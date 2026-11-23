Dois canais libaneses relatam cinco pessoas presas na investigação sobre os aproximadamente 264 quilos de explosivos apreendidos em Qaa. A última declaração pública do exército menciona três. As informações ainda divergem quanto a quando o caso é transferido da polícia militar para os serviços de inteligência militar.

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Cinco pessoas foram alegadamente detidas na investigação sobre a apreensão de explosivos em Qaa, norte de Bekaa, de acordo com informações relatadas por Al-Jadeed e LBCI na segunda-feira, 23 de novembro. Três prisões foram relatadas no comunicado de imprensa emitido no dia anterior pelas Forças Armadas Libanesas. Nesta fase, não foi encontrada qualquer nova avaliação oficial.

Diferentes versões na transmissão de pastas

Fontes militares citadas por Al-Jadeed indicam que o arquivo ainda está nas mãos da polícia militar e que deve ser encaminhado para o departamento de inteligência militar. O LBCI informa que os serviços secretos militares já retomaram a investigação. As duas cadeias relatam cinco detenções, mas a data real desta transmissão não foi especificada publicamente pelo exército.

O destinatário da carga continua a ser estabelecido

Segundo as mesmas fontes citadas pela Al-Jadeed, os primeiros elementos do inquérito identificam um nacional sírio como o alegado destinatário da carga. O exército não confirmou esta informação. As suas declarações públicas não estabelecem nesta fase o papel preciso de cada suspeito ou o envolvimento de uma organização.

O comando do exército anunciou no domingo a apreensão de aproximadamente 264 quilos de material explosivo durante uma operação realizada no sábado, 21 de novembro na área de Macharii al-Qa’a. De acordo com o comunicado de imprensa, os materiais foram contrabandeados da Síria. O exército informou ter entregue as apreensões às autoridades competentes e iniciado investigações sob a supervisão do poder judiciário. Os inquéritos não prejudicam as responsabilidades.

O que diz o despacho da AFP

Uma fonte de segurança libanesa sem nome disse à AFP que as três pessoas anunciadas no primeiro comunicado de imprensa não, em sua opinião, têm filiação partidária. Esta declaração diz respeito apenas a estas três pessoas. A declaração do exército não menciona o Hezbollah e não identifica o proprietário da carga.

As cinco pessoas processadas no norte do Líbano, também referidas pela AFP em citar uma fonte judicial, estão em outro caso. Não devem ser confundidos com as cinco detenções comunicadas a Qaa. A apreensão de 5 de Outubro em Dahr al-Baydar, cujo carregamento Hizbullah reclamado pela voz do deputado Hassan Fadllallah, é também uma questão distinta. Não foi estabelecida qualquer ligação pública entre estes processos e a apreensão de 21 de Novembro em Qaa.

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