Al Qard Al Hassan perante o tribunal: a frente financeira em torno do Hezbollah muda sua dimensão

O caso de Al Qard Al Hassan está a entrar numa nova fase com o início de processos judiciais no Líbano. O Ministério do Interior aguarda agora as conclusões do poder judicial antes de qualquer acção. Isso abre uma nova frente institucional em torno das estruturas financeiras associadas ao Hezbollah no país.

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O caso de Al Qard Al Hassan acabou de chegar a uma importante fase institucional. Já não se limita às controvérsias políticas em torno do Hezbollah, às sanções internacionais ou ao debate sobre os canais financeiros que operam fora do sistema bancário tradicional. O Ministro do Interior, Ahmad Al Hajjar, confirmou, em 1 de outubro de 2026, que tinham sido iniciados processos judiciais a pedido do Ministro da Justiça junto do Procurador-Geral do Tribunal de Cassação. O Ministério do Interior aguarda agora os resultados deste processo antes de determinar as medidas abrangidas pela sua própria competência.

Esta evolução não significa que tenha sido tomada uma decisão de encerramento. Também não significa que já tenha sido cometida uma infracção pelos tribunais. Os elementos de prova disponíveis indicam precisamente o contrário: o caso está em análise e as alegações internas aguardam as conclusões do tribunal. Esta distinção é essencial num clima em que as questões financeiras relacionadas com o Hezbollah se sobrepõem ao debate sobre as suas armas. A passagem pela justiça coloca agora parte deste confronto no fundamento da lei, dos poderes administrativos e do estatuto das estruturas em causa.

Processo iniciado pelo Departamento de Justiça

Ahmad Al Hajjar apresentou os esclarecimentos mais importantes antes da reunião do Conselho de Ministros. Quando perguntado sobre o caso, ele indicou que agora estava seguindo um caminho judicial. O ponto de partida é um pedido do Ministro da Justiça ao Procurador-Geral do Tribunal de Cassação. Por conseguinte, as autoridades judiciais devem examinar os elementos do processo antes de o Ministério do Interior decidir sobre qualquer intervenção administrativa.

Esta cronologia é importante. Mostra que o governo não escolheu, nesta fase, tratar Al Qard Al Hassan por uma decisão política imediata. O Ministério do Interior não anunciou que está pronto para fechar a estrutura com base em instruções governamentais. Pelo contrário, referiu-se aos resultados do trabalho judicial. O procedimento cria assim uma separação entre a vontade política de verificar a situação e a decisão que dela poderá resultar.

O Ministro recordou igualmente que os poderes da sua administração em matéria de associações estão regulamentados. A concessão de um recibo oficial é da responsabilidade do Ministério do Interior, mas isso não significa que o Ministério possa tomar automaticamente qualquer ação sem cumprir os procedimentos aplicáveis. Esta clarificação mostra a complexidade do ficheiro. Antes de decidir sobre uma eventual sanção, o Estado deve determinar a natureza jurídica da estrutura, o regime a que está sujeito e quaisquer infrações que possam ser cometidas contra ela.

Não há provas de que a justiça já tenha chegado a uma conclusão. Por conseguinte, deve ser feita uma distinção entre a abertura ou a existência de uma fiscalização judicial e uma condenação. Qualquer apresentação de Al Qard Al Hassan como uma estrutura já declarada ilegal pelos tribunais iria além do que está disponível.

O Governo está a evitar o encerramento administrativo imediato

A cautela demonstrada pelo Ministério do Interior não é insignificante. O caso diz directamente respeito a uma instituição associada ao ambiente social e financeiro do Hezbollah. Um encerramento administrativo sem uma base jurídica suficientemente forte provocaria imediatamente um confronto político e poderia ser apelado. A escolha de aguardar os achados judiciais permite que o governo mova a questão da relação das forças políticas para o cumprimento da lei.

Este método também protege a administração. Se a justiça estabelecer a existência de elementos que justifiquem a intervenção, o ministério poderá construir uma base institucional mais forte. Se as investigações não conduzirem a tal conclusão, será mais difícil justificar uma medida excepcional. O governo parece estar procurando evitar que uma decisão sobre Al Qard Al Hassan seja interpretada apenas como ação política dirigida contra o Hezbollah.

Essa cautela, no entanto, não apaga o âmbito do processo judicial. Há anos, o debate em torno da estrutura tem sido principalmente relacionado ao seu papel financeiro, suas relações com a base social do Hezbollah e sanções estrangeiras. A intervenção das instituições judiciais libanesas introduz um elemento diferente. A questão agora se torna o que a lei libanesa permite, proíbe ou exige.

O conteúdo exacto do processo apresentado ao tribunal não é pormenorizado nas fontes disponíveis. Seria, portanto, arriscado enumerar acusações que não estão explicitamente documentadas. Também não há provas, nesta fase, da duração do processo ou da natureza das decisões que poderiam ser recomendadas.

O dossier financeiro avança em paralelo com o dos armamentos

No entanto, o calendário dá ao caso um significado político mais amplo. Ahmad Al Hajjar referiu-se à Al Qard Al Hassan numa altura em que o Governo também prossegue a sua política de concentração de armas nas mãos do Estado. O Ministro recordou que o Conselho de Ministros tinha tomado decisões claras sobre este ponto e que continuariam a ser seguidas nos quadros definidos.

Ambos os casos não devem ser legalmente confusos. A questão das armas é uma questão de soberania do Estado, segurança e autoridade militar. O processo Al Qard Al Hassan diz respeito a uma estrutura financeira e às regras a que pode ser submetido. Não há provas de um procedimento único que reúna estas duas questões.

Sua progressão simultânea, no entanto, revela uma evolução do confronto entre o estado e estruturas relacionadas ao Hezbollah. A questão já não se limita à presença de armas fora das forças regulares. Estende-se à capacidade das instituições oficiais de rever atividades financeiras e organizacionais que operam fora dos mecanismos bancários tradicionais.

Esta extensão pode ser muito mais delicada do que parece. O sistema financeiro afeta diretamente o cotidiano das pessoas que utilizam esses mecanismos para suas transações, garantias ou necessidades financeiras. Qualquer possível acção deve, portanto, ter em conta não só a sua dimensão política, mas também as suas consequências concretas.

Uma sequência americana que aumenta a sensibilidade do arquivo

A evolução também vem imediatamente após o deslocamento do primeiro-ministro Nawaf Salam e uma delegação do governo para os Estados Unidos. As conversações dos EUA centraram-se nas reformas, na situação de segurança e nas questões do Hezbollah. Ao mesmo tempo, mais informações nos bastidores indicam preocupações dos EUA sobre as instituições financeiras relacionadas com o Irão no Líbano.

Essa concomitância inevitavelmente alimenta questões sobre a existência de pressão externa. Contudo, não permite afirmar que o processo judicial relativo à Al Qard Al Hassan foi iniciado com base na investigação dos Estados Unidos. As fontes disponíveis indicam claramente o seu percurso institucional: um pedido do Ministro da Justiça ao Procurador-Geral do Tribunal de Cassação. Eles não fornecem nenhuma evidência de que uma autoridade estrangeira ordenou isso.

Esta distinção será essencial para o governo. Quanto mais casos financeiros relacionados ao Hezbollah se desenvolverem em paralelo com as demandas americanas, mais o executivo terá que demonstrar que suas decisões são baseadas no direito libanês e nos procedimentos nacionais. Caso contrário, cada medida pode ser politicamente apresentada como a aplicação de uma agenda externa.

Para Nawaf Salam, o problema é particularmente sensível. Seu governo estava procurando fortalecer a soberania do Estado e restaurar suas relações com instituições internacionais. Mas, ao mesmo tempo, tem de preservar a coesão interna e evitar um confronto que desloque o debate institucional para a rua.

O estatuto jurídico torna-se a questão decisiva

O cerne do caso deve agora passar para uma questão muito concreta: sob que regime legal trabalha Al Qard Al Hassan e que atividades é permitido que ele realize? A resposta determinará em grande medida as possibilidades de acção do Estado. Uma estrutura formada sob uma associação não está necessariamente sob o mesmo controlo que um banco. Mas a natureza jurídica declarada de uma organização por si só não é suficiente para resolver a questão. A natureza real das operações que realiza deve igualmente ser examinada.

As informações disponíveis não fornecem a análise jurídica detalhada atualmente apresentada ao Ministério Público. Por conseguinte, não é possível indicar que disposições estariam no centro do exame. O papel da justiça será precisamente determinar se as actividades identificadas correspondem ao quadro jurídico aplicável e se se justifica uma intervenção administrativa ou penal.

A declaração de Ahmad Al Hajjar mostra também que o Ministério do Interior não quer antecipar esta resposta. Ele espera pelos resultados antes de determinar sua atitude. Esta posição pode parecer processual, mas é politicamente significativa. Evita transformar o ministério na única autoridade para a legalidade de um complexo mecanismo financeiro.

Se forem tomadas novas medidas, é conveniente clarificar a base para essas medidas. Um eventual encerramento, suspensão ou restrição não poderia ser apresentado simplesmente como uma extensão da decisão do Governo sobre as armas. Exige a sua própria base jurídica.

Uma questão directamente relacionada com a confiança no sistema financeiro

O caso surge numa altura em que o Líbano está a tentar reconstruir o seu sector bancário. A crise aberta desde 2019 destruiu grande parte da confiança entre depositantes e estabelecimentos tradicionais. As restrições ao acesso a depósitos, perdas acumuladas e anos de incerteza têm incentivado o desenvolvimento ou manutenção de mecanismos financeiros fora do sistema bancário convencional.

O governo está trabalhando ao lado da reestruturação bancária e abordando a divisão financeira. Negocia com o Fundo Monetário Internacional e deve estabelecer novas regras para o sector. Neste contexto, a questão das estruturas financeiras paralelas assume uma dimensão particular. A restauração de um sistema bancário oficial exige também uma definição clara das actividades que podem ser realizadas fora dele e sob que controlo.

Mas o governo deve evitar uma contradição. Não pode pedir ao público que regresse aos bancos sem restabelecer a confiança nestas instituições. A regulamentação de canais alternativos e a reestruturação bancária são, portanto, dois problemas diferentes, mas interdependentes. Quanto mais frágil o sistema formal permanece, mais úteis permanecem os mecanismos paralelos para certas categorias da população.

Por conseguinte, a resposta não pode ser exclusivamente coerciva. Deve fazer parte de uma política mais ampla de restabelecimento das instituições financeiras, acesso aos depósitos e uniformização dos pagamentos.

Hezbollah poderia ver um aumento na pressão

Do ponto de vista político, o partido dificilmente pode separar completamente este procedimento do contexto geral. Ele já está a enfrentar pressão sobre o seu arsenal. As negociações sobre o Sul estão a ter lugar num ambiente em que os Estados Unidos exigem progressos no domínio do monopólio das armas. Ao mesmo tempo, os canais financeiros ligados ao Irão recebem maior atenção.

A passagem de Al Qard Al Hassan perante o tribunal pode, portanto, ser vista por sua base como a abertura de uma nova frente. Tal percepção obviamente não prova que os arquivos seriam coordenados ou que responderiam a um único plano. No entanto, pode influenciar a reação política do partido.

O governo deve, portanto, manter uma separação estrita entre os processos judiciais e o confronto político. Quanto mais as autoridades se comunicarem precisamente sobre os poderes de cada instituição, mais poderão defender a natureza jurídica da sua abordagem. Por outro lado, declarações que apresentem o procedimento como instrumento para enfraquecer politicamente o Hezbollah poderiam comprometer essa distinção.

A justiça encontra-se assim com uma responsabilidade particularmente pesada. Deve trabalhar em factos e em direito num ambiente em que cada decisão será imediatamente interpretada através das relações de poder nacionais e regionais.

As consequências para os utilizadores devem ser antecipadas

Outra dimensão não pode ser negligenciada. Uma estrutura financeira não se limita aos responsáveis. Tem usuários, compromissos e operações em curso. Se o procedimento conduzisse a restrições significativas, a questão do tratamento destas relações seria imediatamente concreta.

As fontes disponíveis não fornecem dados para avaliar a extensão exacta dos compromissos em causa. Também não detalham os mecanismos que seriam fornecidos em caso de decisão desfavorável. Seria, portanto, impossível prever precisamente as consequências para as pessoas que utilizam os serviços da estrutura.

Esta incerteza é uma razão adicional para evitar anúncios apressados. Uma eventual decisão deverá clarificar o que acontece com os direitos e obrigações existentes. O objectivo da intervenção do Estado não pode ser criar uma nova categoria de pessoas incapazes de aceder aos seus activos ou de resolver os seus compromissos, enquanto o país já está a tentar sair de uma crise bancária que se caracteriza precisamente por este problema.

O precedente da crise bancária torna esta questão particularmente sensível. Os libaneses já sofreram a perda de acesso normal aos seus depósitos. Por conseguinte, qualquer intervenção numa estrutura financeira paralela será igualmente avaliada pela protecção oferecida aos seus utilizadores.

Um teste para a autoridade estatal, bem como para a independência da justiça

O arquivo de Al Qard Al Hassan finalmente se tornou um teste em vários níveis. Primeiro, mede a capacidade do Estado de examinar legalmente uma estrutura associada a um dos mais poderosos atores políticos e militares do país. Ele então testa a capacidade do governo de não substituir uma decisão política para o trabalho judicial. Finalmente, ele questionou a possibilidade de regular canais financeiros paralelos enquanto o próprio sistema bancário oficial permaneceu em meio à reconstrução.

Nesta fase, só se pode afirmar uma coisa sem exceder os elementos disponíveis: o processo judicial é iniciado a pedido do Ministro da Justiça e o Ministério do Interior aguarda os seus resultados antes de tomar qualquer decisão no âmbito da sua competência. Nenhum encerramento final foi anunciado e nenhuma culpa foi estabelecida nas provas disponíveis.

O seguimento dependerá, portanto, menos de declarações políticas do que do conteúdo do processo judicial. Se forem estabelecidas violações, o Estado terá de decidir como tratá-las, protegendo simultaneamente os direitos das pessoas em causa. Caso contrário, a falta de fundamento também terá de ser reconhecida. Em ambos os casos, o caso já produziu uma mudança significativa: o debate sobre as estruturas financeiras relacionadas com o Hezbollah entrou agora em instituições judiciais libanesas.

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