Na Miss Universo, as asas de Perla Harb deviam contar ao Líbano. Acima de tudo, lembraram-nos o nosso gosto por ouro dourado, símbolos aglomerados e projectos em grande escala. De costureiras ausentes ao encantador príncipe que sempre é esperado, François Bacha zomba de um país que muitas vezes confunde decoração e ambição.

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O Líbano enviou Perla Harb para Miss Universo. Em Porto Rico, para o desfile de trajes nacionais, ela abriu duas asas enormes chamadas Asas de uma Nação. E então descobrimos que um país poderia ter exatamente o tamanho do seu mau gosto.

De longe, Victorias Secret. Perto, o Líbano está na feira, no domingo às 17 horas, quando já arrumamos as peças mais bonitas. As asas não eram de papelão. É quase uma pena: em papelão, pelo menos poderíamos ter saudado a economia dos meios. Lá, foi preciso trabalhar para obter esse efeito de decoração municipal que foi instalado em novembro e partiu até a Páscoa, porque ninguém sabe a quem pertence a escala.

Havia pombas, cedro, retratos, microfone, fachadas iluminadas e « Beirute Always Dances ». Faltavam três patrocinadores e faltava o número do catering. Um pouco mais, e Fairouz deveria ter pego um bilhete para passar o cedro.

Onde estavam os nossos grandes designers?

Élie Saab, Zuhair Murad, Georges Hobeika: Um usuário da Internet fez a pergunta a Perla Harb. Ela respondeu que havia solicitado vários criadores libaneses líderes sem obter o apoio esperado. Ela não disse exatamente a quem tinha escrito ou que tinha recusado. O vestido foi assinado Hanadi Abboud e as asas desenhadas por Joe Bou Eid. Eles responderam presente. Merece ser dito, mesmo que, em frente ao resultado, gostaríamos que alguém respondesse também.

Temos o direito de perguntar o que vale o patriotismo das nossas grandes casas quando temos de fazer outra coisa que não recordar as suas origens numa entrevista em Paris. Ninguém lhes deve um julgamento por uma chamada que não sabemos. E ninguém lhes pede para trabalharem de graça. Mas como é que um país que sabe vestir celebridades de todo o mundo não consegue organizar, financiar e fazer um traje nacional que podemos olhar sem querer remover dois ou três elementos nós mesmos?

Um país de bric e broc

Perla O Harb não inventou o nosso gosto por muito. Ela ainda o levava até ao fim do pódio. Ela podia ter dito: « Vamos ficar com o vestido. Ou mesmo, « Vamos manter uma asa, para ver. Em um concurso onde todos procuram ser notados, recusar rolar com uma rotunda nas costas já teria sido uma decisão original.

Victorias Secret pode ser mais sexy. Mas acima de tudo, quando você coloca asas lá, você não pede a eles para resolver a questão da identidade nacional por conta própria. Tivemos uma oportunidade real de mostrar o saber-fazer libanês. Nós mostramos como preparar grandes ocasiões: adicionar tudo, remover nada e chamá-lo de visão.

Cinderela na terra do tabuleiro de pastelaria

No entanto, tivemos o suficiente para fazer sem lhe emprestar as asas do Victorias Secret. As Princesas do Monte-Líbano usavam a tangente, esta tampa cônica alta que já fazia uma silhueta sozinha. Não era necessário trazer para fora o traje do museu. Ainda assim, tínhamos de ter confiança suficiente no que tínhamos a ver com isso.

Da princesa para a tangente, passamos para Cinderela, com duas asas que olham papelão e um país devastado com bric e broc para levar até o fim do pódio. À meia-noite, a carruagem torna-se abóbora novamente. No Líbano, a abóbora é inaugurada e promete-se que o treinador virá na segunda fase do projeto.

E o Príncipe Encantado? Ainda estamos à espera dele. Ele virá do estrangeiro, claro. Ele vai colocar o estado de volta, devolver o dinheiro deles para os depositantes e, se houver um pouco de tempo antes do jantar, vai explicar como manter um país sem fita. Entretanto, estamos a dormir.

Bem, talvez tenhamos saído um pouco melhor do que a Noruega, que disfarçou a sua menina de troll. Excepto que os noruegueses tinham escolhido o seu troll. Esperámos até o nosso libanês estar sozinho no palco para lhe fazer troll. Enquanto o número mais ridículo, era nosso.

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