LibnaNEWS Journal de 5 de outubro de 2026: Líbano, região, mundo, economia
LibnaNEWS jornal de segunda-feira, 5 de outubro de 2026, tudo essencial em 5 minutos!
🇱🇧 Liban : loi électorale rouverte, loi bancaire devant le Conseil constitutionnel, positions israéliennes au Sud, négociations attendues le 20 octobre
🌍 Région : réunion de Camp David sur l’Iran, ministre iranien du Pétrole démissionnaire, cérémonie du 7 octobre en Israël, offensive au Yémen
Mundo: Bolsonaro à frente de Lula no Brasil, Merz em Kiev, eleições da Letônia, chuvas de Barcelona
França: bloqueio das escolas secundárias, escola primária socialista
EUA: apenas 29.000 empregos em setembro
💰 Économie : Brent à 102 $, le kWh du générateur à 52 840 LL
Incomum: Tsar Samuel de volta para Sofia, canais verdes de Ghent
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Foto: Wikimedia Commons
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