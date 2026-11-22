O Xogum Club venceu a Copa Brasileira do Líbano com 333 pontos. Sistema de Combate e Knock Out completam o pódio. No sábado, a competição para o festival BFL X Pro.Sec no Cité sportif Camille-Chamoun em Beirute reuniu 203 participantes de acordo com o comunicado de imprensa.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O clube Shogun ganhou a classificação geral da Copa Brasileira do Líbano do Jiu-jitsu, realizada no sábado 21 de novembro na Camille-Chamoun Sports City em Beirute. Com 333 pontos, ele está à frente do sistema de combate (143 pontos) e Knock Out (64), de acordo com Jalal Beainou.

203 participantes na Copa do Líbano

A competição foi realizada no festival BFL X Pro.Sec, sob a supervisão da Federação Libanesa de Jiu-jitsu. De acordo com o comunicado de imprensa, 203 participantes de diferentes faixas etárias vieram do Líbano, Brasil, Iraque, Síria, Palestina e Iêmen.

O presidente da Federação, Ali Hamadé, seu secretário-geral, Johnny Chalhoub, e o presidente da BFL, Serge Saad, participaram da cerimônia de premiação. O ranking relatado é o dos clubes, não os rankings individuais de categorias.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews