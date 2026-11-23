Em Seul, Tristan Kim observa as viagens diárias entre Itaewon e Yeoksam. Ruas deslizando, assentos aquecidos, abrigos e informações de ônibus alimentam sua reflexão sobre uma cidade atenta aos seus habitantes. Através de três cenas e dez fotografias, questiona o lugar da espera, manutenção e acessibilidade no espaço público. Este testemunho local não propõe um modelo universal: convida a olhar para os pormenores concretos que tornam as viagens menos difíceis.

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Tribuno não publicado – Tristan Kim (Byonghui Kim) – Seul, Coreia do Sul

Uma cidade também se revela esperando

De manhã, deixo minha casa no distrito de Itaewon, Seul, para me juntar ao meu local de trabalho no campo da construção e do design de interiores. Eu atravesso ruas inclinadas, encontro lojas que abrem suas portas e às vezes espero por um ônibus no meio do barulho do trânsito. Esta viagem não tem nada a ver com um postal. Todavia, ele me leva todos os dias à mesma pergunta: o que realmente torna uma cidade habitável?

Quando falamos sobre a modernidade sul-coreana, estamos felizes em mencionar arranha-céus, infraestrutura gigantesca e inovações digitais. Esses elementos existem, mas o conforto de uma pessoa que vai trabalhar muitas vezes depende de objetos mais modestos. Um assento onde é possível sentar-se, um abrigo de vento, um painel legível ou uma passagem segura pode alterar a qualidade de um quarto de hora normal. São estas pequenas decisões de planeamento, observadas em altura de pedestres, que desejo dizer.

Primeira cena: uma encosta em Itaewon

Itaewon é conhecida pela sua vida noturna e restaurantes, mas as ruas residenciais também são marcadas por fortes declínios. Uma manhã no Outono, vou descer um destes trilhos. Os cabos elétricos cruzam o céu, as casas se seguem e, a poucas centenas de metros de distância, o tráfego retoma seu ritmo. No tempo seco, a inclinação pode parecer trivial. Quando chega a chuva ou a geada, o mesmo espaço suscita outras questões: os idosos podem viajar facilmente? Um parente com um carrinho viaja para lá sem medo? Quem quer saber da entrevista dele?

Uma rua residencial íngreme no início da manhã. © Tristan Kim / PG Global Insight

Em algumas ruas inclinadas, fotografei vestígios visíveis de instalações de aquecimento rodoviário concebidas para limitar os riscos associados ao gelo. Não afirmo que este equipamento estava a funcionar no dia do tiroteio, nem que elimina todos os acidentes. Vejo simplesmente que parte do esforço de desenvolvimento está sob os nossos pés, longe das espectaculares fachadas. A utilidade de um dispositivo então depende de sua operação, manutenção e acessibilidade real.

Traços visíveis de aquecimento da estrada em uma rua montanhosa de Itaewon. A fotografia não prova que o sistema estava funcionando ao filmar. © Tristan Kim / PG Global Insight

Segunda cena: esperar o ônibus

Numa paragem em Itaewon, um assento amarelo aquecido chama a minha atenção. Perto, um display eletrônico anuncia a chegada de um ônibus, às vezes com uma estimativa em minutos. Fotografo esses objetos, não porque seriam extraordinários, mas porque respondem a duas experiências muito comuns: ser frio e não saber quanto tempo resta esperar. Mesmo uma espera de dez minutos não é um parêntese abstrato: pertence à vida da pessoa que passa por ela.

Close-up em um banco público aquecido em uma parada de ônibus de Itaewon, de acordo com as observações do autor. © Tristan Kim / PG Global Insight

Em outras paradas de Seul, espaços fechados permitem que os viajantes para abrigar frio ou calor. Perto da estação de Yeoksam, observei também uma sala de espera de vidro, equipada com madeira, assentos e informações de trânsito. Nada obriga a reproduzir exactamente o mesmo modelo em todo o lado. O tamanho de um abrigo, seu custo energético, limpeza, o movimento das pessoas e sua manutenção devem ser adaptados ao contexto. A lição não é que equipamentos sofisticados sejam sempre superiores; É que a espera deve ser vista como uma atividade humana por direito próprio.

Um abrigo fechado para viajantes numa avenida Seul. © Tristan Kim / PG Global Insight

Interior de um abrigo vidrado perto da estação de Yeoksam, com painéis de madeira e espaço de espera. © Tristan Kim / PG Global Insight

Tela de informações de ônibus em um abrigo perto da estação Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Detalhe e dignidade

Trabalhando no edifício e no interior, aprendi a olhar para além de novas superfícies. Um lobby pode ser elegante, mas difícil de usar. Uma paragem de autocarro pode parecer muito simples e, no entanto, ser valiosa se uma pessoa cansada encontrar um lugar ali, se um viajante desconhecido na área compreender a rota ou se uma pessoa com mobilidade reduzida puder aproximar-se sem obstáculos. Não basta instalar uma tecnologia: a sua utilização deve ser compreensível e deve permanecer disponível ao longo do tempo.

Penso frequentemente no que as fotografias não podem mostrar. Uma imagem captura um objeto em um determinado momento; não mede satisfação do usuário, qualidade de manutenção ou o custo real para a comunidade. No entanto, pode chamar a atenção para boas perguntas. Quando olhamos para um banco público, podemos perguntar quem pode sentar-se ali. Quando vemos um outdoor, podemos perguntar quem é capaz de lê-lo. Os detalhes técnicos tornam-se então questões de dignidade e partilha de tempo.

Terceira cena: uma encruzilhada após o trabalho

À noite, em torno de Yeoksam, encontro as ruas de edifícios de escritórios. Os carros movem-se à luz de sinais e luzes de rua. As pessoas que saem do trabalho ainda têm jornadas para completar, conexões a serem encontradas e famílias para se juntar. Ônibus e espaços de espera cabem neste movimento. Em Seul, algumas avenidas têm rotas de ônibus e cais no meio da estrada. Isso reflete uma escolha de organização do espaço coletivo, embora as dificuldades de congestionamento e acesso não desapareçam.

Trânsito e edifícios de escritório no final do dia no distrito de Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Na minha opinião, a experiência de uma viagem deve ser vista como um todo: caminhar de casa, atravessar uma encruzilhada, esperar, entrar num veículo, compreender uma ligação e depois chegar ao destino. Um assento aquecido, informações confiáveis ou uma passagem bem colocada não são soluções isoladas. Tornam-se úteis quando formam uma cadeia suficientemente consistente para que o utilizador não tenha de reparar cada ruptura no próprio curso.

Paragem de ônibus no centro de uma avenida Seul, entre rotas dedicadas ao transporte público. © Tristan Kim / PG Global Insight

Dentro de um ônibus usado em uma viagem entre Itaewon e Gangnam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Observar sem exportar garantias

Vivo na Coreia do Sul e não escrevo em nome do povo do Líbano. Não pretendo conhecer as limitações técnicas, económicas ou políticas das cidades libanesas. A minha experiência não deve, portanto, servir de comparação simplista entre países. É um testemunho localizado: uma pessoa, várias viagens e algumas fotografias tiradas em Seul. Proponho-os como tema de reflexão e não como método universal de utilização.

Cada cidade tem suas próprias prioridades. Um abrigo, uma zona de sombra, uma calçada menos movimentada, uma indicação de rota mais clara ou manutenção regular podem ser úteis em diferentes graus, dependendo da vizinhança. O que merece ser compartilhado de uma cidade para outra pode não ser uma forma de mobiliário urbano, mas o método de perguntar: quais são as dificuldades concretas que as pessoas enfrentam em seus dias?

A face diária do progresso

Uma cidade pode impressionar com suas torres e redes. Na minha opinião, é melhor ser julgado também pelos seus gestos modestos: tornar uma encosta menos arriscada, permitir uma pausa, proteger uma expectativa, indicar uma chegada. As fotografias que acompanham esta galeria não provam que Seul teria encontrado a fórmula de uma cidade perfeita. Mostram o que reparei quando fui trabalhar e fui para casa.

Vou continuar a fotografar estas cenas comuns. Lembram-me que um espaço público não é apenas um espaço entre dois edifícios: é o lugar onde se encontram os horários, os corpos, as expectativas e as vidas das pessoas que não se conhecem. O progresso às vezes assume a forma discreta de um serviço que permite que alguém retorne para casa com um pouco menos de fadiga.

Sobre o autor

Tristan Kim (Byonghui Kim) trabalha na construção e qualidade de acessórios interiores na Coreia do Sul. Localizado em Seul e ligado à cidade de Gimcheon, ele fotografou e contou o cotidiano, viagens e espaços comuns no PG Global Insight: https://pglobalinsightblog.wordpress.com/.

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