Arábia Saudita-Israel: E se a normalização já tivesse ocorrido?

- Advertisement -

36

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O incidente a bordo do voo Flydubai entre Dubai e Tel-Aviv só poderia ser uma ocorrência espetacular. Um problema irrompeu a bordo, o código 7500 indicando possível intervenção ilegal foi emitido, Israel imediatamente desembarcou em caças e finalmente pousou em Tabuk, Arábia Saudita, com uma grande maioria de passageiros israelenses a bordo. Mas é precisamente com a banalidade com que a situação foi finalmente gerida que merece ser parada. Durante algumas horas, um país que não reconhece oficialmente Israel acolheu um avião que foi para Tel Aviv, tomou conta dos seus passageiros israelitas e participou na resolução de uma crise que foi seguida directamente pelas autoridades israelitas.

Tomados separadamente, cada um destes elementos pode explicar perfeitamente. Um avião em dificuldade deve ser capaz de aterrar. Os passageiros devem ser protegidos independentemente da sua nacionalidade. Israel teve de reagir quando uma aeronave que transportava seus nacionais emitiu um sinal que poderia corresponder a um sequestro. A Arábia Saudita tinha de gerir o que estava a acontecer no seu espaço aéreo. Nada disso prova a existência de um acordo secreto entre Riade e Israel. Mas a acumulação desses elementos levanta uma questão muito mais interessante: e se a normalização de que falamos há anos já tivesse começado na prática, enquanto apenas sua formalização permaneceu bloqueada?

A pergunta merece ser feita ainda mais porque o episódio não começa em Tabuk. Assim que o código 7500 foi emitido, Israel decolou aeronaves de combate para se encontrar com o Boeing Flydubai. Nessa altura, os pilotos israelitas obviamente não sabiam como acabaria o incidente. O avião estava finalmente a dirigir-se para a Arábia Saudita. Os combatentes israelitas, tanto quanto sabemos, não entraram no espaço aéreo saudita, e seria falso dizer o contrário. Mas o que teria acontecido se a situação a bordo tivesse permanecido descontrolada enquanto o Boeing atravessava a fronteira?

Esta é provavelmente uma das questões mais interessantes neste caso. Teriam os combatentes israelitas interrompido a sua missão na fronteira saudita, enquanto um avião que poderia ter sido sequestrado e transportado mais de uma centena de israelitas continuava a sua rota? Os sauditas teriam assumido o comando imediatamente? Teria sido emitida uma autorização excepcional? Os americanos teriam coordenado? É perfeitamente possível que existam procedimentos para este tipo de situação sem que o público saiba os pormenores. E se existirem, poderão dizer mais sobre as relações reais entre os Estados da região do que sobre os comunicados diplomáticos.

Porque esta não é a primeira vez que a questão surge. Durante os confrontos com o Irão, as mesmas questões já tinham surgido sobre as trajetórias das aeronaves israelitas, informações fornecidas por radares americanos e árabes, sistemas de defesa aérea e mecanismos para impedir que uma aeronave israelita fosse alvo de um país que, oficialmente, não é seu aliado. Naturalmente, algumas dessas informações permanecem secretas, e muitas das alegações que circulam nos corredores aéreos usados por Israel nunca foram demonstradas. Mas há muito tempo que existem vários segredos da Polichinelle na região: Estados que não se reconhecem oficialmente podem perfeitamente compartilhar certos interesses e, acima de tudo, precisam saber o que o outro faz quando mísseis, drones ou aeronaves de combate atravessam a região.

O Irão foi provavelmente o principal acelerador desta aproximação discreta. Durante anos, Israel e várias monarquias do Golfo assistiram com preocupação ao desenvolvimento das capacidades balísticas iranianas, ao seu programa nuclear e à extensão da sua influência regional. Seus interesses não eram idênticos e ainda não são. A Arábia Saudita também restabeleceu as suas relações diplomáticas com Teerão e agora procura evitar um confronto que possa ameaçar directamente as suas infra-estruturas e o seu desenvolvimento económico. Mas a existência de diferenças não apaga os anos durante os quais israelenses e sauditas consideraram parte das mesmas ameaças com as mesmas preocupações.

A isso se acrescenta o papel dos Estados Unidos. Washington é o principal aliado militar de Israel e um parceiro de segurança essencial para a Arábia Saudita. Na região, os americanos têm capacidades de vigilância, bases, radares e capacidades de comando que tornam cada vez mais teórico que todos operariam em um sistema completamente separado. Nem sequer é necessário que um oficial israelita chame directamente um oficial saudita para fazer existir uma forma de coordenação. Se a informação voltar para um sistema americano antes de ser redistribuída para os vários parceiros, o resultado operacional pode ser substancialmente o mesmo sem que qualquer um dos governos tenha de falar publicamente sobre cooperação.

É aqui que o incidente Flydubai se torna revelador. Um avião dos Emirados para Israel enfrenta um sério problema. Israel retira os seus caçadores. A aeronave dirige-se para a Arábia Saudita. Os sauditas acolheram os seus passageiros israelitas e a crise foi finalmente resolvida sem incidentes entre países que nem sequer tinham relações diplomáticas no papel. Obviamente, isto não parece uma aliança. Mas também não se parece com dois estados totalmente estrangeiros.

A continuação é ainda mais interessante porque mostra precisamente onde está o limite. Uma vez terminada a emergência, Israel teria desejado enviar aeronaves militares para recuperar seus nacionais em Tabuk. Riade recusou. Por conseguinte, os passageiros tiveram de partir por outros meios, nomeadamente com a Flydubai. A decisão saudita não é contraditória com o acima exposto. Pelo contrário, permite-nos compreender a lógica de Riade. O acolhimento de uma aeronave civil em dificuldade e a garantia da segurança dos seus passageiros podem ser apresentados como uma obrigação normal. Ver aviões militares israelenses pousar em solo saudita teria produzido uma imagem muito mais politicamente difícil.

Podemos estar a tocar aqui na verdadeira fronteira da actual relação Israel-Saudi. Qualquer coisa necessária, discreta, técnica ou justificável por uma emergência pode tornar-se possível. O que transformaria esta cooperação num símbolo público permanece proibido. Os sauditas podem acomodar mais de cem israelenses em Tabuk, mas não querem uma fotografia de um avião militar israelense em uma pista saudita. A diferença parece pequena operacionalmente. Politicamente, é imenso.

Isto leva-nos a questionar o significado exacto da palavra « normalização ». Se se fala de embaixadas, embaixadores, visitas oficiais e reconhecimento diplomático, obviamente não ocorreu. A Arábia Saudita continua formalmente a condicionar o estabelecimento de relações com Israel para o progresso da questão palestiniana. Mas se a normalização significa que um país gradualmente aceita a existência do outro em seu ambiente estratégico, pode se comunicar com ele direta ou indiretamente quando uma crise impõe e pode gerenciar situações comuns sem causar imediatamente um incidente, então o processo parece muito mais avançado.

Esta pode ser a forma como a normalização realmente ocorre. Muitas vezes se imagina um futuro e um depois: dois países seriam inimigos até o dia em que seus líderes assinassem um acordo na frente das câmeras. Na realidade, as coisas podem ser muito mais progressistas. Primeiro aparecem contatos secretos, depois convergem interesses, os intermediários transmitem mensagens, os militares aprendem a não se incomodar, algumas informações circulam e situações antes impossíveis tornam-se gradualmente banais. Quando o acordo oficial chega, às vezes cria apenas uma parte do relacionamento. Torna principalmente pública uma evolução que começou vários anos antes.

No entanto, a Arábia Saudita continua numa posição particular. Não é nem os Emirados Árabes Unidos nem o Bahrein. O reino abriga Meca e Medina e mantém um peso considerável no mundo muçulmano. Uma normalização com Israel teria, portanto, um significado político e simbólico muito maior do que aqueles já alcançados sob os Acordos de Abraão. Além disso, a questão palestiniana continua a ser um obstáculo que Riade não pode simplesmente remover, especialmente depois das guerras que perturbaram a região.

Talvez seja precisamente por isso que uma relação não oficial pode servir a todos, pelo menos temporariamente. Israel beneficia de um ambiente regional em que a Arábia Saudita já não é necessariamente hostil a cada uma das suas acções e onde os interesses podem convergir. Riade mantém sua liberdade política, mantém sua posição sobre a Palestina e evita o custo simbólico do reconhecimento oficial. Washington, por sua vez, pode continuar a construir uma arquitetura de segurança regional sem esperar que todas as disputas diplomáticas sejam resolvidas.

O incidente Tabuk, no entanto, introduz um elemento adicional nesta relação: a Arábia Saudita acabou de servir objetivamente Israel. O alcance do gesto não deve ser exagerado. Riyadh fez o que um Estado responsável tinha para lidar com uma aeronave em dificuldade e não havia provas de que qualquer consideração tivesse sido solicitada. Mas as relações entre Estados são também construídas com base numa memória de crises e comportamentos quando a situação se torna difícil.

Mais de cem israelitas encontraram-se na Arábia Saudita em circunstâncias potencialmente perigosas. Foram recebidos e protegidos. Israel sabe disso. As autoridades sauditas sabem que Israel sabe. Este tipo de precedente não cria qualquer obrigação legal, mas pode um dia entrar numa discussão muito mais ampla, especialmente quando Riade procura obter algo sobre Gaza, a questão palestiniana, Jerusalém, projetos de anexação ou outra questão regional.

Assim, a questão não é se Mohammed bin Salmane apresentará amanhã uma factura a Benjamin Netanyahu, por exemplo, com concessões a um futuro Estado palestiniano. As relações internacionais raramente funcionam tão simplistamente. Trata-se, antes, de saber se a Arábia Saudita acrescentou um elemento a este capital político informal, o que permite que um Estado recorde ao outro que agiu de forma responsável quando os seus interesses ou os seus nacionais estavam directamente envolvidos.

O caso também poderia deixar um rastro na opinião israelense. A normalização com a Arábia Saudita é geralmente apresentada em Israel como um grande projeto geopolítico que combina Washington, salvaguardas americanas, segurança regional e a questão palestiniana. Desta vez, tomou uma forma muito mais concreta. Para as famílias dos passageiros, a Arábia Saudita não era mais um conceito diplomático: era o país onde sua aeronave havia encontrado refúgio e onde seus parentes haviam sido tratados.

É claro que não devemos tirar conclusões excessivas. Um desembarque de emergência não faz uma aliança e algumas horas de cooperação impostas pelas circunstâncias não é suficiente para demonstrar a existência de normalização secreta. Mas o incidente requer pelo menos um olhar diferente sobre a questão.

Há anos que se pergunta quando é que a Arábia Saudita normalizará as suas relações com Israel. Talvez a pergunta esteja errada. Devemos também perguntar-nos que parte desta normalização já ocorreu sem uma embaixada, sem um tratado e especialmente sem uma fotografia oficial.

O Tabuk pode ter-nos dado uma visão geral. Não de uma aliança oculta que já estaria totalmente constituída, mas de um Médio Oriente onde as relações reais começaram a exceder as relações oficiais. Enquanto tudo isto permanecer discreto, técnico ou imposto pelas circunstâncias, todos podem continuar a defender publicamente a sua posição. Quando o símbolo se torna muito visível, como poderia ter sido o desembarque de aeronaves militares israelenses na Arábia Saudita, Riade fecha a porta.

É esta fronteira que é interessante. E o incidente Flydubai teve o mérito, por algumas horas, de torná-lo visível.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews