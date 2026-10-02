Beirute Books 2026: Literatura francesa no coração da Feira do Livro de Beirute, e em todo o Líbano

De 9 a 18 de outubro de 2026, Beirute Books retorna para uma 4a edição. Este ano, o festival organizado pelo Instituto Francês do Líbano optou por se inscrever como parte da nova Feira do Livro de Beirute, que reunirá pela primeira vez, por iniciativa do ministro da Cultura, francófonos e editores de língua árabe no […]

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9-18 de outubro de 2026, Beirute Books retorna para um 4ndedição. Este ano, o festival organizado pelo Instituto Francês do Líbano escolheu inscrever-se como parte da nova Feira do Livro de Beirute, que se reunirá pela primeira vez, por iniciativa do Ministro da Cultura, editoras de língua francesa e árabe no mesmo espaço da Arena Seaside.

O Instituto francês queria acompanhar esta ambição: restaurar o papel de Beirute como capital regional dos livros e da publicação. Beirute Books oferecerá um rico programa dentro da exposição, enriquecido com as propostas do Instituto Francês do Próximo Oriente. Esta presença será complementada por uma série de propostas literárias e artísticas em vários locais da cidade, bem como por programas em todos os ramos regionais do Instituto Francês do Líbano.

Mais40 autores,autoridades, ilustradores e artistas de9 paísesreunir-se-á no Líbano durante10 diasNovelas, narrativas, poesia, quadrinhos, ensaios e literatura juvenil serão homenageados através de reuniões, mesas redondas, dedicações, exposições, oficinas, leituras musicais, performances e concertos, em francês, árabe e inglês, para o público em geral, bem como para o público escolar

Beirute Books – Uma edição mediterrânea

Alistado na temporada mediterrânea, uma série de eventos que a França organiza ao longo do ano de 2026, esta quarta edição celebra os escritos, vozes e imaginações que fluem entre as diferentes margens do Mediterrâneo. Ele reúne personalidades do cenário literário e artístico libanês, francês, francês e mediterrâneo, e reúne línguas e disciplinas.

Entre os muitos convidados estão Ryoko Sekiguchi, Jul, Blandine Rinkel, Joumana Haddad, Dominique Eddé, Eric Veillé, Charif Majdalani, Raphaël Meltz, Stéphanie Dujols, Alexandre Najjar, Hala Moughanie, Manal Salamé, Gracia Bejjani, Michèle Standjofski, Charles Berberian, Fred Nevché, Walid Hajar Rachedi, Barbara Polla e muitos outros.

Livros de Beirute – Destaques

Quinta-feira, 8 de Outubro – O Quarto Tempo Nacional de Leitura : em todo o Líbano 11:15 Como prelúdio para Beirute Books, todo o Líbano é convidado a dedicar quinze minutos à leitura, em parceria com o Ministério da Educação e do Ensino Superior do Líbano.

: em todo o Líbano Como prelúdio para Beirute Books, todo o Líbano é convidado a dedicar quinze minutos à leitura, em parceria com o Ministério da Educação e do Ensino Superior do Líbano. Sexta-feira 9 de outubro –Loghofet ou nome perdido : São Paulo, SP Um espetáculo entre música, poesia, narrativas e materiais documentais com Diala Lteif e Fred Nevché, também apresentado em sábado 10 de outubro às 19h na Feira Internacional Rachid Karamé em Trípoli .

: Um espetáculo entre música, poesia, narrativas e materiais documentais com Diala Lteif e Fred Nevché, também apresentado em . Domingo, 11 de Outubro –Estados : Café 33, Monot, 20h30 Uma noite de poesia Open Mic com Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel e Mahmoud Wehbé.

: Uma noite de poesia Open Mic com Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel e Mahmoud Wehbé. Segunda-feira, 12 de Outubro –Quem é o dono dos corpos das mulheres? : Fundação Charles Corm, Mathaf, 20h . Um episódio deEast-The Night, o podcastEast- The Day, excepcionalmente gravado em público com Manal Salamé e Gracia Bejjani, acompanhado por uma intervenção musical de Fred Nevché.

: . Um episódio deEast-The Night, o podcastEast- The Day, excepcionalmente gravado em público com Manal Salamé e Gracia Bejjani, acompanhado por uma intervenção musical de Fred Nevché. Terça-feira 13 outubro –Sabor Beirute : Nenhum chef na cozinha, Gemmayze, 20h Uma experiência gastronómica e literária com Ryoko Sekiguchi, inspirada no seu livro961 horas em BeiruteE a tradutora Sarah Chahine.

: Uma experiência gastronómica e literária com Ryoko Sekiguchi, inspirada no seu livro961 horas em BeiruteE a tradutora Sarah Chahine. Quarta-feira 14 outubro – Em torno da tradução deEu sou a minha liberdade : estande IFL/IFPO no Salão, 17h Encontro cruzado com Rana Idris (Dar al Adab) e Stephanie Dujols, na tradução francesa do livro de Nasser Abu Srour, em parceria com a OIF e a livraria Stephan.

: Encontro cruzado com Rana Idris (Dar al Adab) e Stephanie Dujols, na tradução francesa do livro de Nasser Abu Srour, em parceria com a OIF e a livraria Stephan. Quinta-feira, 15 de Outubro –Dobro a terra : Beit Beirute, Sodeco, às 18h . Abertura da instalação fotográfica de Catherine Cattarizza, acompanhada por uma leitura Ryoko Sekiguchi .

: . Abertura da instalação fotográfica de Catherine Cattarizza, acompanhada por uma leitura . Sexta-feira 16 de Outubro –O que a literatura pode fazer? : Museu Sursock, 19h Uma noite literária e artística em torno do lugar e do poder da literatura.

: Uma noite literária e artística em torno do lugar e do poder da literatura. Sábado, 17 de outubro – Alexandre Lenot, Prêmio dos cinco continentes da Francofonia 2026 : encontro em torno de seu trabalho no Salão, entre as reuniões destacando as novas vozes da literatura francesa.

: encontro em torno de seu trabalho no Salão, entre as reuniões destacando as novas vozes da literatura francesa. Domingo, 18 de outubro – Concerto projetado « Como você está? »:Anfiteatro Montaigne do Instituto Francês do Líbano, Beirute, 19hCharles Berberian e Michèle Standjofski, acompanhados pela música de Shifo Keefo, fecharão esta quarta edição de Beirute Books.

Livros de Beirute – em todo o Líbano

Beirute Books continua seu compromisso de acesso à cultura além da capital. Através da rede de sucursais do Instituto Francês do Líbano, serão realizadas reuniões e workshops em Junieh, Deir el-Qamar, Tripoli e Zahlé. O jovem ocupará um lugar central ao longo dos dez dias, com oficinas de escrita e desenho, leituras animadas, encontros com autores e ilustradores, atividades em torno de quadrinhos, jogos e compromissos especialmente concebidos para jovens leitores.

Na Arena Litoral, o estande conjunto do Instituto Francês do Líbano e do Instituto Francês do Próximo Oriente (IFPO) será um espaço vivo de reuniões, debates, descobertas e dedicatórias de 9 a 18 de outubro.

Todos os eventos da Beirute Books são gratuitos, sujeitos à disponibilidade.

Beirute Books 2026

9-18 de outubro de 2026

Feira Árabe e Internacional do Livro de Beirute – Seaside Arena

Em Beirute e na região

Programa completo:if-liban.com

Instagram: @ if liban

Facebook : Instituto Francês do Líbano

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