13 novembre 2026
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Porto de Beirute: Bitar ouve um novo respondente

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Tarek Bitar entrevistou um oficial-chefe para inspecionar o Hangar 12 antes da explosão no porto de Beirute. Esta audiência seguiu os de quatro oficiais em 4 de novembro. As respostas e acompanhamento do membro não são públicas. O entrevistado não significa que sua culpa esteja estabelecida.

Port de Beyrouth après l’explosion, photographie d’archive d’août 2020. Bitar entend un nouveau mis en cause.
Le port de Beyrouth après l’explosion du 4 août 2020. Photographie d’archive, août 2020. © François el Bacha / Libnanews. Habillage éditorial Libnanews.
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O juiz Tarek Bitar questionou um novo respondente na investigação sobre o bombardeio do porto de Beirute, segundo um despacho da agência oficial libanesa publicado sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Ele era um oficial do Exército, identificado pelo seu primeiro nome e primeiro nome, Roudy F., que tinha sido instruído pela instituição militar a inspecionar o hangar número 12 antes da explosão de 4 de agosto de 2020.

O interrogatório ocorreu na presença de Mohammad Saab, Conselheiro Geral do Tribunal de Cassação, bem como advogados representando as partes civis. O envio não informa as respostas do membro ou uma decisão sobre a eventual detenção. Também não especifica a hora da audiência.

Uma inspecção cujas circunstâncias ainda não foram estabelecidas

A função atribuída a Roudy F. coloca esta audiência na seção da instrução sobre intervenções pré-desastre no Hangar 12. Foi neste armazém que o nitrato de amónio envolvido na explosão foi armazenado.

No entanto, as informações tornadas públicas não indicam a data dessa inspecção, o conteúdo da missão confiada ao membro, as suas conclusões ou os destinatários de qualquer relatório. Por conseguinte, não nos permitem determinar o que ele próprio teria sabido sobre os materiais armazenados, nem as medidas que teria proposto ou tomado. O seu estatuto de respondente não é uma condenação.

Após a audição de quatro agentes em 4 de Novembro

Esta nova etapa surge após o interrogatório em 4 de novembro do ex-Chefe de Estado-Maior do Exército Walid Salman e generais aposentados George Moussa, Mounir Abu Zeid e Manuel Kirjian. De acordo com as informações então comunicadas pela agência oficial, estas audições e os arguidos seguiram um pedido de Mohammad Saab relativo ao seu alegado conhecimento da presença de nitrato de amónio.

Estas suspeitas estão sujeitas a investigação e não constituem uma conclusão judicial definitiva. Também não há nenhuma evidência disponível para apresentar a audição de Roudy F. como resultado da confissão ou declarações destes quatro oficiais.

Uma instrução reiniciada após uma longa interrupção

A investigação foi retomada no início de fevereiro de 2025, após dois anos de bloqueio. Em março do mesmo ano, o procurador-geral interino Jamal Hajjar tinha levantado a proibição dos serviços de segurança e do Ministério Público de cooperar com o juiz Bitar, novamente permitindo a execução de intimações e mandados.

A audiência anunciada em 13 de novembro marca uma nova etapa processual em um caso ainda em investigação. Nenhum conteúdo de interrogatório, acusação final ou novo julgamento é tornado público nas informações consultadas nesta audiência.

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