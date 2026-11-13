Fundamentos em 5 minutos: 13 Novembro, tarde

Incidentes separados são relatados em Yater e Zawtar al-Sharqiyah, sul do Líbano. A Síria anuncia um terceiro caso de poliovírus e o Líbano está a reforçar a sua prevenção. Aman 2.0 visa 150 mil famílias em 2027 após o voto de empréstimo de 200 milhões de dólares. Em Gaza, MSF descreve os serviços hospitalares afetados em Nasser. Em França, muitos iogurtes são recolhidos. A edição desta tarde distingue os anúncios, os balanços atribuídos e os passos ainda necessários.

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No sul do Líbano, o fogo e o lançamento de uma granada de som foram relatados nesta sexta-feira, 13 de novembro. O Líbano reforça sua prevenção contra a poliomielite após o anúncio de um terceiro caso na Síria. A proteção social está se preparando para o alargamento, enquanto o Hospital Nasser em Gaza está sofrendo as consequências de uma nova greve. Em França, uma recolha de iogurte exige uma verificação precisa dos lotes.

Ponto da tarde de 13 de novembro de 2026, com base nas informações disponíveis às 15:49 hora Beirute.

Sul do Líbano: incidentes separados em Yater e Zawtar

Uma fonte pública libanesa relatou o disparo de uma granada de som por um drone para Yater, sem ferimentos de acordo com seu correspondente. O envio foi emitido às 1342 horas desta sexta-feira, mas não especifica a hora exata do incidente.

Uma segunda expedição, emitida às 1427 horas, relatou várias balas disparadas por um tanque Merkava perto de Zawtar al-Sharqiyah. Ela também mencionou metralhadora varrendo tiros desde a manhã. Não há registro humano ou material que acompanhe esta informação. A ausência de lesões em Yater não deve, portanto, ser estendida para Zawtar.

Estes dois relatórios dizem respeito a diferentes localidades e meios. Além dos incidentes no Sul, não permitem uma avaliação global do dia.

Polio: terceiro caso na Síria, vigilância no Líbano

O Ministério da Saúde sírio anunciou em 12 de novembro uma terceira infecção pelo poliovírus em Mayadin, província de Deir ez-Zor. Essa nova contagem atualiza a de dois casos previamente relatados. As autoridades apelam às famílias para que completem a vacinação de rotina e participem em campanhas adicionais de acordo com as áreas e grupos etários em causa.

No Líbano, o Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira uma reunião de emergência presidida por Rakan Nassereddine. De acordo com o seu comunicado de imprensa, a resposta prevê a coordenação com a Segurança Geral nas passagens oficiais das fronteiras. O objectivo é verificar a vacinação das crianças e facilitar o acompanhamento das doses em falta, não anunciar o encerramento das fronteiras.

O Ministério afirma que o Líbano permanece livre de poliomielite pelo vigésimo terceiro ano consecutivo. Ele pediu para verificar os cadernos e não adiar as vacinas. As doses são oferecidas gratuitamente na rede de atenção primária e com parceiros do programa. A vigilância epidemiológica deve acompanhar essa prevenção.

Aman 2.0: um alvo de 150.000 famílias, não uma abertura imediata

A votação parlamentar de 12 de Novembro sobre o empréstimo de 200 milhões de dólares do Banco Mundial está a abrir uma nova fase para a protecção social. O Ministério dos Assuntos Sociais planeja iniciar Aman 2.0 em 2027, após os preparativos administrativos e as disposições de execução.

A cobertura aumentaria de aproximadamente 106 mil para 150 mil famílias. O Ministério planeja atualizar os critérios e verificar regularmente as situações para melhor alcançar as famílias empobrecidas pela guerra e crise econômica. O objectivo combina a ajuda monetária, a inclusão económica e o acesso aos serviços sociais.

Este calendário não é um anúncio de pagamento imediato aos novos destinatários. Os procedimentos de registo, selecção e pagamento devem especificar a execução. A contribuição nacional de 70 milhões de dólares proposta para o Orçamento 2027 é uma decisão orçamental separada do empréstimo.

Gaza: Serviços hospitalares de Nasser fortemente afetados

Médicos Sem Fronteiras condenaram em 12 de novembro o ataque israelense ao hospital Nasser em Khan Yunes, que ocorreu na noite anterior. A organização relatou seis óbitos, incluindo uma criança e um cirurgião, e 52 lesões. Este balanço continua a ser atribuído ao MSF.

De acordo com a organização, emergências, radiologia, laboratório e salas cirúrgicas foram desativadas. Os espaços hospitalares também foram danificados. O complexo é o principal hospital de referência do sul de Gaza e, segundo o MSF, atende aproximadamente 1,3 milhão de pessoas.

A organização relata já ter tratado dois médicos feridos e outro paciente em um prédio separado. Esses cuidados não significam que todos os serviços afetados tenham retomado sua atividade. A liberação documenta seu status em 12 de novembro, sem atestar uma recuperação geral na sexta-feira à tarde.

França: Identificar o iogurte recolhido antes de o consumir

Um aviso publicado em 12 de novembro diz respeito a certos lotes de Yoplait Basket vendidos em toda a França até essa data. Solicita a cessação do consumo e a destruição dos produtos em causa. O fabricante descreve um sabor a picadas e embalagens infladas ou sem selo devido a leveduras que afetam a qualidade, sem qualquer risco para a saúde identificado no presente aviso.

O controlo abrange o código de barras, o lote seguido da letra M e o prazo de consumo, nomeadamente 3, 4, 7 ou 8 de Dezembro de 2026, para as referências do formulário 2026-11-0084. A recall não abrange todos os produtos da marca.

A compensação anunciada é um voucher de desconto nos lotes em causa, não um reembolso em dinheiro automático. O número de contacto indicado é 0800 00 61 99.

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