Dois democratas na Câmara dos Representantes pedem ao Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, para explicar como seu departamento lidou com a investigação Megaspeed. A sua carta, datada de 19 de Novembro e publicada em 20 de Novembro, solicita respostas e documentos até 1 de Dezembro. O inquérito diz respeito a eventuais violações das regras de exportação de chips avançados para a China.
O eleito questiona o papel da Nvídia
Gregory Meeks, o democrata-chefe da Comissão de Assuntos Externos da Câmara, e Sydney Kamlager-Dove, seu homólogo na Subcomissão do Sul e da Ásia Central, colocaram dez perguntas ao ministério. Em particular, querem saber quando e por que razão a Justiça assumiu o caso e se o Gabinete da Indústria e da Segurança, responsável pelo controlo das exportações, suspendeu as suas próprias investigações.
Os representantes eleitos também perguntaram se Jeffrey Kessler, Subsecretário de Comércio da Indústria e Segurança, havia autorizado Nvidia a contatar investigadores diretamente e se a empresa tinha acesso a informações não públicas. O e-mail é baseado em informações de imprensa sobre contatos suspeitos. Pede ao Ministério que os verifique e não demonstra que esses contatos foram autorizados ou que influenciaram o procedimento.
Que departamentos confirmaram
Numa declaração conjunta de 16 de Novembro e publicada em 17 de Novembro, os Ministérios do Comércio e da Justiça indicam que o Comércio abriu a sua investigação sobre a empresa de Singapura Megaspeed em 2024. Em Maio de 2025, os investigadores pediram à Nvidia documentos sobre as suas vendas directas ou indirectas à Nvidia. Em junho, segundo ambos os ministérios, Nvidia adicionou Megaspeed à sua lista de empresas às quais não vende.
A Justiça disse que então assumiram a investigação criminal de Megaspeed. O comunicado de notícias não especifica a data exata desta mudança ou se o Commerce havia suspenso seu trabalho. Também não resolve as questões levantadas pelos dois representantes eleitos sobre os contactos com a Nvidia. O pedido de documentos visa precisamente clarificar estes pontos. Nem o correio nem a declaração conjunta estabelecem que uma infracção foi cometida pela Nvidia ou pela Megaspeed.
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