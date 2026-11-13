Yoplait lembrete: os lotes de iogurte para verificar

Yoplait lembra alguns lotes de iogurte vendidos na França até 12 de novembro. As opiniões exigem que não haja mais consumo. Os códigos de barras, a letra M e os prazos são utilizados para identificar os produtos em causa. O fabricante refere-se a leveduras que alteram a sua qualidade, sem qualquer risco sanitário identificado nos dois registos oficiais actuais.

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Yoplait lembra na França alguns lotes de iogurte cesta Yoplait comercializado até 12 de novembro de 2026. Os avisos emitidos nesse mesmo dia exigem que não mais sejam consumidos e destruídos. O fabricante relata uma deterioração no sabor e embalagem de leveduras, que descreve como não apresentando um risco para a saúde.

A retirada não diz respeito a toda a marca. Para determinar se um pacote é direcionado, compare seu código de barras, lote e prazo de consumo. Uma fotografia da embalagem ou o nome do perfume não é suficiente.

Lembrete Yoplait: que lotes verificar?

O arquivo 2026-11-0084 abrange várias referências Cesto de Yoplait: frutos amarelos, frutos vermelhos, frutos variados, damasco-nectarina e morango-raspberry. Menciona 125 gramas de potes, vendidos por quatro, oito, doze ou dezesseis. O código de barras e os pares de lotes indicados são:

3329770086159: lotes 03/12 M e 07/12 M;

3329770086241 e 3329770086180: Lote 03/12 M;

3329770086166 e 3329770086197: Lote 04/12 M;

3329770086234 e 3329770086104: Lote 07/12 M;

3329770086098: Lote 08/12 M.

Os prazos correspondentes são de 3, 4, 7 ou 8 de dezembro de 2026. A letra M é um dos elementos de identificação a verificar. O registro lista as vendas entre 30 de outubro e 12 de novembro, em toda a França.

Os sinais citados são Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, E.Leclerc e Système U. Esta lista descreve a distribuição das referências relevantes, não uma recordação de todos os iogurtes vendidos nessas lojas.

0 % de referência está igualmente sujeita a pré-aviso

Uma segunda revisão, referenciada 2026-11-0085, é sobre Yoplait’s Basket 0% frutos amarelos « offre découverte », em pacote de oito potes de 125 gramas. Abrange o código de barras 3329770086357, o lote 08/12 M e um prazo de consumo de 8 de dezembro de 2026.

Esta referência foi comercializada de 6 a 12 de Novembro de 2026 em Carrefour e Intermarché, também em toda a França. O parecer especifica a marca de salubridade FR-38-544-004-CE. Isto é uma recolha voluntária, sem prisão presidencial.

Não mais consumir produtos identificados

Ambas as folhas descrevem um sabor picante e um opérculo inchado ou mal selado. Atribuem estes defeitos a uma flora de deterioração composta por leveduras. A indicação de ausência de risco sanitário não retira a menção: os produtos das remessas em causa já não devem ser consumidos.

A compensação anunciada assume a forma de um vale de desconto para os lotes em causa. Ambos os avisos actuais indicam 0800 00 61 99. Eles não apresentam esta compensação como um reembolso em dinheiro automático.

Os consumidores devem referir-se às referências específicas nos avisos de 12 de novembro, em vez de um alerta geral de marca. Para o pacote 0% « descobrir oferta », o código 3329770086357 e a letra M permitem distinguir o lote recolhido de outros produtos com uma apresentação próxima.

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