Pequim apela à retirada das novas regras americanas de acesso directo aos números de telefone, que reforçam o controlo dos operadores de VoIP.

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A China pediu aos Estados Unidos no domingo, 22 de novembro, que retirassem as novas regras que reforçam o acesso direto aos números de telefone dos Estados Unidos para os operadores de telefonia pela Internet. Pequim cita China Mobile, China Telecom e China Unicom. O regulador dos EUA adoptou novas obrigações, mas neste texto não impôs uma proibição imediata a estes três grupos.

Pequim desafia motivo de segurança nacional

Numa resposta publicada na manhã de domingo, o Ministério do Comércio chinês acusa a Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) de invocar a segurança nacional sem justificação suficiente e de violar a concorrência. Solicita a retirada das medidas e o regresso às consultas. Pequim diz que defenderá os seus interesses, sem anunciar qualquer contra-medida específica.

Os serviços prestados pelas entidades norte-americanas da China Mobile, China Telecom e China Unicom já estão na lista de segurança da FCC desde 2022 Lista CobertaPortanto, não é a inscrição deles que é nova. Esta é a ligação entre esta lista e o direito de um operador de obter números diretamente do administrador do plano de numeração norte-americano.

O que o voto dos EUA muda

O texto, adoptado em 19 de Novembro e publicado em 20 de Novembro, visa novos candidatos e titulares de uma autorização de acesso directo à telefonia Internet (VoIP) ligada à rede telefónica pública. Em especial, terão de certificar que não pertencem à lista de segurança e que a sua rede não utiliza determinados equipamentos ou serviços nela contidos. Aqueles que não puderem atestar estes requisitos terão de explicar a sua situação. A FCC prevê uma revisão caso a caso, e não uma recusa automática ao abrigo deste registo.

A FCC apresenta esta medida como resposta aos riscos e abusos de segurança nacional relacionados com chamadas automatizadas ilegais. Iniciou uma consulta separada sobre uma presunção de inelegibilidade que as empresas em causa poderiam contestar. Esta presunção não foi adoptada como regra definitiva. A decisão também não abrange todos os recursos entre os Estados Unidos e a China.

A regra geral deve entrar em vigor 30 dias após a sua publicação em Registo FederalSerá anunciado um prazo separado para determinadas obrigações de prestação de informação, na sequência de uma revisão administrativa federal. A circulação do texto pela FCC em 20 de Novembro não lançou o prazo.

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