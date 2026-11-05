ESTADOS UNIDOS: QUEM FEZ A GUERRA DO TEMPO?

Bernard Raymond Jabre analisa a guerra entre o Irã e os Estados Unidos ao longo do tempo, petróleo e eleições americanas. Ele contrasta a superioridade militar de Washington com a resistência de Teerã, enquanto enfatiza os custos econômicos, humanos e políticos que ambos os países continuam a suportar hoje.

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O poder americano pode atingir o Irão. Ela podia enfraquecer, isolar, estrangular a economia dela. Mas ela podia esperar mais do que ele?

5 de novembro de 2026

Há uma dimensão em todas as guerras que os funcionários não medem: o tempo.

Há aviões, mísseis, navios, reservas financeiras, capacidades industriais. Os orçamentos militares são comparados com a tecnologia. Mas às vezes esquecemos o essencial: quanto tempo cada oponente pode continuar?

Talvez seja aqui que está a verdadeira chave da guerra entre os Estados Unidos e o Irão.

No papel, a comparação era absurda. Os Estados Unidos tinham esmagadora superioridade militar, tecnológica e financeira. O Irão não podia razoavelmente esperar ganhar uma guerra convencional contra eles.

Mas Teerão não precisava de vencer esta guerra.

Ele só não tinha que perdê-lo rápido o suficiente.

E essa diferença muda tudo.

Dois relógios

Desde o início do conflito, dois relógios começaram.

O primeiro foi iraniano.

Quanto tempo poderia a economia resistir às greves, bloqueio, colapso das receitas do petróleo, sanções financeiras, a queda do rial e uma inflação que se tornou extremamente pesada para a população?

Washington apertou consideravelmente a escada. Em setembro, a inflação anual do Irã foi de 73,6%. O rial tinha perdido cerca de 35 por cento desde Julho e as exportações marítimas de petróleo bruto tinham sido praticamente interrompidas durante alguns períodos. (Reuters)

Estes números são terríveis.

Mas ainda não significam colapso político.

Porque havia um segundo relógio: o relógio americano.

Por quanto tempo os Estados Unidos aceitariam uma guerra cuja vitória militar não produziu uma solução política?

E acima de tudo: quanto tempo o eleitor americano aceitaria pagar o preço indiretamente?

É este segundo relógio que acabou de tocar.

A arma iraniana não era só o míssil

O Irão entendeu algo fundamental: o seu principal meio de pressão não era necessariamente destruir as forças dos EUA.

Poderia passar o custo da guerra para a economia mundial.

O Estreito de Ormuz tornou-se o instrumento desta estratégia.

Antes da guerra, cerca de um quinto do suprimento mundial de petróleo estava passando por esta passagem. Por conseguinte, a sua perturbação transformou um confronto militar regional num problema económico internacional. (Reuters)

O mecanismo é simples:

Ormuz → petróleo → transporte → inflação → poder de compra → opinião pública → eleições.

Esta é provavelmente a cadeia estratégica mais importante desta guerra.

O petróleo não só alimentava os motores. Passou a guerra para a carteira do eleitorado americano.

Desde o início do conflito, cerca de um bilhão de barris foram retirados das reservas mundiais de petróleo. As reservas de diesel tornaram-se extremamente tensas em várias regiões e os custos logísticos explodiram. (Reuters)

O campo de batalha tinha-se movido.

Já não estava apenas em Teerão ou no Golfo.

Ele também estava na bomba de gás americana.

E depois vieram as eleições

As eleições intercalares dos EUA são provavelmente o primeiro verdadeiro veredicto desta guerra de tempo.

Os republicanos sofreram uma pesada derrota e perderam o controle do Congresso. O próprio Donald Trump reconheceu que a guerra tinha contribuído para o resultado. O Vice-Presidente JD Vance foi mais longe atribuindo explicitamente uma parte significativa da derrota ao conflito iraniano. (Reuters)

De acordo com dados eleitorais reportados pela Associated Press, cerca de 60% dos eleitores entrevistados consideraram errada a ação militar contra o Irã. (AP News)

Este é o momento em que a estratégia do Irão faz sentido.

O Irã não derrotou militarmente os Estados Unidos.

Ele não podia pagar.

Mas depois de oito meses de guerra, Washington não obteve a rendição política de Teerã. Continuam as negociações indirectas e ambas as partes mantêm-se profundamente distantes nos termos de um acordo. (Reuters)

Enquanto isso, o custo político da guerra atravessou o Atlântico e chegou às urnas americanas.

Então, quem ganhou?

Tem de ser preciso.

Dizer que o Irão « vence a guerra » seria falso.

A sua economia está profundamente ferida. A sua infra-estrutura militar foi atingida. As suas receitas do comércio externo e do petróleo têm estado sob considerável pressão. Sua população enfrenta inflação e escassez cujo custo humano nunca deve desaparecer por trás do raciocínio geopolítico.

Mas, se a pergunta for diferente — quem venceu até agora a guerra do tempo? — a resposta se torna mais perturbadora.

Interinamente, Irão.

Não porque se tornou mais poderoso do que os Estados Unidos.

Mas porque ele ainda está de pé numa altura em que o tempo começa a tornar-se muito mais politicamente caro para Washington.

Essa é toda a diferença entre poder e resistência.

Os Estados Unidos ainda podem infligir destruição considerável ao Irão. Podem reforçar o bloqueio, reforçar as sanções ou retomar operações militares em larga escala.

Mas cada uma destas opções agora tem um preço.

Escalar pode causar mais petróleo e inflação.

Manter o status quo prolonga indefinidamente a guerra dispendiosa sem garantir qualquer resultado político.

Negociar significa aceitar que oito meses de superioridade militar não produziram rendição iraniana.

Este é o dilema americano.

O Paradoxo do Poder

A história militar contém uma lição que as grandes potências redescobrem regularmente: a superioridade torna possível escolher o início de uma guerra muito mais fácil do que permite escolher o fim.

Um poder dominante geralmente procura uma decisão.

Um poder mais fraco, por vezes, só procura impedir esta decisão.

O Irão parece ter raciocinado dessa forma.

Não era necessário destruir o poder americano. Seu uso teve que ser feito progressivamente mais caro.

Transforme semanas em meses.

Meses de inflação.

Inflação em descontentamento.

E descontentamento como uma restrição política.

É por isso que as eleições americanas de 3 de Novembro podem ser um ponto de viragem mais importante do que algumas batalhas.

Pela primeira vez, o tempo militar e o tempo democrático encontraram-se.

Mas o relógio iraniano também continua a girar

No entanto, seria um grave erro para Teerã considerar o resultado americano como uma vitória definitiva.

Porque o relógio dele nunca parou.

A economia iraniana permanece sob imensa pressão. As reservas financeiras não são infinitas. A inflação acima de 70%, o enfraquecimento da moeda, as dificuldades de importação e a contracção do comércio produzem necessariamente tensões sociais e políticas. (Reuters)

Washington ainda pode fazer a aposta inversa:

espere por sua vez.

É por isso que a guerra do tempo provavelmente não acabou.

Acabou de mudar de fase.

No início do conflito, a questão era:

Quanto tempo pode o Irão suportar o poder americano?

Após oito meses de guerra e as eleições americanas, surge uma segunda questão:

Quanto tempo a América quer pagar para descobrir a resposta?

Talvez seja, em essência, a verdadeira guerra do tempo.

Não quem tem mais mísseis.

Mas saiba que relógio vai parar o primeiro.

Bernard Raymond Jabre

Especialista em Análise Financeira e Ciclos

Aleph Asset Management Ltd

bjabre@ aleph. bz

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