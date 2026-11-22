O município de Saida está estudando a conversão do antigo tribunal em um centro digital. Após uma visita aos representantes da UNRWA e da Presidência do Conselho, não foi anunciado qualquer financiamento ou calendário. O edifício já foi utilizado em 2024 para pessoas deslocadas.

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Em Saida, o município está estudando a conversão do antigo tribunal em um centro digital. Numa declaração emitida em 20 de Novembro, anunciou que tinha apresentado planos preliminares durante uma visita ao edifício com representantes da UNRWA e da Presidência do Conselho. O antigo tribunal já teve outro uso: em 2024 serviu de abrigo para pessoas deslocadas do Sul. O município não anuncia nenhuma data de trabalho ou financiamento adquirido.

Um projeto digital para o antigo tribunal

O prefeito Mustapha Hijazi, membros do conselho municipal e funcionários técnicos participaram da visita. A delegação da UNRWA incluiu Dorothee Klaus, Diretora de Assuntos da Agência no Líbano, e o chefe da área de Saida. Sateh Arnaout representou a Presidência do Conselho. O comunicado, que não datava especificamente a visita, indicou que os participantes haviam considerado uma primeira proposta de reabilitação e discutido oportunidades de financiamento.

O município refere-se a um hub digital sem especificar quais serviços seriam oferecidos. Nem o comunicado de imprensa declara quem iria operar o site ou quem poderia acessá-lo. A presença da UNRWA na visita não é um compromisso da Agência para financiar ou gerir o projeto. O texto não menciona qualquer acordo assinado com ele.

Do abrigo para pessoas deslocadas

O edifício está localizado perto de Star Square no Parcel 517 de Dekermane. Não deve ser confundido com o novo tribunal, inaugurado em 10 de Janeiro de 2004 no Parcel 1556 em Wastani. O Ministério da Justiça informa que um decreto de 10 de Fevereiro de 2006 ratificou um acordo de intercâmbio entre o Estado e o município. O acordo previa a transferência de 517 para o município e 1556 para o estado. Só este registro histórico não estabelece o registro atual das duas propriedades no cadastre.

Vinte anos após a abertura do novo palácio, o primeiro voltou a ser usado temporariamente durante a guerra de 2024. A Associação de Amalona, que geriu o centro, documentou a recepção de pessoas deslocadas do Sul. Esta utilização pontual não fornece informações sobre a actual atribuição do edifício nem sobre as condições em que um hub digital poderia receber do público.

Um leilão separado para manutenção

Em Agosto, o Ministério das Obras Públicas e dos Transportes publicou um convite à apresentação de propostas para trabalhos urgentes de reabilitação e manutenção no « Saida Courthouse ». O aviso público não dá um número de encomenda e não descreve qualquer conversão digital. Por conseguinte, não permite que este procedimento esteja ligado ao projecto apresentado pelo município em Novembro.

Para os habitantes, os próximos quartos esperados são um programa que especifica os usos do edifício e uma decisão sobre o seu financiamento. O comunicado de imprensa de 20 de Novembro não prevê um calendário para nenhum dos dois.

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