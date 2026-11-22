Neste fórum gratuito, Douglas Vandergraph nos convida a medir a continuidade escolar no Líbano além da matrícula. O programa anunciado visa aproximadamente 59.000 crianças. Para avaliar os resultados, propõe monitorar o atendimento, as dificuldades de transporte e o acesso ao catch-up, sem comprometer o sigilo familiar.

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Tribuno grátis por Douglas Vandergraph

O anúncio do apoio escolar para 59 mil crianças afetadas pela crise no Líbano é notícia importante. Mas o número que será incluído no lançamento não deve se tornar o número que será automaticamente citado para medir o sucesso. Uma criança pode ser re-registrada e não pode pagar a viagem. Ele pode encontrar uma aula sem recuperar a aprendizagem perdida. Ele pode ir às aulas alguns dias, depois desaparecer novamente dos registros. O desafio do novo financiamento não é, portanto, apenas a entrada na escola, mas a continuidade real da viagem, cuidadosamente verificada e sem expor a vida das famílias.

Em 21 de novembro, Libnanews apresentou o programa de 13 milhões de dólares anunciado no dia anterior pelo Cannot Wait Education Fund. Este investimento de três anos visa aproximadamente 59.000 estudantes afetados pelas crises. De acordo com o artigo, prevê assistência de transporte, educação corretiva, apoio psicossocial e instalações em 50 escolas públicas. O valor de 59 mil corresponde a um objectivo, e não a um balanço de crianças já registadas. Da mesma forma, as 50 escolas cobertas pelas instalações não constituem todas as escolas onde a instalação poderia ajudar os estudantes.

Estas distinções não diminuem o interesse da publicidade. Evitam um erro comum: transformar uma promessa de meios num resultado adquirido. O anúncio deve poder ser seguido, de uma fase para outra, por famílias que perguntam se seu filho pode realmente aprender. Os parceiros conhecem melhor as restrições do campo do que um autor externo. Mas a questão da responsabilidade pública merece ser claramente formulada: que sinais deixarão claro que o apoio vem no momento certo, e que as crianças mais expostas a uma nova interrupção não são as últimas a beneficiar dela?

A primeira medida útil seria uma viagem de informação compreensível. Uma família deverá poder encontrar, quando disponível, informações fiáveis sobre as condições de acesso, as áreas em causa, os interlocutores competentes e as fases de aplicação. A Libnanews informou que as escolas beneficiárias dos trabalhos ainda não estavam publicamente identificadas e que as modalidades práticas de inscrição não eram especificadas na apresentação consultada. É, portanto, necessário solicitar que esses elementos sejam anunciados, não para inventar uma permanência ou um procedimento que ainda não tenha sido confirmado.

A segunda medida não é confundir registro com atendimento. As equipes educativas poderiam, de acordo com as regras de proteção de dados, observar se os alunos assistidos permanecem na aula após 30 dias e depois após um período. Se a ausência aumentar, o objetivo não seria publicar nomes, mas entender a causa: o transporte tornou-se inacessível, mudança de acomodação, falta de equipamentos, medo, doença ou necessidade de acompanhamento especializado. Essas situações requerem respostas diferentes. Uma linha geral em uma tabela não vai resolvê-lo sozinho.

Os transportes são um exemplo particularmente concreto. O apoio orçamental pode fazer a diferença entre uma promessa credível e um retorno impossível. Mas ainda tem de corresponder à viagem real e aos dias em que a criança tem de vir. Um estudante deslocado cuja habitação muda pode experimentar uma mudança rápida no curso. Os parceiros poderão prever uma verificação regular da forma como a assistência às viagens é entendida e utilizada, permitindo às famílias identificar um problema sem terem de comunicar publicamente a sua situação.

A recuperação escolar requer a mesma atenção. Retomar cursos não significa retomar no nível da classe onde deveria estar. Os professores talvez precisem de tempo, materiais apropriados e grupos suficientemente flexíveis para não transformar um atraso de aprendizagem numa vergonha duradoura. Por conseguinte, deve ser perguntado um mecanismo de acompanhamento, não só a quantidade de crianças que frequentam cursos de correcção, mas também se as aprendizagens retomam em boas condições. A valorização pedagógica deve permanecer para os profissionais; as estatísticas públicas nunca devem se tornar um rótulo ligado a uma criança.

Libnanews também aponta que o programa proporciona apoio psicossocial, espaços para meninas adolescentes e dispositivos individualizados para crianças com deficiência. Mais uma vez, o essencial é verificar o acesso concreto. Uma ajuda técnica anunciada não tem o mesmo valor que uma ferramenta realmente disponível e utilizável em classe. Uma orientação para um acompanhamento não substitui a nomeação onde a criança foi realmente recebida. Para cada elemento, é necessário distinguir o que é programado do que é alcançado, sem exigir que as famílias revelem informações médicas ou íntimas para provar que merecem ajuda.

Outra questão positiva é o papel das organizações libanesas neste programa. O anúncio afirma que devem gerir quase três quartos do financiamento juntamente com parceiros internacionais. Esta responsabilidade merece gestão, recursos humanos e uma capacidade real de ouvir as escolas. Uma organização local não deve ser vista como um mero relé de distribuição cujo parecer já não é consultado uma vez lançado o programa. As equipas comunitárias podem comunicar problemas que um indicador nacional não verá; Temos de lhes dar tempo para isso.

A quantidade de emergência também requer uma leitura precisa. Dos US $ 13 milhões prometidos para o Líbano, US $ 1,3 milhões seriam destinados para uma resposta rápida em limiares de aviso acordados. Isto não significa que este montante já tenha sido gasto. A diferença entre uma reserva disponível e uma despesa efectiva é fundamental. Se uma nova crise interromper as aulas, as famílias terão de saber que as decisões apropriadas podem ser tomadas rapidamente. Seria útil se os parceiros pudessem explicar, na medida em que compatível com a segurança e os seus procedimentos, como seria avaliada a activação desta reserva.

A tentação de reduzir tudo a uma figura é compreensível. Os doadores devem ser responsáveis, as administrações devem comparar necessidades e editoriais para relatar o progresso sem se perderem em centenas de situações individuais. No entanto, nenhuma dessas necessidades justifica sugerir que o anúncio de um objetivo já comprova sua realização. Um relatório público poderia ser organizado em torno de algumas perguntas honestas: quantas famílias receberam informações úteis, quantas crianças realmente retomaram a escola, quantas permaneceram na escola e que obstáculos continuam a ser relatados pelos professores? Caso os dados ainda não estejam disponíveis, deve ser indicado.

Para mim, cristão, o encontro de Jesus com os filhos relatado por Marcos 10 fornece uma orientação simples. Quando os adultos querem excluí-los, dá-lhes um lugar real. A cena não propõe um método de contabilidade ou uma política escolar completa. Ela lembrou que a criança não deve se tornar uma componente secundária do programa projetado em seu nome. Em uma sociedade onde as crenças são diversas, esta lição pode levar a uma exigência que todos entendem: pedir à organização que se adapte às necessidades do aluno em vez de trazer o fardo das dificuldades ao aluno sozinho.

Uma escola, uma associação de vizinhança, uma comunidade religiosa ou um parente podem ajudar a transmitir informações oficiais e acompanhar uma família ao contacto certo, desde que respeitem a sua escolha e confidencialidade. Eles não devem inventar uma possibilidade de matrícula, condição de apoio para a participação religiosa, nem substituir um assistente social ou um profissional educacional. A sua assistência será ainda mais valiosa, uma vez que continua a ser discreta, verificável e coordenada com os gestores de programas.

O primeiro passo que os atores do esquema poderiam dar é concreto: anunciar modalidades de acesso progressivamente claras e, em seguida, publicar revisões anônimas que distingam entre inscrição, presença real e retenção na aprendizagem. Deve haver uma forma protegida de garantir que pais, professores e adolescentes possam dizer o que ainda falta. O número de 59.000 é uma ambição a ser seguida seriamente, não um resultado a ser comemorado antes da hora. Um ano escolar salvo reconhece que uma criança pode ter continuado a aprender quando dificuldade, deslocamento ou medo poderiam tê-lo impedido.

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