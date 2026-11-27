O Congresso argentino finalmente adotou a reforma dos estatutos do banco central. O texto proíbe o financiamento monetário directo do sector público e reforça as condições de transferência para o Tesouro.

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Na quinta-feira, 26 de novembro, a Câmara dos Deputados da Argentina concluiu sua revisão da reforma do Banco Central da República Argentina (BCRA), aceitando as emendas do Senado. O texto adoptado elimina a possibilidade de o banco central conceder adiantamentos ao Tesouro e de comprar directamente a dívida pública, segundo a Presidência. A votação é final no Parlamento; a aprovação e a data efectiva não foram confirmadas nos documentos consultados.

Adiantamentos e compras diretas de títulos

Os adiantamentos transitórios são empréstimos do banco central ao Tesouro. A reforma adoptada suprime este instrumento, bem como a compra directa de títulos públicos. Isso não significa que o Tesouro já não possa pedir emprestado: visa financiar o balanço do banco central, não a utilização de investidores. O comunicado da Presidência refere-se às compras directas; Não permite concluir que seja proibida qualquer intervenção no mercado secundário.

O texto também remove o chamado regime de reserva de disponibilidade livre e limita as transferências de lucros para o Fundo de Receita Consolidada a lucros realizados e líquidos. Uma mais-valia registada nas contas mas não realizada não é equivalente aos recursos disponíveis. O BCRA já incluiu essas disposições em seu relatório monetário de julho, quando o governo apresentou o projeto.

A estabilidade monetária torna-se a principal missão

A câmara inferior indica que o texto coloca a preservação do valor da moeda na vanguarda das missões do BCRA. Segundo a Presidência, a reforma reforça as condições para o despedimento dos seus dirigentes e retira o Ministro da Economia das reuniões do Conselho de Administração. O Senado tinha mudado os arranjos de nomeação e revogação antes da última votação dos deputados.

O texto prevê também, segundo a Presidência, um mecanismo para reduzir as dívidas recíprocas e as dívidas entre o Tesouro e o banco central. Deve ser feita uma distinção entre a liquidação dos saldos e as novas regras de financiamento. Por si só, a votação não especifica a data das operações do balanço nem o montante das obrigações que delas resultarão.

Foto do arquivo: P. Hughes /Wikimedia Commons,CC BY 4.0; Cultivar e vestir Libnanews.

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