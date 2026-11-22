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Uma comissão pública palestina identifica 28 áreas industriais ligadas a assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Três deles representam metade da área pesquisada. Perto de Tarqumiya, o perímetro anunciado de um novo projeto excede o da maior área existente, sem uma abertura sendo estabelecida.

Três áreas representam metade de todas as áreas

Numa avaliação publicada em 21 de Novembro, a Comissão Palestiniana para a Luta contra o Muro e a Colonização (PPC) informou 8.844 dunas da área cumulativa de áreas industriais que identificou, ou cerca de 884 hectares. Mishor Adumim, Barkan e Atarot totalizam 50,9% desta área. Só a província de Jerusalém representa 41,3 por cento da área pesquisada. Essas duas partes se sobrepõem e não se somam.

A avaliação mede a área das zonas, não o número de edifícios construídos ou a extensão dos terrenos já ocupados pelas instalações. A figura de 28 também é específica para o perímetro da comissão, que inclui Jerusalém Oriental. Uma auditoria do Controlador de Estado israelense em 2023 relatou 35 áreas administradas por Israel na Área C. O controlador incluiu locais independentes da administração de assentamentos residenciais e espaços comerciais mistos. Por conseguinte, os dois documentos não abrangem o mesmo território ou categorias de sítios. O seu desfasamento não permite medir o número de áreas.

Os pólos de emprego não confundem com locais maiores

A Comissão está a promover um total de cerca de 14.100 trabalhadores palestinianos nestas áreas, sem especificar o período de referência no seu resumo público. A auditoria israelita de 2023 já deu o mesmo total arredondado para o seu próprio perímetro. A concordância não é suficiente para estabelecer que a força de trabalho se manteve estável ou que o total resulta de uma nova contagem. Mishor Adumim e Barkan também estão entre os três principais centros de emprego, mas Ariel toma o lugar de Atarot neste ranking. A Comissão atribui, no seu inventário, aproximadamente 79% dos postos de trabalho palestinianos a estes três pólos. A extensão de uma área não indica, por si só, o seu peso no mercado de trabalho.

O Departamento Central de Estatística palestino, por sua vez, tinha aproximadamente 17.300 pessoas empregadas em assentamentos israelenses no terceiro trimestre de 2026, em comparação com 17.600 no trimestre anterior. Este inquérito abrange todo o emprego nas colónias, não só as áreas industriais identificadas pela comissão. Seu período e método são diferentes. Levar um número a outro para calcular uma parte da indústria seria enganoso.

Na Cisjordânia, o mesmo inquérito estima o desemprego em 28,1% no terceiro trimestre. Isso coloca a questão do acesso a esses empregos sem informar sobre os contratos, a estabilidade do emprego ou o salário específico de cada área. Nem estas estatísticas medem os empregos que poderiam ser criados pelos projetos anunciados.

Em Tarqumiya, um perímetro anunciado, não fábricas abertas

O caso de Mevosot Lachish, perto de Tarqumiya, a oeste de Hebron, ilustra a diferença entre terra e atividade. O Departamento de Defesa Nacional de Terras da Palestina informou em 10 de novembro que as autoridades israelenses haviam aprovado a atribuição de 3.039 dunams ao projeto. O órgão e a comissão informam que uma ordem que define o perímetro da área foi assinada em novembro. A área anunciada representa cerca de 304 hectares, mais do que a de Mishor Adumim, a maior área existente de acordo com a comissão.

A delimitação não significa que as empresas já lá estejam a produzir. O acto de Israel completo não pôde ser consultado e não foi possível estabelecer um calendário para a encomenda ou o número de contratações. Outro exemplo é Nahal Raba, na província de Salfit, ainda descrito pela comissão como um projeto cujo plano foi apresentado. Estes direitos de passagem não devem ser acrescentados às superfícies já inventariadas como se todas pertencessem à mesma fase.

De acordo com o Gabinete Nacional Palestiniano, o Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, apresentou o projecto Tarqumiya como um meio de reforçar a presença israelita perto da Linha Verde e fornecer emprego e receitas aos conselhos de colonato. A Comissão considera que se trata de um instrumento de « anexação económica ». É a sua qualificação de expansão industrial, não a formulação de uma anexação de decisão israelita. No seu parecer consultivo de 19 de Julho de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça concluiu que a presença permanente de Israel no Território Palestiniano Ocupado era ilegal e recordou a obrigação de cessar qualquer nova actividade de acordo. Este parecer não actua separadamente no projecto Tarqumiya.

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