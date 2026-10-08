Líbano: UE prepara nova missão de segurança

A União Europeia está a preparar uma nova missão de formação e aconselhamento para o Exército Libanês e as Forças de Segurança Interna. Kaja Kallas anuncia uma aprovação prevista para 12 de outubro de 2026. Esta iniciativa está separada da UNIFIL e visa reforçar as instituições de segurança, o controlo das fronteiras e a soberania libanesa.

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O Chefe da Diplomacia Europeia, Kaja Kallas, anunciou quinta-feira, 8 de outubro de 2026, em Beirute, que os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE deveriam aprovar, na segunda-feira, 12 de outubro, a criação de uma missão de formação e aconselhamento para o Exército Libanês e as Forças de Segurança Interna. Esta missão não substituirá a Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) e não se limitará ao sul do país. O ministro libanês dos Negócios Estrangeiros, Youssef Raggi, pediu a Bruxelas que apoiasse a decisão do Estado de manter o monopólio das armas e de ajudar a pôr termo à ocupação israelita dos territórios libaneses.

A União Europeia está prestes a dar um novo passo no seu empenhamento em matéria de segurança no Líbano. Numa visita a Beirute, na quinta-feira, 8 de Outubro, Kaja Kallas anunciou a conclusão do planeamento de uma missão europeia de formação e aconselhamento. A sua criação deverá receber a aprovação oficial dos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus na segunda-feira, 12 de Outubro.

Esta iniciativa responde a um pedido formal das autoridades libanesas. Pretende reforçar as capacidades do exército e das Forças de Segurança Interna, incluindo o controlo territorial, a vigilância das fronteiras e a segurança interna.

O anúncio teve lugar numa conferência de imprensa conjunta com o ministro libanês dos Negócios Estrangeiros, Youssef Raggi. Ele apresentou a missão futura como apoio à restauração da autoridade estatal, num contexto marcado por tensões com Israel e debates sobre o monopólio de armas.

Uma missão europeia prevista para 12 de Outubro

Kaja Kallas afirmou que os preparativos para a nova missão haviam sido concluídos. Será parte da política comum de segurança e defesa da União Europeia, conhecida por PCSD.

« Completamos o planejamento de uma nova missão para fornecer treinamento e aconselhamento às Forças Armadas Libanesas e às Forças de Segurança Interna », disse ela, segundo declarações relatadas na coletiva de imprensa.

O funcionário europeu acrescentou que esperava aprovação formal da sua criação na segunda-feira, 12 de Outubro, na reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União.

Este prazo é a próxima etapa institucional do projeto. A missão, portanto, ainda não está formalmente estabelecida, mesmo que sua preparação esteja concluída.

O seu objectivo será acompanhar as instituições de segurança libanesas no exercício das suas responsabilidades em todo o país.

A assistência europeia incluirá a formação, o aconselhamento e o reforço das competências operacionais. Será igualmente dedicada à segurança das fronteiras e à manutenção da segurança interna.

Kaja Kallas associou esta iniciativa às exigências da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que rege os acordos de segurança no sul do Líbano.

No entanto, as declarações tornadas públicas não especificam a dimensão da missão futura, o seu próprio orçamento, a duração do seu mandato ou a data da sua real implantação.

Estes elementos devem ser determinados no âmbito das decisões e convénios europeus com as autoridades libanesas.

A nova missão não substituirá a UNIFIL

O chefe da diplomacia europeia quis distinguir claramente a futura missão da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano.

« Não substituirá a UNIFIL e não se limitará ao sul », disse Kaja Kallas.

Este esclarecimento responde a perguntas sobre o futuro da presença internacional no sul do Líbano.

A UNIFIL tem uma missão definida pelas Nações Unidas. O seu mandato está ligado à situação de segurança no sul do país e à implementação das resoluções pertinentes do Conselho de Segurança.

A futura missão europeia terá uma função diferente. Prestará assistência institucional e técnica às forças libanesas, sem assumir automaticamente as responsabilidades da força das Nações Unidas.

O seu âmbito geográfico será também mais vasto.

Kaja Kallas indicou que a capacitação do exército e das forças de segurança cobriria todo o território libanês. A vigilância das fronteiras e a segurança interna serão cobertas.

Esta distinção é importante para compreender a natureza do compromisso europeu anunciado em Beirute.

Nesta fase, não se trata de mobilizar uma nova força internacional para substituir os pacificadores no sul do Líbano.

Pelo contrário, a missão anunciada deve contribuir para reforçar as instituições nacionais que são chamadas a cumprir as suas responsabilidades em matéria de segurança.

Bruxelas avisa contra um vácuo de segurança

Kaja Kallas também discutiu o futuro da presença das Nações Unidas no sul do Líbano.

Ela indicou que esta questão ainda estava em discussão internacional.

A União Europeia está pronta a trabalhar com o Líbano, as Nações Unidas e os membros do Conselho de Segurança para preparar a próxima fase.

O funcionário europeu advertiu, no entanto, que qualquer vazio de segurança deveria ser evitado após a partida da UNIFIL.

Esse alerta destaca as dificuldades associadas a possíveis mudanças nos arranjos internacionais no sul do país.

A presença das Forças Armadas Libanesas, suas capacidades operacionais e arranjos com parceiros internacionais serão fundamentais para garantir a continuidade da segurança.

Durante a entrevista, Youssef Raggi e Kaja Kallas também referiram a possibilidade de uma força internacional para suceder a UNIFIL.

Os debates incluíram o pressuposto de um mecanismo aprovado por uma resolução do Conselho de Segurança.

Nenhuma decisão final foi anunciada sobre a composição, mandato ou modalidades desta possível força.

Por conseguinte, a missão europeia de formação e o futuro acordo internacional no Sul continuam a ser dois dossiers distintos.

Youssef Raggi pede apoio ao monopólio das armas

O Ministro dos Negócios Estrangeiros libanês congratulou-se com o projecto europeu.

Youssef Raggi considerou a missão um investimento significativo no Estado libanês e suas instituições.

Segundo ele, o treinamento e a perícia fornecidos ao exército e às Forças de Segurança Interna ajudarão a fortalecer a autoridade pública, a segurança e o Estado de direito.

Em particular, o Ministro insistiu na decisão do Líbano de reservar o monopólio estatal sobre as armas e o uso da força.

« O Líbano tomou clara decisão soberana de reservar armas e o uso da força somente ao Estado em todo o seu território », disse.

Ele apresentou esta abordagem como uma condição essencial para a restauração da soberania nacional.

Para o chefe da diplomacia libanesa, o reforço das instituições de segurança deve permitir a reconstrução de um Estado capaz de exercer plenamente as suas responsabilidades.

Exortou a União Europeia a prosseguir o seu apoio às instituições legítimas do Líbano para alcançar este objectivo.

Este pedido confere uma dimensão política à missão anunciada por Kaja Kallas.

Além da assistência técnica, Beirute espera que o compromisso europeu acompanhe o processo de restauração da autoridade estatal em todo o país.

A questão do monopólio das armas continua particularmente sensível devido à presença do arsenal Hezbollah fora do controlo directo das instituições militares nacionais.

O próprio Kaja Kallas salientou a necessidade de o Líbano exercer toda a sua autoridade sobre o seu território, inclusive através do desarmamento do Hezbollah.

Sublinha o princípio de que o Estado libanês deve ser o único responsável pela segurança e estabilidade do país.

Assim, as declarações europeias e libanesas convergem para o objectivo de reforçar as instituições nacionais.

No entanto, não especificam as modalidades práticas sob as quais a nova missão poderia acompanhar o processo estatal de monopólio de armas.

Líbano exige o fim da ocupação israelita

Youssef Raggi exortou igualmente a União Europeia a apoiar os esforços para pôr termo à presença israelita nos territórios libaneses ocupados.

O Ministro associou esta alegação à plena aplicação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança.

Afirmou que contava com Bruxelas para apoiar o Líbano na restauração da sua soberania e no fim da ocupação israelita.

Este pedido faz parte das discussões sobre a implementação do acordo-quadro sobre a situação no sul do país.

Na sua reunião, os dois funcionários discutiram o andamento das negociações e as razões do atraso na execução do acordo.

Kaja Kallas reafirmou o apoio europeu ao acordo sobre o Sul do Líbano celebrado sob a égide dos Estados Unidos.

Sublinhou igualmente a necessidade de o Estado libanês exercer o controlo sobre todo o seu território.

As discussões centraram-se, portanto, em dois compromissos complementares que Beirute apresenta: o restabelecimento da autoridade estatal exclusiva e o fim da presença israelense nos territórios libaneses.

Durante a conferência de imprensa, não foi anunciado qualquer novo calendário para a retirada de Israel ou a plena implementação de medidas de segurança.

A União Europeia especifica a sua assistência financeira ao Líbano

A visita de Kaja Kallas também clarificou os compromissos financeiros europeus para com o Líbano.

O Comissário Europeu recordou que, em Setembro, tinham sido anunciados 505 milhões de euros de assistência por um período até 2027.

Este envelope complementa o programa de mil milhões de euros apresentado pela União Europeia em 2024.

O financiamento deve apoiar várias prioridades: recuperação económica, segurança, gestão das fronteiras e serviços essenciais.

Kaja Kallas também detalhou o apoio europeu às forças armadas libanesas.

Desde 2022, a assistência ao exército através do Mecanismo Europeu para a Paz atingiu 182 milhões de euros, de acordo com os dados apresentados.

Este montante coloca o Líbano em terceiro lugar entre os beneficiários deste mecanismo europeu.

Youssef Raggi agradeceu à União Europeia o seu apoio continuado.

Referiu-se, em especial, à dotação de cerca de mil milhões de euros prevista no quadro orçamental europeu plurianual, bem como de 100 milhões de euros para as Forças Armadas Libanesas através do Mecanismo Europeu para a Paz.

O Ministro manifestou o desejo de que esta assistência fosse reforçada no próximo período.

Os montantes cotados pelos dois funcionários correspondem a diferentes programas e períodos de referência. Por conseguinte, não podem ser acrescentadas sem terem em conta as suas possíveis sobreposições.

A futura missão de formação fará parte deste compromisso europeu mais vasto.

No entanto, o seu financiamento específico não foi comunicado na conferência de imprensa.

Bruxelas apela à realização de progressos nas reformas

Kaja Kallas também insistiu nas reformas econômicas e financeiras esperadas das autoridades libanesas.

Apelou à passagem dos compromissos políticos para a sua aplicação efectiva.

O funcionário europeu fez uma referência especial aos sectores económico e bancário.

Na sua opinião, as reformas constituíam uma condição essencial para mobilizar um apoio internacional mais amplo e atrair os investimentos necessários para a recuperação do país.

Youssef Raggi garantiu que o governo libanês pretendia prosseguir reformas políticas, económicas e financeiras.

Estes compromissos vêm enquanto o Líbano continua a sofrer as consequências da crise financeira que começou em 2019.

A reestruturação bancária, o tratamento das perdas financeiras e a restauração da confiança nas instituições continuam a ser questões importantes.

Para Bruxelas, os progressos nestas áreas devem acompanhar a segurança e o apoio institucional do país.

Não foram anunciadas novas condições financeiras ou prazos específicos para as reformas durante a reunião.

A questão síria também foi abordada

As discussões entre Youssef Raggi e Kaja Kallas também se concentraram nas relações entre o Líbano e a Síria.

Ambos os funcionários mencionaram a importância da cooperação entre Beirute e Damasco, bem como as condições para o regresso dos refugiados sírios.

Kaja Kallas reconheceu a importância da sua presença em infra-estruturas e serviços públicos libaneses.

Sublinhou que um regresso seguro e sustentável exigia condições adequadas na Síria.

A reconstrução da infraestrutura, o funcionamento das escolas e hospitais e a segurança estão entre os elementos mencionados.

O líder europeu garantiu que a União Europeia continuaria a apoiar a Síria, os refugiados e as comunidades de acolhimento.

Não foi apresentado nenhum novo mecanismo de regresso ou calendário específico nesta reunião.

Uma decisão europeia prevista para segunda-feira

No final da conferência de imprensa, Youssef Raggi disse que o Líbano queria virar a página do passado e abrir uma nova fase com base na restauração da autoridade estatal.

O Ministro convidou a Europa a tornar-se um parceiro essencial nesta transição.

Sublinhou que o Líbano não só desejava receber assistência na gestão das suas crises, mas também obter os meios para as ultrapassar.

O próximo passo concreto diz agora respeito à reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, prevista para segunda-feira, 12 de Outubro.

É nesta ocasião que Kaja Kallas aguarda a aprovação oficial da nova missão de formação e consultoria.

As modalidades de sua implantação, os números mobilizados e os recursos financeiros a eles atribuídos permanecem a ser especificados.

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