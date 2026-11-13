Irão: A AIEA apela ao regresso das inspecções

A AIEA apela a uma retoma gradual das inspecções nucleares no Irão. Um relatório confidencial de 13 de Novembro salienta as incertezas em torno do sítio Ispahan. Dados públicos anteriores lançam luz sobre os controlos em falta, sem estabelecer qualquer desvio de materiais ou medir as existências correntes de urânio enriquecido no país.

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A Agência Internacional da Energia Atómica pede ao Irão medidas técnicas progressivas para permitir que os seus inspectores regressem às instalações nucleares às quais já não têm acesso. Esta abordagem está contida num relatório confidencial aos Estados-Membros, dos quais várias agências internacionais comunicaram na sexta-feira 13 de Novembro de 2026. O texto integral de novembro não estava disponível publicamente na preparação deste artigo. Por conseguinte, os elementos que lhe foram atribuídos devem ser distinguidos das conclusões do anterior relatório público, publicado em Setembro.

Uma retoma gradual, não um acordo anunciado

Segundo as passagens relatadas, Rafael Grossi, Diretor-Geral da AIEA, propõe um passo técnico em frente para restaurar os controles e promover um acordo mais amplo. O relatório refere-se aos recentes intercâmbios com Teerão. Os extractos disponíveis não prevêem um calendário para o regresso dos inspectores aceites pelas autoridades iranianas.

A situação não corresponde a uma paragem uniforme de qualquer inspecção: foi possível visitar a fábrica de Bouchr em Setembro. No entanto, a Agência apela ao acesso a outras instalações essenciais. Reconhece as dificuldades sem precedentes criadas pelos ataques militares aos locais nucleares, embora considere urgente retomar a verificação.

Ispahan permanece fora do âmbito dos inspectores

O novo relatório manifesta igualmente uma maior preocupação com a instalação de enriquecimento do IFEP em Ispahan. Segundo as informações comunicadas, a AIEA ainda não tem conhecimento da sua localização exacta, do seu estatuto de salvaguarda e da possível presença de materiais nucleares. Declarado 12 de junho de 2025, deveria ser inspecionado no dia seguinte. Os ataques impediram esta visita. Os planos e o acesso ao controlo continuam a faltar.

Portanto, não é uma instalação que seria descoberta. O relatório público de setembro já apontava para a falta de acesso ao IFEP. Sem uma localização verificada, não se pode dizer que seja confundida com uma localização precisa nos túneis de Ispahan.

Um estoque histórico, não um inventário atual

O relatório público de Setembro fornece um índice de referência datado: a AIEA estimou a quantidade de urânio enriquecido até 60% detida pelo Irão em 440,9 quilogramas em 13 de Junho de 2025. Este número não mede as existências actuais. O documento explicou que a falta de informações e acesso impedia a determinação do tamanho atual, composição e locais.

As salvaguardas nucleares baseiam-se em várias operações complementares: recepção de contas de materiais, revisão das características das instalações e acesso aos locais de verificação das declarações. Um anúncio político não substitui nenhum destes passos.

A incapacidade de verificar a não-diversão de materiais constitui uma deficiência de controle internacional, não evidência de desvio. O Irão afirma perseguir objectivos pacíficos. O atual pedido da AIEA aborda especificamente informações e inspeções para verificar suas declarações.

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