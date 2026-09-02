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Mohammad Ali Ibrahim sucumbiu aos seus ferimentos após a explosão de uma submunição israelita em Habush, distrito de Nabatiyah. A criança foi ferida com outro menor quando uma bomba restante explodiu na segunda-feira. Seu pai já havia sido morto em um ataque israelense no sul do Líbano. Esta nova morte ocorreu à medida que o exército israelense continuou suas greves e, acima de tudo, suas operações de explosão no Sul: no único dia de 1 de setembro, a destruição foi relatada em cerca de 10 localidades, com seis operações em Houla e outras explosões em Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Deir Seryan e Haddatha.

Mohammad Ali Ibrahim sucumbe após a explosão em Habush

Mohammad Ali Ibrahim morreu como resultado de seus ferimentos após a explosão de uma bomba de fragmentação israelense remanescente no bairro al-árido de Habush, distrito de Nabatiyah. A explosão ocorreu na segunda-feira 31 de agosto, enquanto a criança estava com outro menor. Ambos ficaram feridos. Mohammad Ali Ibrahim então sucumbiu, enquanto nenhuma informação detalhada foi fornecida sobre a condição da segunda criança.

A Agência Nacional de Informação Libanesa atribuiu a explosão a uma submunição deixada por ataques israelenses. O pai da vítima, Ali Ibrahim, foi morto num ataque israelita ao Sul. A mesma família é atingida duas vezes: primeiro por um ataque direto e depois por um explosivo que permaneceu ativo após operações militares.

A localização do drama ressalta a extensão do problema. Habush não é uma aldeia directamente atrás da fronteira israelita. A cidade está localizada na área de Nabatiyah, ao norte da faixa de fronteira mais exposta às operações terrestres. A presença de uma bomba de fragmentação restante neste sector mostra que a ameaça de artilharia não explodida é muito mais vasta do que as únicas localidades actualmente ocupadas ou sujeitas a explosão.

Bomba de fragmentação pode matar muito tempo após o ataque

As submunições são um perigo particular porque estão espalhadas em números por uma vasta área. Nem todos explodem no momento do impacto. Alguns permanecem no solo, em campos, jardins, escombros ou vegetação e podem detonar quando são deslocados, afetados ou simplesmente perturbados.

Para os moradores que retornam às áreas bombardeadas, esses dispositivos transformam espaços aparentemente calmos em terras potencialmente perigosas. Os agricultores são expostos quando retornam ao trabalho em terra. Os trabalhadores são quando limpam os escombros. As crianças são particularmente vulneráveis quando um pequeno explosivo parece um objeto abandonado cujo perigo não mede.

A morte de Mohammad Ali Ibrahim lembra-nos assim que os resultados de uma greve não param quando os aviões saem. A submunição pode causar uma nova vítima vários dias, meses ou anos após o uso. Este perigo é particularmente importante no Líbano, onde as consequências das bombas de fragmentação utilizadas durante a guerra de 2006 exigiram anos de operações de limpeza.

O declínio está a aumentar no Sul do Líbano

A morte da criança ocorre principalmente em um contexto onde a destruição no solo continua em ritmo constante. As últimas pesquisas disponíveis para o dia 1 de setembro mostram uma atividade israelense espalhada por várias cazas do sul do Líbano. Combina ataques aéreos, artilharia, movimentos blindados, rakings e explosão de edifícios.

As operações de destruição de 1 de setembro envolveram Deir Seryan e Qantara, Rashaf duas vezes, Mansuri, Hula seis vezes, Taybeh duas vezes, Yohmor al-Shqif, Mais al-Jabal, Kfar Tibnit e Haddatha duas vezes. Ao mesmo tempo, foram relatadas operações de saque em Haddatha, Zawtar al-Sharqiya, Markaba e Kfar Tibnit.

Esta concentração é importante. Não é uma explosão isolada ligada a um alvo único. As operações ocorrem simultaneamente ou sucessivamente em várias áreas dos distritos Marjayoun, Bint Jbeil, Nabatiyah e Tyre. Eles testemunham a continuação de uma campanha de demolição baseada no solo que aumenta os bombardeios.

Hula parece ser um dos setores mais afetados durante este dia, com seis operações de explosão relatadas. As destruições em Taybeh e Haddatha também foram repetidas. Em Qantara, explosões somam vários dias de demolições que já transformaram profundamente certas áreas da localidade.

Qantara, Taybeh e Kfar Tibnit ainda são dinâmicos

As operações de 1 de Setembro prolongam-se directamente a partir de 31 de Agosto. No dia anterior, explosões significativas já haviam sido relatadas entre Qantara e Taybeh, Marjayoun District, e Kfar Tibnit, Nabatiyah District, e Byout al-Siyad, Tyre District.

Em Qantara, as sucessivas destruições já não dizem respeito apenas a algumas construções. Operações repetidas mudaram a paisagem do setor. Edifícios e terras foram afetados à medida que as explosões se desenrolaram, enquanto a atividade militar israelense continua significativa em torno da área.

Kfar Tibnit também sofre operações repetidas. A localidade aparece regularmente nos registros de bombardeios e explosões das últimas semanas. Está localizado em uma área estratégica perto de Nabatiyah e do Shqif, onde as forças israelenses conduziram numerosas operações desde a retomada da ofensiva.

Em Taybeh, a nova destruição ocorreu após vários episódios similares em agosto. Explosões repetidas mostram que as forças israelitas não realizam necessariamente a destruição completa de um sector numa operação. Regressam às mesmas localidades e demolim gradualmente edifícios e infra-estruturas.

Uma campanha particularmente intensa desde o final de agosto

Este método aparece claramente na cronologia dos últimos dias. Em 25 de agosto, já haviam sido relatadas extensas operações de destruição em Majdal Zun, Mansouri, Markaba, Zawtar al-Sharqiya, Ainata e Sarbine. Várias dessas operações foram acompanhadas por fogo de artilharia.

Em Mansuri, no distrito de Tiro, a dinamização assumiu uma magnitude particular. Um tanque Merkava então avançou e tomou posição no distrito de Rabeh. Em Zawtar al-Sharqiya, uma outra grande explosão foi relatada enquanto a localidade já havia sofrido várias ondas de destruição nas semanas anteriores.

As operações prosseguiram em 26 de Agosto em Majdal Zoun e em várias áreas de Bint Jbeil. Então continuaram até o fim do mês. Em 31 de agosto, Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit e Byout al-Siyad foram novamente afetados. Em 1 de Setembro, a explosão espalhou-se ou repetiu-se em cerca de 10 localidades.

A sucessão de nomes é reveladora: algumas localidades aparecem várias vezes em poucos dias. Portanto, a destruição não é uma série de incidentes independentes. Eles constituem uma campanha contínua em que as mesmas aldeias podem ser energizadas várias vezes.

Queimando casas, além de explosão

A destruição não se baseia apenas em explosivos. Na noite de 1 de setembro, incêndios domésticos pelas forças israelenses também foram relatados no sul. Veículos blindados foram usados em várias áreas, enquanto metralhadoras e novas explosões foram relatadas.

Esses métodos são somados aos bulldozers observados por vários meses. As forças israelenses usam equipamentos de construção para destruir edifícios, abrir passagens, movimentar aterros ou mudar certas terras. Árvores e terras agrícolas também foram destruídas em áreas em operação.

Por conseguinte, o efeito cumulativo excede a destruição física de uma habitação. Em várias aldeias, as operações envolvem simultaneamente habitação, estradas, infraestrutura pública, terras agrícolas e vegetação. Essa combinação torna o retorno dos habitantes muito mais difícil, mesmo quando uma área temporariamente deixa de ser bombardeada.

Também aumenta o risco de resíduos explosivos. Cada área recentemente bombardeada ou dinamitada deve ser inspecionada antes que os habitantes possam se deslocar para lá normalmente. Gravats pode esconder munição, enquanto operações terrestres podem mover explosivos já presentes.

Zawtar al-Sharqiya: escola, clínica e prefeitura destruída

Zawtar al-Sharqiya ilustra a magnitude desta campanha. Em Agosto, a destruição israelita afectou o edifício municipal, a escola pública, um centro de saúde, uma creche e várias casas.

O próprio exército libanês denunciou a destruição. Considerou que impediram a sua implantação e complicaram o regresso da população. Essa dimensão é importante: a destruição não só afeta a propriedade privada, mas também o equipamento essencial para o funcionamento de um município.

Uma escola destruída impede o retorno normal das famílias. Uma clínica destruída priva os residentes de cuidados comunitários. Um município destruído afecta os serviços administrativos. Quando estes edifícios desaparecem simultaneamente com as casas, a questão não é mais simplesmente reconstruir algumas casas, mas restaurar todas as funções necessárias para a vida de uma aldeia.

Israel afirma que suas operações visam infraestrutura utilizada pelo Hezbollah e atendem às exigências militares. As autoridades libanesas contestam esta justificação quando diz respeito a zonas residenciais e edifícios públicos.

Majdal Zoun, uma explosão perceptível por milhas

Majdal Zoun é outro exemplo do poder das explosões usadas. Durante a noite de 28-29 de junho, uma grande operação israelense causou uma deflagração em várias aldeias vizinhas. Israel anunciou a destruição de uma infra-estrutura subterrânea do Hezbollah com cerca de 200 metros de comprimento e contendo armas e lançadores de acordo com o seu exército.

O poder da explosão transformou profundamente o setor. Os moradores descreveram a aldeia como fisicamente cortada ao meio pela área destruída. As explosões foram sentidas em Mansouri, Haniyeh e vários locais mais remotos.

As forças israelenses então retornaram várias vezes à área. Majdal Zoun ainda é uma das localidades envolvidas nas operações do final de agosto. Este retorno regular mostra que uma primeira destruição em massa não resulta necessariamente no fim da atividade militar no local.

O caso de Majdal Zoun também ilustra a justificação de Israel: a destruição da infra-estrutura subterrânea atribuída ao Hezbollah. No entanto, a questão continua a ser a extensão dos danos causados à superfície e a sua proporção em relação ao objectivo militar anunciado.

Em Chqif, uma explosão equivalente a um terremoto de magnitude 3.8

O poder de algumas explosões poderia ser medido cientificamente. Durante a noite de 30-31 de julho, uma explosão israelense na região de Shqif produziu ondas registradas por toda a rede sísmica libanesa.

O Centro Geofísico Nacional, ligado ao Conselho Nacional de Investigação Científica, registou o sinal às 0002 horas. A energia liberada produziu um sinal comparável ao de um terremoto de 3,8 magnitude.

Esta medida dá uma indicação concreta da dimensão de determinadas operações. As detonações ouvidas a vários quilómetros nem sempre resultam da destruição de uma única habitação. Alguns envolvem grandes quantidades de explosivos e podem envolver simultaneamente vários edifícios ou infra-estruturas.

Também produzem efeitos para além do perímetro directamente destruído. A vibração pode enfraquecer os edifícios já danificados por bombardeamentos anteriores, enquanto os detritos e os movimentos de terra complicam ainda mais o acesso aos sectores em causa.

Dhayra: 71 por cento dos edifícios destruídos

Para medir o que pode acontecer em meses sucessivos de explosão, o precedente de Dhayra permanece um dos melhores documentados. Uma análise de imagens por satélite realizada pela Amnistia Internacional identificou 264 edifícios destruídos no município entre outubro de 2024 e janeiro de 2025.

Isso representou aproximadamente 71% das construções de Dhayra.

Este número não significa que 71 por cento da aldeia tenha sido destruída numa única explosão. Pelo contrário, mostra como sucessivos bombardeios, explosões e demolições podem gradualmente eliminar a maioria de uma localidade.

Esta distinção permite-nos compreender a campanha actual. As explosões relatadas em Hula, Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Haddatha ou Mansouri não precisam necessariamente ser espetaculares individualmente para produzir, após várias semanas, uma destruição maciça do tecido construído.

Kfar Killa e Maroun al-Ras já profundamente destruídos

Outras aldeias fronteiriças mostram a mesma evolução. Em Kfar Kila, as análises por satélite identificaram 897 estruturas destruídas, ou cerca de 36 por cento da estrutura estudada. Em Maroun al-Ras, aproximadamente 700 estruturas haviam desaparecido, representando quase 31% das construções.

Essas destruições não foram apenas resultado de combates diretos. Os edifícios também tinham sido demolidos após as forças israelenses entrarem nas áreas em causa, usando escavadoras e explosivos.

É precisamente este ponto que alimenta as questões jurídicas. O direito humanitário internacional permite a destruição de bens civis quando a necessidade militar imperativa o justifica em determinadas circunstâncias. Uma destruição sistemática da propriedade civil numa área já controlada cumpre critérios muito mais rigorosos.

Organizações internacionais de direitos humanos solicitaram investigações sobre algumas dessas destruições para determinar se poderiam constituir violações do direito internacional humanitário ou mesmo crimes de guerra. Israel sustenta que o Hezbollah utilizou habitações e infra-estruturas civis para fins militares.

Dinamitar complica o destacamento do exército libanês

A campanha de destruição também tem uma consequência política imediata. O acordo negociado em 26 de Junho prevê uma retirada gradual de Israel de certos sectores em troca do destacamento do exército libanês e da tomada a cargo de armas e infra-estruturas militares nas zonas em causa.

A primeira experiência em Zawtar al-Gharbiya mostrou a dificuldade do processo. O exército libanês entrou em 21 de julho após a retirada de Israel. No entanto, descobriu uma cidade que foi amplamente destruída e contaminada com artilharia não explodida.

Os soldados tiveram que primeiro proteger o chão e neutralizar os explosivos antes de permitir um retorno mais amplo. Três soldados foram feridos em 8 de agosto durante uma operação para neutralizar a artilharia não explodida em Zawtar al-Gharbiya.

A experiência resume o problema que o Líbano enfrenta: retomar uma aldeia não significa que a possa devolver imediatamente aos habitantes. Primeiro, temos de verificar os edifícios, limpar as estradas e neutralizar os restos da guerra. O drama de Habush mostra o que pode acontecer quando um explosivo permanece acessível.

Destruição além das casas

A transformação do Sul não é apenas medida pelo número de edifícios dinâmicos. As operações militares também afetaram terras agrícolas, olivais e áreas florestais.

Dados do Conselho Nacional de Pesquisa Científica do Líbano estimam a área queimada por atividades militares israelenses desde outubro de 2023 em aproximadamente 160 quilômetros quadrados, ou 16.000 hectares. Cerca de metade seriam terras agrícolas.

Centenas de oliveiras também foram arrancadas em algumas localidades. Os bulldozers e os fogos mudam a terra em que parte da economia rural do Sul depende.

A destruição de um pomar tem consequências diferentes das de um edifício. Uma casa pode ser reconstruída se houver financiamento. Uma oliveira adulta leva anos para ser substituída por uma árvore com um rendimento comparável. Por conseguinte, a perda económica continua muito tempo após o fim das operações.

Residentes retornam a um território ainda perigoso

A morte de Mohammad Ali Ibrahim deve ser vista nessa realidade. No Sul do Líbano, a distinção entre guerra e pós-guerra não é clara. As aldeias ainda são bombardeadas ou dinamizadas, enquanto, a poucos quilómetros mais longe, as famílias já estão a tentar retomar a vida normal.

Esta coexistência aumenta os riscos. Os residentes podem regressar a uma área que já não é directamente orientada, mas onde permanecem submunições, conchas ou outros explosivos. As crianças podem acessar terras que ainda não foram totalmente inspecionadas. Por vezes, os agricultores têm de escolher entre esperar por uma limpeza completa e regressar a uma actividade essencial ao seu rendimento.

Em Habush, esta ameaça agora tem um nome. Mohammad Ali Ibrahim sobreviveu quando as munições foram dispersas ou abandonadas. A sua subsequente explosão foi fatal. O pai dele já tinha sido morto num ataque israelita.

Entretanto, as operações Tens razão. Vou continuarexatamente após o local onde a primeira versão foi interrompida, sem reposição ou repetição.

Dynamiting mantém atividade militar no terreno

A continuação da explosão nas zonas fronteiriças mostra que a actividade israelita no Sul do Líbano não se baseia apenas em ataques aéreos. Estas operações exigem uma presença no terreno ou acesso directo aos edifícios em causa. Refletem, assim, uma situação em que certos setores permanecem sujeitos a intervenção militar, apesar dos mecanismos supostos para levar à estabilização gradual da fronteira.

Para o Líbano, tal destruição é também uma questão de soberania. Beirute apela à retirada de Israel das posições mantidas no seu território e ao regresso do exército libanês a todos os sectores em causa. Israel, por sua vez, afirma que suas operações atendem aos requisitos de segurança e a necessidade de impedir o Hezbollah de reconstruir capacidades militares perto da fronteira.

As consequências para os habitantes são imediatas. Cada edifício dinâmico aumenta o volume de destruição em aldeias que já têm muitas casas inabitáveis. As estradas, as redes de electricidade, as instalações de água e os terrenos agrícolas também podem ser afectados. Por conseguinte, a reconstrução depende tanto do financiamento disponível como da possibilidade física de acesso seguro aos bairros em causa.

Uma fronteira em que se sobrepõem múltiplos riscos

A situação actual no Sul do Líbano é o resultado de várias ameaças. As greves israelitas continuam pontualmente contra pessoas ou locais identificados por Israel como ligados ao Hezbollah. Os drones permanecem no céu. Operações terrestres e jateamento mantêm tensão na faixa de fronteira. Além disso, as minas, bombas, conchas e outros restos explosivos deixados pelas várias fases do combate são adicionados.

Esta combinação explica porque é que o regresso dos residentes não significa necessariamente um regresso à segurança. Uma localidade não pode mais ser bombardeada diariamente, permanecendo perigosa por causa de uma munição enterrada, edifício instável ou proximidade de uma área onde as operações militares ainda estão sendo realizadas.

A morte de Mohammad Ali Ibrahim ilustra precisamente esta diferença entre a diminuição da luta e o desaparecimento do perigo. A criança não foi morta durante outro ataque contra Habush. Foi fatalmente ferido por um dispositivo que permaneceu ativo após o uso.

O exército libanês enfrenta o desafio da desminagem

O exército libanês e as equipes especializadas devem inspecionar as áreas afetadas antes que possam ser consideradas seguras. Este trabalho não é apenas sobre a remoção de minas convencionais. Também cobre bombas de ar não explodidas, conchas, foguetes, granadas, submunições e vários componentes militares que podem permanecer perigosos.

A dimensão do território em causa complica esta missão. Os bombardeios afetaram áreas urbanas, colinas, vales e grandes áreas agrícolas. Algumas munições podem ser visíveis. Outros são enterrados, escondidos em vegetação ou trancados sob escombros.

As operações de desminagem devem também ser coordenadas com a reconstrução. Antes de mover toneladas de escombros com equipamento mecânico, as tripulações devem garantir que nenhuma munição é susceptível de explodir. A mesma precaução é necessária antes dos agricultores regressarem a certas parcelas.

Crianças particularmente expostas a resíduos explosivos

As crianças são um dos grupos mais vulneráveis à artilharia não explodida. Eles podem não identificar um objeto militar ou ignorar que um dispositivo aparentemente inerte ainda pode explodir.

Esta ameaça é particularmente importante quando as munições são pequenas. Submunições dispersas por fragmentação armas podem ter formas e dimensões muito diferentes do que bombas convencionais. Alguns talvez estejam parcialmente escondidos por terra ou vegetação.

As autoridades e organizações especializadas, portanto, geralmente insistem em uma regra simples: nunca tocar, mover ou pegar um objeto suspeito e imediatamente relatar sua presença às forças de segurança. Nas aldeias onde as famílias regressam após meses de luta, essa consciência torna-se um componente essencial da protecção civil.

A explosão de Habush, no entanto, mostra os limites da prevenção quando os resíduos explosivos já estão espalhados em áreas frequentadas pela população.

O precedente da bomba de fragmentação pesada de 2006

O perigo das submunições tem uma ressonância particular no Líbano. Durante a guerra de 2006, a parte sul do país tinha sido fortemente contaminada com munições de fragmentação. Algumas das pequenas bombas dispersas não explodiram imediatamente e permaneceram ativas após a cessação das hostilidades.

Esses dispositivos resultaram posteriormente em mortes e ferimentos entre civis e especialistas em desminagem. As terras agrícolas foram particularmente afectadas, com consequências económicas duradouras para as famílias dependentes das suas culturas.

A limpeza levou vários anos. Este precedente explica porque a descoberta de qualquer munição suspeita de ser uma submunição causa preocupação imediata no Sul.

No caso de Habush, a qualificação exata do equipamento permanece importante. A informação disponível indica que uma munição israelense não explodida detonou. Se a sua identificação como submunição de uma bomba de fragmentação for oficialmente confirmada, o caso de Mohammad Ali Ibrahim será diretamente refletido nesta questão já profundamente enraizada na recente história do Sul do Líbano.

A mesma família atacou duas vezes

O drama de Habush assume uma dimensão particular porque Mohammad Ali Ibrahim já tinha perdido seu pai no conflito. Ali Ibrahim foi morto num ataque israelita ao sul do Líbano.

O pai foi vítima de um ataque direto, enquanto seu filho morreu das conseqüências tardias de uma operação militar. Esta sucessão resume como a guerra continua a produzir vítimas além do tempo exato dos bombardeios.

Para a família, a distinção entre guerra ativa e guerra pós-guerra não foi, portanto, abstrata. O desaparecimento de aeronaves ou a redução temporária das greves não é suficiente quando os explosivos permanecem no solo.

A segunda criança ferida na explosão de segunda-feira também lembra que Mohammad Ali Ibrahim não foi a única vítima do incidente. Seu estado e evolução médica são agora outro elemento a seguir.

Reconstruir o Sul primeiro implica ser capaz de viver lá

A destruição de casas e infra-estruturas é o aspecto mais visível dos danos no Sul do Líbano. Mas a reconstrução física só pode começar normalmente quando as áreas em causa são seguras.

Uma casa reconstruída no meio de uma área contaminada com munição permanece inacessível. Um campo não pode ser recortado novamente se a passagem de um trator pode desencadear um explosivo. Uma estrada clara não pode ser devolvida ao tráfego se os seus arredores não tiverem sido inspeccionados.

Explosões israelenses nas áreas fronteiriças exacerbam essa dificuldade, acrescentando mais destruição às acumuladas durante os combates. Podem também atrasar o tempo em que as equipas libanesas terão pleno acesso a determinadas áreas.

A estabilização do Sul depende, portanto, de uma série de operações que devem avançar em conjunto: a retirada das forças israelitas, o destacamento do exército libanês, a desminagem, a segurança das aldeias e a reconstrução das infra-estruturas.

A morte de Mohammad Ali Ibrahim lembra-nos que o perigo permanece

A morte de Mohammad Ali Ibrahim transforma uma munição abandonada num novo impacto humano do conflito. A explosão não é um vestígio abstrato de luta. Ela matou uma criança vários dias ou semanas após a operação em que o dispositivo foi usado.

Este é também um aviso para outras comunidades afetadas. Enquanto as zonas bombardeadas não tiverem sido sistematicamente inspeccionadas, continua a ser impossível saber com certeza o número de veículos susceptíveis de não terem explodido.

A continuação da explosão e das operações israelitas em determinadas zonas fronteiriças significa também que esta contaminação não pertence apenas ao passado. Continua a produzir-se mais destruição, enquanto as equipas libanesas continuam a trabalhar naqueles que ficaram para trás nas fases anteriores do conflito.

Em Habush, a identificação técnica do dispositivo deve ser usada para determinar se era realmente uma submunição de uma bomba de fragmentação. Nas aldeias da frente, o desafio permanece simultaneamente o de acesso a casas e terra. A morte de Mohammad Ali Ibrahim recorda que, para o povo do Sul do Líbano, a segurança é medida não só pelo número de ataques registados num dia, mas também pelo que permanece no terreno quando os atentados cessam.