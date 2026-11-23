A COP31 fechou sem um pacto comum. No entanto, em Antalya, as partes adoptaram disposições de trabalho em matéria de financiamento do clima e designaram o organismo que acolherá o centro tecnológico. O Registo das Nações Unidas permite distinguir entre as decisões tomadas e o projecto de Presidência que permaneceram sem consenso.

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A conferência de Antalya concluiu em 22 de Novembro sem acordo sobre as duas propostas políticas da Presidência da COP31. No entanto, outras decisões estão incluídas no registo da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima. Quanto ao financiamento, fixam um programa de trabalho e prazos, não um novo montante a pagar. No que respeita às tecnologias, designam o organismo responsável pelo acolhimento do centro de apoio.

Um calendário para a revisão do financiamento

As partes no Acordo de Paris especificaram as modalidades de um programa de trabalho de dois anos já estabelecido na conferência anterior. O texto adotado em Antalya inclui contribuições escritas, workshops em sessões de órgãos subsidiários e relatórios. Convida as partes e outras partes interessadas a apresentarem as suas observações até 28 de Fevereiro de 2027. O trabalho será revisto em novembro de 2027 e novembro de 2028.

O mandato abrange o financiamento do clima, incluindo o papel dos países desenvolvidos no apoio aos países em desenvolvimento ao abrigo do artigo 9.o do Acordo de Paris. O texto afirma que este trabalho não prejudica a implementação do objetivo de financiamento coletivo já estabelecido. Não cria um fundo separado, um direito de desenho para um projecto ou um novo envelope para adaptação.

O centro tecnológico tem uma organização anfitriã

Outra decisão seleciona o Programa das Nações Unidas para o Ambiente como a agência anfitriã do Centro de Tecnologia do Clima. O centro deverá prestar apoio técnico solicitado pelos países em desenvolvimento e prestar assistência aos seus homólogos nacionais. O mandato inicial é de cinco anos a contar da entrada em vigor do Memorando de Entendimento. A decisão recebe uma estimativa de US$ 106,2 milhões para os primeiros cinco anos da proposta do Programa. É um orçamento proposto, não um montante pago. Não corresponde a uma lista de projetos selecionados ou financiados em Antalya.

O Registro publica essas decisões em versões antecipadas não editadas, aguardando relatórios completos. Seu status é diferente do do projeto de pacto de Antalya, que permaneceu sem acordo. Para saber o que uma conferência está a mudar na prática, é necessário distinguir o que foi adoptado, que trabalho foi mandatado e que financiamento ainda há a ser autorizado.

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