Movido: $280 por mês para acomodar

O Ministério dos Assuntos Sociais e do ACNUR está lançando o apoio à renda para 2.700 famílias desalojadas libanesas. O apoio anunciado é de US$ 280 por mês por seis meses, com uma primeira onda de cerca de 1.800 famílias alojadas em centros. A seleção leva em conta os recursos, vulnerabilidades e condições do lar. O alojamento seleccionado deve ser inspeccionado antes da assinatura de um acordo e do início dos pagamentos. O financiamento permanece abaixo das necessidades descritas pelo departamento.

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Na sexta-feira 13 de novembro, o Ministério dos Assuntos Sociais e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados anunciaram o lançamento da ajuda de aluguel para 2.700 famílias deslocadas libanesas. Cada família selecionada deve receber $280 por mês durante seis meses. O regime destina-se às famílias que ainda não podem regressar a casa e visa permitir-lhes deixar centros de alojamento ou alojamento temporário para uma casa decente.

Uma primeira onda de cerca de 1.800 famílias

O lançamento deve começar com cerca de 1.800 famílias atualmente vivendo em abrigos. Por conseguinte, este primeiro grupo não representa todos os 2.700 agregados familiares cobertos pelo financiamento disponível. O departamento apresenta este número como uma capacidade inicial, não como uma estimativa das necessidades totais.

As avaliações anteriores abrangeram 2.195 famílias, ou 8.406 pessoas, em 131 centros. Dessas, 1.802 famílias foram consideradas elegíveis e interessadas em assistência. Estes números descrevem o progresso da selecção: não constituem um balanço das famílias já residentes ou que receberam um primeiro pagamento.

A ministra Hanine el-Sayed coloca este programa na transição do alojamento de emergência para soluções mais estáveis. Ela apontou que havia diferentes possibilidades para os domicílios: alguns poderiam considerar reparações para o retorno, enquanto outros ainda precisavam de renda temporária.

Como são selecionados os domicílios

Uma grelha de avaliação comum deve ser utilizada para priorizar aplicações. Leva em conta a situação social, econômica e residencial de cada família, incluindo seu tamanho, renda e dívidas. A condição da habitação original e a possibilidade real de voltar a ela também estão incluídas no exame.

Entre os fatores considerados estão a presença de idosos, pessoas com deficiência ou doenças crônicas. Leva-se também em consideração a situação da gestante e da enfermeira. Assim, o programa baseia-se numa avaliação das necessidades, e não num pagamento uniforme a todas as famílias deslocadas.

Após confirmação da elegibilidade, o parceiro executor contata o domicílio. Ele escolhe o alojamento que deseja alugar. Uma inspecção deve então verificar se o alojamento satisfaz as condições de alojamento decente. O acordo entre família, proprietário e parceiro precede o início das transferências mensais.

As famílias fora dos centros também são afectadas

O Ministério informou que estava trabalhando em paralelo com a expansão do esquema de pessoas deslocadas internamente vivendo fora de abrigos. A identificação dessas famílias deve basear-se em seus próprios dados e nas orientações fornecidas pelos municípios.

Hanine al-Sayed lembra que cerca de 3.000 famílias ainda vivem nos centros, com muitas famílias hospedadas em outros lugares e incapazes de pagar aluguel de longo prazo ou voltar para suas casas. O financiamento inicial não satisfaz toda esta procura. Por conseguinte, o Governo tenciona procurar recursos adicionais junto de doadores e parceiros internacionais.

Ajuda temporária, não substituição da reconstrução

O Ministro insiste na função transitória do subsídio. Não substitui o regresso ou a reconstrução, mas deve oferecer uma solução para as famílias cujo regresso permanece impossível. A duração anunciada é de seis meses; Nenhuma extensão geral é anunciada neste lançamento.

Para Carolina Lindholm Billing, representante do ACNUR no Líbano, o alvo ultrapassa o pagamento do aluguel. O regime deve também reduzir o risco de expulsão e ligar os beneficiários aos serviços de protecção social e às oportunidades de rendimento. A partida de um centro colectivo deverá permitir às famílias recuperar mais privacidade e estabilidade, enquanto se aguarda um regresso seguro ou uma solução residencial mais durável.

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