Os preços, as rendas e a riqueza familiar não pesam igualmente sobre os jovens europeus. Os dados distinguem entre custos de compra, falta de espaço e afastamento do domicílio dos pais. Esta descodificação explica os indicadores, os seus limites e as diferenças entre os países, sem reduzir cada situação individual a uma única média europeia.

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A habitação europeia não tem simplesmente a ver com a subida dos preços. Também separa os que já têm um bem daqueles que têm de financiar a sua primeira instalação. Os dados publicados pelo Eurostat em 9 de novembro de 2026 lançam luz sobre esta dificuldade: em 2025, a relação entre os preços dos imóveis e os rendimentos das famílias ultrapassou o seu nível de 2015 na União Europeia em 6,8%. No entanto, as condições de partida permanecem muito diferentes, dependendo do país, do emprego e dos recursos familiares.

Esta média não significa que uma habitação custe 6,8% mais do que o salário de um jovem. O indicador compara a evolução dos preços com o rendimento disponível per capita. Mede um atraso de tempo, não o número de anos de salário necessários para comprar. As disparidades nacionais também impedem uma oposição uniforme entre uma geração estabelecida e uma geração excluída.

Preços que se afastam da renda

Entre 2015 e 2025, o rácio preço/rendimento imobiliário aumentou em 17 Estados-Membros e diminuiu em outros 10. Portugal registou o maior aumento, em 60,8%, em comparação com os Países Baixos, em 34,3%. Por outro lado, este rácio diminui nomeadamente na Roménia e na Finlândia.

Este ranking exige cautela: descreve os desenvolvimentos, não uma lista dos países menos caros. Um rácio decrescente não garante uma habitação disponível perto de um emprego ou de um crédito acessível.

O número de 2026 estende a pressão. No segundo trimestre, os preços imobiliários da UE aumentaram 4,7% ao longo de um ano. As rendas aumentaram em 3%. Mais de um trimestre, os aumentos foram de 1,2% e 0,7%, respectivamente.

Para as famílias, portanto, comprar e alugar não são duas saídas igualmente protegidas. O preço de aquisição determina parte do financiamento necessário. O aluguel coleta uma fração da renda a cada mês, que não pode mais ser poupada. No entanto, estes indicadores europeus não substituem um orçamento individual: o montante da contribuição, as condições de empréstimo, os encargos e a localização continuam a ser decisivos.

Habitação para jovens europeus: falta de espaço

A dificuldade também aparece nas condições de ocupação. Em 2025, 26,9% das pessoas de 15-29 anos viviam em habitações superlotadas na União Europeia. A proporção da população como um todo foi de 16,8%.

O Eurostat não mede aqui uma impressão de promiscuidade. O cálculo leva em conta o número de quartos e a composição do domicílio, em particular a idade dos filhos e a presença de casais. Este indicador descreve, portanto, uma restrição de espaço, diferente do preço pago.

As diferenças geográficas são consideráveis. A superlotação afectou 60,4% dos jovens na Roménia e 54,9% na Letónia, contra 3,5% em Chipre. Também diminui com a idade na juventude europeia: 30,1% para a faixa etária de 15 a 19 anos, contra 21,8% para a faixa etária de 25 a 29 anos.

Estas diferenças exigem uma distinção entre situações. Um adolescente que vive com seus pais, um estudante de co-localização e um jovem casal não estão procurando o mesmo alojamento. A mesma percentagem nacional não descreve as respectivas restrições.

Sair de casa não significa comprar

Em 2025, a idade estimada de saída do domicílio dos pais foi de 26,3 anos na União, em comparação com 26,2 anos em 2024. Ele permaneceu perto de 26 anos desde 2002. A série, portanto, não nos permite dizer que a autonomia residencial cai acentuadamente em todos os lugares.

As diferenças entre países permanecem fortes. Esta idade ultrapassa os 30 anos na Croácia, Grécia, Eslováquia, Espanha e Itália. Tem cerca de 21-22 anos na Finlândia e Dinamarca.

O indicador é uma estimativa baseada na convivência com os pais. Não é nem a idade da primeira compra nem a data de instalação final. Sair pode significar alugar sozinho, compartilhar um apartamento ou juntar-se a um cônjuge.

O emprego também conta. O Eurostat observa que vários países com partidas anteriores têm uma taxa de emprego de 20 a 29 anos acima da média europeia. Esse achado descreve uma associação. Não permite que todas as diferenças sejam atribuídas apenas aos salários, independentemente da educação, políticas públicas ou hábitos familiares.

Fractura entre jovens também

A oposição intergeracional não é suficiente para compreender o acesso à propriedade. Duas pessoas da mesma idade e com rendimentos próximos podem ter capacidades de compra diferentes.

O trabalho da OCDE mostra o papel da parentalidade. Um auxiliar familiar pode ser uma contribuição, facilitar o acesso a um empréstimo ou assumir a forma de transferência. Quando os preços aumentam, esses recursos podem permitir comprar que o rendimento atual não financiaria sozinho.

Os activos imobiliários distinguem assim as famílias dentro da mesma geração. A dificuldade não é apenas entre jovens e idosos. Também separa os que podem mobilizar o apoio familiar daqueles que têm de compensar plenamente as suas economias.

Esta leitura evita outro atalho: possuir uma habitação não significa ter uma renda elevada ou liquidez abundante. Por outro lado, ser inquilino não é suficiente para caracterizar uma situação precária. A estabilidade do arrendamento, o custo total e a qualidade da habitação também devem ser considerados.

A ajuda deve satisfazer uma oferta real

O estudo comparativo Youth Wiki publicado em março de 2026 examina as políticas de habitação dos jovens em 34 países europeus. Ela destacou vários obstáculos: habitação social inadequada, acessibilidade limitada e recursos financeiros reduzidos.

O resumo institucional publicado em junho observa que menos de metade dos países estudados propõem medidas de locação especificamente para jovens. Salienta igualmente as diferenças territoriais. As grandes cidades combinam custos elevados, ao passo que algumas zonas rurais têm habitação mas serviços insuficientes.

Para os estudantes e os activos, tendo em conta a mobilidade europeia, a questão concreta é, portanto, superior ao preço médio nacional. Deve estar disponível uma habitação compatível com o local de estudo ou de trabalho, o transporte e o orçamento disponível. Um auxílio teórico não resolve uma ausência de oferta; uma habitação mais barata não substitui um emprego acessível.

Ilustração: Edifício residencial em Florença, 16 de Maio de 2006. Arquivo fotográfico sem indicação da situação dos habitantes. Vladimir Menkov / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ; Libnanews se vestindo sob a mesma licença.

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