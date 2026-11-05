Líbano: cinco embaixadas para o monopólio estatal de armas

Cinco embaixadas reafirmam seu apoio ao monopólio de armas do Estado no Líbano e ao poder exclusivo do Estado para decidir a guerra e a paz. Numa declaração conjunta de 5 de Novembro, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e o Japão apelaram a um envolvimento público de deputados e partidos. No que se refere ao Dahr al-Baydar, incentivam processos judiciais rápidos, independentes e não políticos. O texto não exige investigação internacional e não prejudica as responsabilidades individuais.

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As embaixadas dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão reafirmaram seu apoio ao monopólio estatal de armas no Líbano na quinta-feira, 5 de novembro. Eles também apelam aos parlamentares e partidos para que façam um claro compromisso público com o poder exclusivo do Estado para decidir sobre guerra e paz.

Nesta declaração conjunta intitulada « Amigos do Líbano », as cinco representações apoiam os esforços do governo libanês para restaurar a sua autoridade. Os Estados Unidos e embaixadas britânicas circularam o texto em suas contas oficiais.

O monopólio de armas do Estado e a decisão de guerra

Os signatários associam o controlo de armas às decisões militares. Apelam a todos os deputados e partidos políticos para que apoiem publicamente as posições expressas sobre este ponto pelo Presidente Joseph Aoun e pelo Primeiro-Ministro Nawaf Salam.

A sua aplicação diz respeito à competência exclusiva do Estado. As cinco embaixadas também exigem a restauração total de uma autoridade soberana libanesa efetiva em todo o país.

Dahr al-Baydar: um procedimento sem interferência política

A declaração trata directamente do caso Dahr al-Baydar. Os signatários tomam nota das medidas tomadas pelas autoridades libanesas. Incentivam processos judiciais rápidos e independentes, livres de interferências políticas, que garantam que os responsáveis sejam plenamente responsáveis pelas suas acções.

O texto apela à independência do processo judicial em curso. Não solicita a abertura de uma nova investigação ou a criação de um inquérito internacional. Nem se pronuncia sobre a culpa do acusado.

Esta posição foi tomada no dia em que o primeiro juiz de investigação militar, Ghada Bou Alwan, emitiu dois mandados de captura no caso do carregamento de explosivos apreendidos em Dahr al-Baydar. Entrevistou Ali al-Kourdi e Haytham Amhaz, que já estavam detidos, na presença de seu advogado. Estes mandados não são uma condenação.

O magistrado adiou as audiências de outros acusados que não foram detidos até 17 de novembro. A sua defesa suscitou excepções processuais. O procurador militar deve dar sua opinião antes que o juiz decida sobre essas objeções.

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