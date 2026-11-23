A campanha chinesa anunciada em 30 de setembro de 2026 visa identidades falsas em vídeos curtos. O conselho do FBI e Cybermalveillance ajuda a distinguir uma imagem sintética, um vendedor e uma transação verificável, sem assumir quaisquer vítimas no Líbano.

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Na China, uma campanha visa identidades falsas

Em 30 de setembro de 2026, a Administração Chinesa do Cyberspace anunciou uma campanha de dois meses contra identidades falsas em vídeos curtos. Seu perímetro está além dos avatares. Inclui pessoas que simulam pobreza, doença ou qualificação profissional, bem como falsas recomendações de personalidades produzidas com IA.

A autoridade solicita às plataformas que monitorem as contas e divulguem esses conteúdos. Afirma que um rótulo « gerado por IA » ou « ficção » não isenta o cumprimento de outras obrigações. Abrange igualmente a produção e a distribuição em série por várias contas. Estas são medidas anunciadas, não prova de que todos os conteúdos em causa desapareceram.

Essa distinção é essencial para o usuário: saber que um rosto é artificial não diz quem desconta o dinheiro, se o produto será entregue ou se o sofrimento relatado existe. A identificação do vendedor continua a ser uma questão separada de identificação de imagem.

O vídeo não é suficiente para autenticar um interlocutor

O problema não se limita a um formato chinês. Em um alerta de 3 de dezembro de 2024, o FBI descreve o uso de textos sintéticos, fotos, vozes e vídeos em fraude financeira. Ele cita falsos perfis sentimentais, chama imitando um ente querido em dificuldade e imagens destinadas a solicitar doações para falsas caridades.

A agência também aponta que os vídeos podem ser usados para « provar » que um contato online é real. Recomenda que a identidade seja verificada por outro canal, por exemplo, chamando uma organização para um número de busca de forma independente. Para os familiares, uma palavra acordada pode complementar esta verificação. Essas dicas não significam que qualquer vídeo artificial seja ilegal: o alerta distingue explicitamente o conteúdo sintético de seu uso fraudulento.

Verificar transação, não apenas face

Recomendações francesas da Cybermalveillance, atualizadas em 5 de outubro de 2026 para vendas entre indivíduos, oferecem um método concreto. Antes de pagar, o histórico do vendedor, as condições de entrega, as condições de pagamento e os remédios oferecidos pela plataforma devem ser examinados. Um convite rápido para perseguir um mensageiro externo merece uma vigilância especial.

O regime recomenda igualmente que a prova de pagamento ou de expedição seja verificada directamente com os serviços em causa. Uma mensagem semelhante à de um transportador ou prestador de pagamento não é uma confirmação independente. Da mesma forma, a existência de um sistema de pagamento integrado não garante automaticamente cada compra: as suas condições de protecção devem ser lidas.

Em um vídeo baseado na compaixão, três verificações permanecem distintas: a história é estabelecida, quem realmente vende, e o que o comprador recebe? Um produto pode ser entregue sem que a história seja verdadeira. Por outro lado, uma história comovente não prova a identidade do vendedor ou o destino do dinheiro. Separar estas perguntas evitar fazer uma imagem, por mais convincente que seja, para certificar uma transação inteira.

Ilustração: Laptop exibindo código, arquivo Libnanews de data não estabelecida. Nenhuma avatar citada, vendedor ou vítima aparece nesta fotografia. Crédito: Pixabay/Fotos gratuitas.

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