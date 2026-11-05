Paraguai: Peña alvo de debate de remoção

Em 5 de novembro de 2026, os deputados paraguaios abriram o debate sobre uma acusação contra Santiago Peña, na sequência da resolução do Ueno Bank. Trinta e cinco representantes eleitos apresentaram o texto no dia anterior. Questionam a relação do presidente com o grupo financeiro e os investimentos em fundos sociais. Uma acusação separada é contra o Vice-Presidente Pedro Aliana. Nenhum voto de demissão foi tomado: a Câmara deve primeiro decidir submeter o assunto ao Senado, que é então responsável pelo julgamento do Chefe de Estado.

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A Câmara dos Deputados do Paraguai abriu o debate sobre uma acusação contra o presidente Santiago Peña na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, em Assunção. Esta iniciativa pode conduzir a um processo de afastamento no Senado. Interveio depois de o Banco Ueno ter sido posto em resolução, no centro de uma crise que agora chegou à Presidência.

O Chefe de Estado não foi demitido. Os deputados devem, em primeiro lugar, decidir se estão a transferir a carga para a câmara superior. A reunião começou pela manhã, enquanto vários funcionários do Partido Colorado, o partido presidencial, solicitou a partida de Santiago Peña.

Paraguai: Encargos relacionados ao Banco Ueno

Trinta e cinco deputados apresentaram o texto em 4 de Novembro. Um segundo documento é enviado separadamente ao Vice-Presidente Pedro Aliana. Em particular, os signatários acusam Santiago Peña de um conflito de interesses relacionados com os seus interesses na Ueno Holding. Também contestam a nomeação de Carlos Carvallo, ex-presidente da Financiala Ueno, como chefe do banco central.

Suas queixas também dizem respeito a mudanças na legislação de conflito de interesses e aos investimentos do Instituto de Previdência Social no Banco Ueno. Acusam o Presidente de deixar estes depósitos excederem os limites regulamentares. Estas são as acusações apresentadas aos deputados, não os factos estabelecidos por uma condenação.

O Presidente da Câmara, Raúl Latorre, afirmou nesta quinta-feira que Santiago Peña se considera inocente e pretende defender-se neste processo.

Duas votações separadas antes do eventual despedimento

O artigo 225 da Constituição confia aos deputados a acusação, por maioria de dois terços. O Senado deve então julgar os responsáveis em tribunal aberto. É necessária uma maioria absoluta de dois terços para os declarar culpados e para os excluir das suas funções. Quaisquer infracções penais são abrangidas pela justiça comum.

O banco central decidiu, em 2 de Novembro, abrir um processo de resolução no Ueno Bank e anunciou no dia seguinte. Verificou um rácio de solvência inferior a metade do mínimo exigido, após correcção das contas. Apresenta este caso como um caso específico para essa instituição, não como uma insolvência geral do sistema bancário paraguaio.

Na abertura do debate, a questão imediata continua a ser o voto dos deputados sobre a transferência da acusação para o Senado.

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