Líbano: Uma criança coloca barriga vazia em 22 por cento dos domicílios

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No Líbano, a crise económica e as consequências do conflito respondem agora directamente às necessidades mais básicas das crianças. Em 22% dos domicílios pesquisados, pelo menos uma criança ficou vazia nas duas semanas anteriores à pesquisa, de acordo com uma nova avaliação publicada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Mais amplamente, quatro em cada cinco famílias estão agora a lutar para satisfazer as suas necessidades básicas, enquanto o acesso a cuidados, educação e alimentação adequada está a deteriorar-se.

O relatório UNICEF, publicado no final de setembro de 2026 e intitulado « Um pesadelo sem fim », descreve uma acumulação de dificuldades para as famílias que vivem no Líbano. A pobreza leva alguns a reduzir os gastos com os filhos, a abandonar os cuidados médicos ou a retirá-los da escola. O trabalho dos menores está a progredir ao mesmo tempo que as consequências físicas e psicológicas da guerra continuam a aumentar.

Os indicadores descrevem assim uma crise que já não afecta apenas os rendimentos. Afeta diretamente os alimentos disponíveis no domicílio, a saúde das crianças e sua capacidade de seguir a educação normal. Para as famílias mais vulneráveis, a arbitragem trata agora de despesas essenciais que não deveriam competir.

No Líbano, 22% das famílias relatam que uma criança tem fome

O número resume a extensão da deterioração social: 22 por cento dos domicílios pesquisados pela UNICEF relatam que pelo menos um de seus filhos estava de estômago vazio durante as duas semanas anteriores à pesquisa. Essa proporção significa que a privação de alimentos afeta agora mais de um em cada cinco domicílios pesquisados.

A comida é apenas parte do problema. De acordo com a mesma avaliação, quatro em cada cinco famílias enfrentam dificuldades em atender suas necessidades básicas. A persistência da crise económica, aliada às consequências do conflito, reduz a margem de manobra das famílias cujos recursos já estavam enfraquecidos por vários anos de instabilidade.

Quando o rendimento disponível deixa de estar disponível para satisfazer todas as necessidades simultaneamente, as famílias devem escolher entre alimentos, cuidados médicos, educação e outras despesas essenciais. O relatório mostra que essas arbitragens afetam diretamente as crianças.

Por conseguinte, o fenómeno não pode ser reduzido a uma única medida da pobreza dos rendimentos. A fome relatada nos domicílios é uma das manifestações mais imediatas de uma crise que afeta várias dimensões do cotidiano.

Quase um terço das famílias desiste dos cuidados

A situação de saúde é um segundo indicador importante. Segundo a UNICEF, 31% dos domicílios pesquisados relataram que pelo menos um de seus filhos não recebeu os cuidados médicos necessários. A falta de dinheiro é a principal razão apresentada pelas famílias.

Isso significa que perto de um em cada três domicílios teve que desistir dos cuidados necessários para uma criança. Num sistema em que uma grande parte das despesas médicas continua a ser suportada pelas famílias, a contracção da renda rapidamente transforma um problema económico num problema de saúde.

As consequências podem ser imediatas quando o tratamento é atrasado. Eles também podem ocorrer mais tarde se doenças, lesões ou distúrbios que teriam exigido o manejo precoce não forem devidamente monitorados.

Para Marcoluigi Corsi, representante da UNICEF no Líbano, os vários indicadores devem ser considerados em conjunto. « As crianças e os jovens no Líbano são forçados a suportar um fardo que nenhuma criança deve suportar », disse por ocasião da publicação do relatório.

Ele acrescenta: « As famílias são empurradas à beira do abismo, enquanto as crianças são privadas de cuidados de saúde e educação, forçadas a trabalhar e sofrendo de profundo sofrimento psíquico. ».

Trabalho infantil mais do que dobrou desde janeiro de 2025

Um dos desenvolvimentos mais preocupantes diz respeito ao trabalho dos menores. Em 14 por cento dos domicílios pesquisados, pelo menos uma criança está trabalhando, segundo a UNICEF. Esta proporção duplicou mais do que desde janeiro de 2025.

Esse aumento é um indicador direto das estratégias de sobrevivência adotadas por algumas famílias. Quando uma criança começa a trabalhar para complementar a renda do domicílio, as consequências podem afetar sua educação, saúde e desenvolvimento simultaneamente.

O trabalho precoce também aumenta o risco de abandonar a escola. As dificuldades financeiras que levam uma criança ao emprego remunerado são muitas vezes as mesmas que levam as famílias a reduzir seus gastos com educação.

O aumento desde janeiro de 2025 mostra sobretudo a rápida deterioração. Em menos de dois anos, a parcela de domicílios que relata trabalho de pelo menos uma criança mais do que dobrou, enquanto o sistema educacional também deve absorver as consequências do conflito.

Desde 2 de Março, 261 crianças foram mortas e 1.056 feridas

De facto, à crise económica é acrescentado o equilíbrio humano da guerra. Desde 2 de março de 2026, pelo menos 261 crianças foram mortas e 1.056 feridas, segundo dados das Nações Unidas recolhidos pela UNICEF.

Isto representa uma média de sete crianças mortas ou feridas por dia durante o período de referência.

As consequências não param com o número de vítimas imediatas. Das crianças feridas que sobreviveram, 12% agora vivem com deficiências. Para essas crianças e suas famílias, os efeitos do conflito se estenderão para além das lesões iniciais e exigirão cuidados de longa duração, reabilitação e apoio.

Este é precisamente um momento em que quase um terço dos domicílios pesquisados já relatam dificuldades em prestar o cuidado médico necessário para seus filhos. O conflito aumenta, portanto, as necessidades de saúde enquanto a crise econômica reduz a capacidade das famílias de responder a elas.

436 escolas danificadas ou destruídas

A educação é a outra grande frente da crise. Segundo a UNICEF, 436 escolas foram danificadas ou destruídas pelo conflito. Esta situação ameaça privar quase 100.000 crianças de uma sala de aula.

O pessoal educacional também pagou um preço alto. Pelo menos 86 professores foram mortos ou feridos. Essas perdas afetam um sistema escolar já enfraquecido por vários anos de crise econômica, interrupções e dificuldades de financiamento.

No entanto, a destruição da infra-estrutura explica apenas parte das dificuldades educacionais. Quase metade das famílias pesquisadas relatou ter reduzido seus gastos com educação. Em 17% dos domicílios, as crianças tiveram que parar de frequentar a escola.

A pressão é, portanto, exercida em ambos os lados. Algumas escolas não podem mais funcionar normalmente devido aos danos causados pelo conflito, enquanto algumas famílias não têm mais recursos para manter seus filhos no sistema educacional.

Mesmo entre os que continuam a freqüentar a escola, a aprendizagem é interrompida. Quase um terço das crianças não conseguia aprender normalmente, principalmente por dificuldades de concentração e distúrbios emocionais.

770.000 crianças que enfrentam sofrimento psíquico

As consequências menos visíveis da crise estão também entre as mais difundidas. A UNICEF estima que 770 mil crianças sofreram sofrimento psíquico nos últimos seis meses.

Mais da metade dos domicílios pesquisados observou uma deterioração no bem-estar emocional de seus filhos. Quase dois terços das crianças relatam sinais de ansiedade ou nervosismo.

Esses dados dão outra dimensão às dificuldades encontradas nas escolas. Uma criança pode permanecer oficialmente escolarizada enquanto estiver menos capaz de frequentar as aulas, concentrar-se ou aprender por causa do medo, deslocamento, perda de uma insegurança relativa ou econômica vivenciada por sua família.

Assim, a saúde mental parece ser um elo entre as diferentes dimensões da crise. A guerra cria trauma direto, enquanto a pobreza aumenta a insegurança diária na alimentação, cuidados, moradia e educação.

Entre os 18-25 anos, 67% estavam desempregados

As perspectivas permanecem difíceis quando as crianças atingem a idade adulta. Uma avaliação prévia realizada pela UNICEF em 2026 entre jovens de 18-25 anos mostrou que apenas 22% ainda estavam na escola ou na universidade.

As dificuldades financeiras foram o principal obstáculo à educação permanente. No momento da pesquisa, 67% dos jovens pesquisados estavam desempregados.

Estes números ilustram o risco de um encadeamento sustentável. A pobreza pode causar abandono escolar ou levar as crianças ao trabalho. A formação contínua reduz então as suas perspectivas de emprego, enquanto o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades aos jovens que atingem a idade adulta.

Por conseguinte, as consequências da actual crise poderão continuar bem após uma possível melhoria da situação de segurança. Restabelecer edifícios destruídos não será suficiente se as famílias deixarem de ter meios para enviar os seus filhos para a escola, se os jovens desistirem da escola ou se não se tratar de traumas psicológicos.

Quatro em cada cinco famílias em dificuldade

Os diferentes indicadores publicados pela UNICEF descrevem a mesma dinâmica. Quatro em cada cinco famílias estão a lutar para satisfazer as suas necessidades básicas; 22% relatam que pelo menos uma criança tem estado deitada de estômago vazio; 31% tiveram de desistir dos cuidados necessários para uma criança; 14 por cento agora têm pelo menos um menor que trabalha.

Além disso, 261 crianças foram mortas e 1.056 feridas desde 2 de março, 12 por cento dos sobreviventes feridos que vivem com deficiência. Ao mesmo tempo, 436 escolas foram danificadas ou destruídas, quase 100.000 crianças estavam em risco de perder suas salas de aula e pelo menos 86 professores foram mortos ou feridos.

O custo psicológico é igualmente alto: 770 mil crianças sofreram sofrimento psíquico nos últimos seis meses. Mais da metade das famílias experimenta uma deterioração no seu bem-estar emocional e quase dois terços delas experimentam ansiedade ou nervosismo.

Para a UNICEF, responder à emergência implica, portanto, atender simultaneamente a várias necessidades. « A reabilitação do Líbano requer proteção imediata das crianças e respeito pelo seu direito à saúde, educação, proteção e oportunidades para construir seu futuro », ressalta Marcoluigi Corsi.

A urgência continua, em primeiro lugar, a ser a figura mais básica do relatório: em mais de uma em cada cinco famílias no Líbano, uma criança sentiu fome a ponto de ficar deitada vazia nas duas semanas anteriores à investigação.

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