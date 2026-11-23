As evidências de potencial contaminação aparecem em mais de 99% da Faixa de Gaza, segundo relatório da Oxfam e do Observatório de Conflitos e Meio Ambiente (CEOBS) publicado na segunda-feira, 23 de novembro. Com base em imagens de satélite e dados abertos, esta estimativa identifica possíveis fontes de poluição. Não significa que a amostragem tenha confirmado contaminação em 99% do território.
Um mapa de risco, não uma medição de poluentes
As imagens de danos foram cruzadas com dados sobre incêndios e danos a edifícios, terrenos agrícolas, locais industriais e sistemas de tratamento de água ou resíduos. Eles trituraram o território com uma resolução de 500 metros e procuraram, para cada área, a presença de pelo menos uma fonte potencial de poluição. O objetivo da análise é determinar onde realizar as primeiras investigações de campo, não medir concentrações ou quantificar a exposição de cada habitante.
O relatório aponta um segundo número que não mede a mesma coisa: cerca de 78% da área de Gaza foi directamente afectada pelas operações terrestres israelitas, de acordo com o seu mapeamento. A área estimada de risco ambiental é mais ampla. Poeira e poluentes podem se mover com o vento ou água, enquanto a destruição dos sistemas de esgotos adiciona fontes de poluição além dos locais diretamente afetados.
Em 79 poços testados, índices de poluição medidos
O relatório distingue este mapa dos dados de campo disponíveis. Ele citou análises de qualidade da água realizadas em julho de 2026: coliformes fecais foram detectados em 19% dos 79 poços subterrâneos testados. Este resultado diz respeito aos poços incluídos na amostra e não pode ser alargado a todo o quadro. Os autores também citam riscos associados ao amianto de edifícios destruídos, metais pesados e poeira de escombros.
A Oxfam e a CEOBS acreditam que as restrições à entrada de especialistas e equipamentos de amostragem, bem como a destruição de laboratórios locais, impedem uma avaliação independente completa. Apelam ao restabelecimento destes meios e à integração dos riscos de poluição na limpeza e reutilização dos sistemas hídricos. Sem medições no local, os mapas são utilizados para definir prioridades, mas não para declarar uma vizinhança saudável ou determinar a dose de poluentes a que os seus habitantes estão expostos.
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