos estão no próximo nível de preocupação: as agências consideram a melhoria de Gaza frágil e antecipam a deterioração da Cisjordânia.

No Líbano, os números continuam a ser os da análise de 5 de Novembro: 52 000 pessoas em fase de emergência durante o período actual e 97 000 projectadas entre Março e Julho. O Relatório Global não publica uma nova contagem nacional que substitua esta estimativa.

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