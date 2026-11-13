Tannourine: um lobo sai de uma bacia agrícola

Um lobo cinzento, preso numa bacia agrícola em Ain al-Beida, na região de Tannourine, conseguiu sair. O episódio foi relatado sexta-feira 13 de novembro de 2026 por uma agência de notícias libanesa. O animal tinha sido visto por moradores locais.
Segundo este relato, ele usou o revestimento plástico na borda da bacia para subir. Ele agarrou-a com os dentes, e depois foi servido para ganhar a saída. As fotografias divulgadas com as informações mostram o animal em contacto com a água e a lona que cobre a exploração agrícola.
Um lobo cinzento visto em Tannourine
Membros das forças de segurança, policiais municipais e ativistas ambientais visitaram a área durante a noite. Sua presença foi destinada a garantir que o animal fosse capaz de deixar a pelve. A conta disponível, portanto, descreve uma saída obtida pelo próprio lobo, não uma extração realizada por uma equipe de resgate.
O tempo exato de sua queda e o tempo gasto no porão não são especificados. Não é mencionado qualquer exame veterinário. A saída da pelve é relatada, mas por si só não leva à conclusão de que não há lesão.
Presença já documentada na região
Wolf não é um animal estrangeiro para as Montanhas Tannourine. Em uma ficha publicada em fevereiro de 2013, a Sociedade para a Proteção da Natureza no Líbano já mencionou sua presença entre mamíferos na reserva de cedro. O documento descreve uma floresta misturando cedro, escova, cânion rochoso e riachos.
Este marco antigo traz um contexto local, não uma contagem atual. Não permite estimar os números em 2026 ou estabelecer que o animal de Ain al-Beida veio da reserva. O incidente ocorreu em uma bacia agrícola; nenhuma localização dentro da área protegida foi anunciada.
As circunstâncias da entrada do lobo no porão permanecem desconhecidas. O relatório disponível também não especifica para onde foi depois de lançado.
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