Riad Salamé caso: os relatos de Banque Richelieu Monaco no coração de novas revelações

Novas revelações colocam Mônaco no coração do caso Riad Salamé. Os fundos ligados ao ex-governador foram colocados em 2021 com Banque Richelieu Monaco. Após o congelamento de cerca de 46 milhões de euros em activos, algumas operações de investimento teriam continuado, suscitando dúvidas sobre a sua natureza exacta e autorização.

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Os fundos foram alegadamente investidos em 2021 no banco controlado por Antoun Sehnaoui, enquanto as operações de investimento continuaram após o congelamento dos ativos

Uma nova parte do caso Riad Salamé traz de volta parte dos circuitos financeiros do ex-governador do Banco do Líbano para Mônaco. Segundo informações publicadas em 5 de outubro pela Intelligence Online, uma parte significativa dos fundos suspeitos de serem desviados pelo ex-governador foi supostamente colocada em 2021 com Banque Richelieu Monaco, um grupo financeiro de propriedade do banqueiro libanês Antoun Sehnaoui. Ainda mais perturbador, segundo o mesmo inquérito, os investimentos na instituição continuaram após as autoridades terem apreendido as contas em causa.

Esta informação acrescenta uma nova prova a um processo judicial que há muito está fora das fronteiras do Líbano. Durante vários anos, magistrados europeus têm procurado reconstituir a circulação de centenas de milhões de dólares, entre outras coisas, das comissões pagas pelos bancos libaneses para Forry Associates, uma empresa controlada por Raja Salamé, irmão do ex-governador. As investigações realizadas em França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica e Mónaco conduziram gradualmente à identificação de contas bancárias, empresas e uma considerável base imobiliária.

Banque Richelieu Monaco aparece agora como uma das instituições através das quais parte da capital teria passado ou sido administrada.

Vários relatos relacionados com Riad Salamé em Mônaco

O arquivo não trata simplesmente da existência de uma conta pessoal aberta por Riad Salamé. Nos processos europeus há provas de que várias contas são detidas por empresas cujo antigo governador teria sido o beneficiário económico. Os procedimentos recentes incluem oito contas abertas com Banque Richelieu Monaco e ligadas a estruturas ligadas a Riad Salamé.

Esta distinção é importante. Grandes fortunas internacionais não necessariamente detêm seus bens diretamente em seu nome. Podem utilizar sociedades de património, sociedades gestoras de participações sociais ou outras estruturas jurídicas que apareçam formalmente como titulares de contas. A questão-chave para as autoridades anti-lavagem de capitais passa então a ser a do beneficiário efectivo: a pessoa que, por detrás das empresas intermediárias, controla efectivamente o capital.

No caso de Riad Salamé, esta questão é particularmente sensível. Durante quase trinta anos, de 1993 a 2023, liderou o Banco do Líbano. O seu estatuto tornou-o uma pessoa politicamente exposta, uma categoria para a qual as instituições financeiras estão sujeitas a obrigações reforçadas de diligência devida, nomeadamente no que diz respeito à origem dos activos e fundos.

A presença de várias estruturas relacionadas com o ex-governador no mesmo banco não constitui, por si só, prova de uma infracção cometida por essa instituição. No entanto, levanta a questão dos controlos efectuados no momento da abertura das contas e, em seguida, no momento da chegada e gestão do capital.

Ano 2021 torna-se central

A cronologia revelada é particularmente importante. Inteligência Online coloca em 2021 o investimento com Banque Richelieu Monaco de uma parte significativa dos fundos atribuídos a Riad Salamé. No entanto, nessa data, o ex-governador já estava recebendo atenção crescente na Europa.

Em França, uma investigação preliminar sobre o património de Riad Salamé e sua comitiva tinha sido aberta em maio de 2021, antes da abertura da informação judicial em julho do mesmo ano. As investigações incluíram suspeitas de branqueamento de capitais organizado e as condições em que um activo considerável tinha sido criado na Europa.

Os investigadores europeus também estavam interessados no mecanismo Forry. Durante anos, os bancos libaneses que compravam instrumentos financeiros do Banco do Líbano pagaram comissões à Forry Associates. A empresa foi controlada por Raja Salamé. Os montantes envolvidos são estimados em várias centenas de milhões de dólares.

Os investigadores suspeitam que alguns desses montantes foram então redistribuídos através de um conjunto complexo de contas, empresas e investimentos de propriedade ou benéfico para Riad Salamé e sua comitiva. O ex-governador, por sua vez, contestou as acusações apresentadas contra ele e sustentou, nomeadamente, que a sua riqueza vinha dos seus bens antes da sua chegada ao Banco do Líbano e dos seus investimentos.

A alegada colocação de grandes montantes no Mónaco em 2021 assume, portanto, uma dimensão particular: teria ocorrido ao mesmo tempo que as investigações europeias sobre o legado do ex-governador começavam a crescer.

46 milhões de euros congelados em Mónaco

Uma nova etapa ocorreu em março de 2022. No âmbito de uma operação coordenada entre vários países europeus, as autoridades anunciam o congelamento de cerca de 120 milhões de euros de activos relacionados com a investigação de Riad Salamé e a sua comitiva.

Os montantes apreendidos incluem bens imóveis e contas bancárias distribuídas entre várias jurisdições. Em Mónaco, cerca de 46 milhões de euros são congelados.

Este montante é considerável. Só a componente monegasca representa mais de um terço dos 120 milhões de euros em activos congelados durante esta operação europeia.

É também a partir deste momento que novas revelações se tornam particularmente sensíveis. Segundo a Intelligence Online, a apreensão de contas não interrompeu completamente as transações financeiras: Riad Salamé continuou a investir com Banque Richelieu Monaco após o congelamento de seus ativos.

Esta afirmação deve ser interpretada com cautela. Um congelamento judicial não significa automaticamente que qualquer operação de gestão de carteira se torne legalmente impossível. O âmbito exacto depende da decisão da autoridade competente. Alguns ativos podem amadurecer, gerar juros ou exigir operações de gestão técnica sem que o proprietário possa retirar ou transferir os fundos.

Toda a questão é, portanto, o que exatamente estava coberto pelas transações realizadas após a apreensão: simples gestão de salvaguarda de ativos já presentes nas carteiras, reinvestimento automático de liquidez, trade-offs entre diferentes produtos financeiros ou novos investimentos feitos sob instruções do cliente ou seus representantes.

A diferença é fundamental.

Um banco controlado por um importante actor no sector bancário libanês

O caso é ainda mais sensível porque o Banque Richelieu Monaco não está ligado ao sistema bancário libanês. Pertence ao grupo financeiro desenvolvido em torno da Société Générale de Banque no Líbano e d’Antoun Sehnaoui.

A SGBL adquiriu atividades Richelieu em França e Mônaco em 2018, bem como a Richelieu Gestion. Estes estabelecimentos foram então consolidados pela Compagnie Financière Richelieu. Antoun Sehnaoui também presidiu ao Conselho de Administração do Banque Richelieu Monaco.

O caso envolve, portanto, dois números importantes no sistema financeiro pré-crise do Líbano: por um lado, Riad Salamé, governador do Banco do Líbano e principal regulador do setor bancário; e, por outro, um grupo bancário privado libanês que desenvolveu uma atividade de gestão de riqueza na Europa e no Mónaco.

É claro que esta proximidade institucional não significa que Antoun Sehnaoui teria conhecido pessoalmente a origem do capital ou das transacções nas contas em causa. Nesta fase, não existe uma base pública para estabelecer essa responsabilidade pessoal. Do mesmo modo, a existência de contas pertencentes a um cliente posteriormente processado não significa automaticamente que o banco depositário tenha participado nas infracções contra ele.

Mas torna particularmente importante a questão dos procedimentos de conformidade para estas contas.

Como podemos controlar a fortuna do governador que controla os bancos?

O ficheiro coloca um problema particular para o sistema bancário libanês. Riad Salamé não era um cliente comum. Foi governador do Banco Central do país do qual o Banco Richelieu Monaco obteve a sua participação.

Durante quase três décadas, o Banco do Líbano supervisionou os bancos libaneses e desempenhou um papel fundamental nas suas operações. Por conseguinte, a relação entre o Banco Central, os bancos comerciais e os seus principais accionistas era permanente.

Para um banco europeu ou monegasco que acolhe o capital de um funcionário público estrangeiro, o estatuto de pessoa politicamente exposta exige mais vigilância. Não basta saber a identidade do cliente. A instituição deve poder compreender a origem dos seus activos, a origem dos montantes transferidos e, sempre que as circunstâncias o exijam, a justificação económica das operações.

No caso de um governador do banco central com uma riqueza de várias dezenas ou centenas de milhões de dólares, a questão da origem dos fundos torna-se assim central.

É ainda mais quando as contas são realizadas em várias empresas.

O sistema Forry no centro do inquérito

Para compreendermos por que razão estas contas são de igual interesse para os investigadores europeus, temos de voltar ao mecanismo que é o cerne financeiro do caso Salamé.

Forry Associates, uma empresa controlada por Raja Salamé, recebeu comissões sobre certas operações realizadas por bancos comerciais com o Banco do Líbano. As investigações europeias têm procurado há vários anos determinar como várias centenas de milhões de dólares destas comissões foram posteriormente utilizados.

O caso, portanto, não diz respeito apenas à fortuna pessoal de um ex-governador. Procura responder a uma pergunta muito mais precisa: os fundos provenientes indirectamente de operações que envolvem o Banco do Líbano foram desviados para estruturas privadas controladas por Riad Salamé ou pela sua comitiva?

Uma vez que esta primeira fase é estabelecida ou suspeita, um segundo começa: siga o dinheiro.

É este trabalho que conduz investigadores para bancos suíços, franceses, luxemburgueses, alemães e monegascos, mas também para empresas imobiliárias e estruturas imobiliárias usadas para adquirir ou administrar ativos.

O Banco Richelieu Monaco aparece nesta segunda parte da história: a da conservação e gestão de uma parte do património cuja origem exacta as autoridades estão agora a tentar determinar.

O ponto decisivo: o que aconteceu depois do congelamento

As novas revelações, no entanto, ligeiramente mover o centro de gravidade do arquivo. Até à data, a maior atenção centrou-se na fonte de dinheiro e na sua chegada aos bancos europeus. A questão agora também se torna uma da gestão de fundos após a intervenção da justiça.

Se os investimentos tiverem sido efectivamente prosseguidos após a apuração das contas, será necessário determinar a sua natureza, as datas e o mecanismo de autorização.

Acima de tudo, será necessário saber quem ainda poderia intervir nas carteiras.

Riad Salamé em pessoa? Agentes? Gerentes bancários Richelieu Monaco com mandato discricionário? Mecanismos de reinvestimento automáticos? As respostas a estas perguntas mudariam profundamente a interpretação das operações.

Esses movimentos também devem ser comparados com os termos exatos das decisões judiciais monegascas. Um bem congelado pode continuar a existir economicamente sem estar isento de justiça. A verdadeira linha vermelha seria, por conseguinte, menos a existência de uma transacção financeira do que a possibilidade de dispor livremente de activos, alterar a sua propriedade, transferi-los ou contornar o efeito da apreensão.

Nesta fase, as informações disponíveis não indicam que tal violação tenha ocorrido.

Um novo ramo de um arquivo longe de terminar

O interesse destas revelações finalmente excede o único Riad Salamé e Antoun Sehnaoui. Eles mostram como a investigação sobre o ex-governador se tornou uma investigação sobre toda a arquitetura financeira usada para mover, conservar e investir capital do Líbano.

Durante muito tempo, o caso foi apresentado essencialmente como o de um governador e seu irmão. As investigações europeias mostram gradualmente uma realidade muito mais complexa: centenas de milhões de dólares circularam entre empresas, contas bancárias, gestores de riqueza e investimentos imobiliários em várias jurisdições.

Cada novo passo faz então a mesma pergunta: quem sabia o quê, quando e que controles foram realizados?

No caso do Banque Richelieu Monaco, esta questão assume agora uma dimensão adicional. Já não se trata apenas de saber por que razão as estruturas ligadas ao Riad Salamé tiveram várias contas no estabelecimento e como a origem do capital tinha sido verificada. Temos também de compreender como estes bens foram administrados quando a justiça europeia começou a apoderá-los.

A resposta poderia esclarecer uma parte ainda pouco conhecida do caso Salamé: não só a forma como o dinheiro teria deixado o circuito original, mas o que aconteceu uma vez nos estabelecimentos responsáveis por mantê-lo e produzi-lo.

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