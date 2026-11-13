13 novembre 2026
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EDL: O Parlamento vota 100 milhões para pagamentos não pagos

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O crédito adotado em 12 de novembro deve pagar parte das contas públicas à EDL. Hospitais e municípios são prioritários, sem estarem isentos.

Siège d’EDL à Beyrouth, photographie d’archive de 2008, et titre sur le crédit voté pour les impayés publics.
Siège d’Électricité du Liban à Beyrouth, 17 août 2008. Photo d’archive : Philippe48 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Habillage Libnanews, même licence. © Philippe48 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
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Em 12 de Novembro, o Parlamento aprovou uma dotação equivalente a 100 milhões de dólares para pagar uma parte do atraso público à Electricidade do Líbano. A decisão foi aprovada em plenário, após aprovação em comissão em 9 de Novembro. Responde aos cortes cometidos pela EDL contra administrações e instituições que não regularizam suas faturas.

EDL: pagamento parcial de faturas públicas

O texto transmitido pelo Decreto 4210 abre uma apropriação de 8.950 bilhões de libras na reserva orçamental geral de 2026. Seu destino é a liquidação de parte dos créditos do eletricista sobre os organismos públicos. A adoção foi relatada por vários minutos da reunião de 12 de novembro.

Este envelope não constitui uma redução das contas das famílias nem um auxílio à compra de geradores privados. Diz respeito ao consumo de electricidade já cobrado às administrações e estabelecimentos. Também não financia a construção de novas centrais elétricas pelo seu propósito anunciado.

A votação ainda não prova o pagamento à EDL. Autoriza uma despesa orçamental que deve ser então executada. As informações disponíveis não apresentam um calendário pormenorizado dos pagamentos nem a parte atribuída a cada organismo devedor.

Hospitais e municípios entre as prioridades

Durante a revisão do painel, Ibrahim Kanaan associou esta decisão às dificuldades encontradas pelos usuários de serviços públicos. Ele citou os hospitais de água, aeroporto e governo como atividades afetadas por contas não pagas e interrupções de energia.

O presidente do Comitê de Finanças e Orçamento havia anunciado uma prioridade para hospitais públicos e municípios. No entanto, declarou que uma prioridade para a liquidação não significa uma isenção. Estas organizações devem continuar a pagar pelo seu consumo.

Em 9 de novembro, Kanaan tinha citado $248 milhões em créditos de administrações públicas e instituições. Ele mencionou um total de até 428 milhões, adicionando algumas isenções. Pediu um controlo para clarificar os montantes e ter em conta os pagamentos já efectuados. Por conseguinte, estes valores não constituem um saldo final estabelecido após a auditoria.

Uma resposta à campanha de recolha de Novembro

A EDL anunciou, em 2 de Novembro, a actualização das listas de assinaturas públicas relevantes e as instruções necessárias para os cortes. A sua decisão foi dirigida às administrações, estabelecimentos e municípios que não tinham pago nem contactado para resolver a sua situação.

A instituição solicitou que a distribuição dos nomes das organizações em causa se baseasse unicamente nas suas comunicações oficiais. Uma interrupção num serviço público pode ter várias causas. Não basta identificar, por si só, uma administração abrangida pela recuperação.

Em seu comunicado de imprensa de 4 de novembro, a EDL afirma que um pagamento parcial deve ser acompanhado de um compromisso escrito de cambalear o saldo. O organismo devedor deve igualmente pagar as suas novas facturas. Esta combinação distingue o tratamento do stock de dívida do pagamento do consumo corrente.

Por conseguinte, o risco de uma nova acumulação depende também dos orçamentos das instituições e da sua actualidade. Um crédito excepcional pode reduzir os atrasos sem garantias suficientes para os anos seguintes de que cada administração pagará as suas contas a tempo.

A auditoria continua por realizar

O Comité das Finanças solicitou um controlo da dívida para colocar o regulamento numa resposta mais sustentável. O acompanhamento inclui facturação, recibos e pagamentos já autorizados por organismos públicos.

Este arquivo é separado do crédito para empréstimos solares. A primeira regra do consumo público passado; a segunda é o financiamento de projectos energéticos. Reuni-los no mesmo envelope perderia de vista os seus diferentes beneficiários e usos.

Após a votação de 12 de Novembro, os próximos passos dizem respeito à execução do crédito e à sua atribuição. O montante efectivo recebido pela EDL e o pagamento regular das facturas correntes contribuirão para medir o efeito desta decisão sobre os atrasos públicos.

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