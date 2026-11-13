Porto de Beirute: Bitar ouve um novo respondente

Tarek Bitar entrevistou um oficial-chefe para inspecionar o Hangar 12 antes da explosão no porto de Beirute. Esta audiência seguiu os de quatro oficiais em 4 de novembro. As respostas e acompanhamento do membro não são públicas. O entrevistado não significa que sua culpa esteja estabelecida.

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O juiz Tarek Bitar questionou um novo respondente na investigação sobre o bombardeio do porto de Beirute, segundo um despacho da agência oficial libanesa publicado sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Ele era um oficial do Exército, identificado pelo seu primeiro nome e primeiro nome, Roudy F., que tinha sido instruído pela instituição militar a inspecionar o hangar número 12 antes da explosão de 4 de agosto de 2020.

O interrogatório ocorreu na presença de Mohammad Saab, Conselheiro Geral do Tribunal de Cassação, bem como advogados representando as partes civis. O envio não informa as respostas do membro ou uma decisão sobre a eventual detenção. Também não especifica a hora da audiência.

Uma inspecção cujas circunstâncias ainda não foram estabelecidas

A função atribuída a Roudy F. coloca esta audiência na seção da instrução sobre intervenções pré-desastre no Hangar 12. Foi neste armazém que o nitrato de amónio envolvido na explosão foi armazenado.

No entanto, as informações tornadas públicas não indicam a data dessa inspecção, o conteúdo da missão confiada ao membro, as suas conclusões ou os destinatários de qualquer relatório. Por conseguinte, não nos permitem determinar o que ele próprio teria sabido sobre os materiais armazenados, nem as medidas que teria proposto ou tomado. O seu estatuto de respondente não é uma condenação.

Após a audição de quatro agentes em 4 de Novembro

Esta nova etapa surge após o interrogatório em 4 de novembro do ex-Chefe de Estado-Maior do Exército Walid Salman e generais aposentados George Moussa, Mounir Abu Zeid e Manuel Kirjian. De acordo com as informações então comunicadas pela agência oficial, estas audições e os arguidos seguiram um pedido de Mohammad Saab relativo ao seu alegado conhecimento da presença de nitrato de amónio.

Estas suspeitas estão sujeitas a investigação e não constituem uma conclusão judicial definitiva. Também não há nenhuma evidência disponível para apresentar a audição de Roudy F. como resultado da confissão ou declarações destes quatro oficiais.

Uma instrução reiniciada após uma longa interrupção

A investigação foi retomada no início de fevereiro de 2025, após dois anos de bloqueio. Em março do mesmo ano, o procurador-geral interino Jamal Hajjar tinha levantado a proibição dos serviços de segurança e do Ministério Público de cooperar com o juiz Bitar, novamente permitindo a execução de intimações e mandados.

A audiência anunciada em 13 de novembro marca uma nova etapa processual em um caso ainda em investigação. Nenhum conteúdo de interrogatório, acusação final ou novo julgamento é tornado público nas informações consultadas nesta audiência.

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