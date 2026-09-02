EUA-Irã: escalada militar retoma

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O confronto EUA-Irão entrou em uma nova fase entre 30 de agosto e 2 de setembro de 2026. Após várias semanas de relativa crise militar, Washington retomou seus bombardeios contra alvos iranianos em torno do Estreito de Ormuz. Teerão respondeu por mísseis balísticos e drones contra instalações que abrigam forças dos EUA na Jordânia, Bahrein e Iraque, enquanto o Kuwait também ativou suas defesas. Os civis foram mortos no Irão e dois petroleiros que transportavam petróleo bruto saudita foram atacados no Estreito. Esta série de greves pôs fim à esperança de uma rápida desestabilização e colocou o conflito militar directo entre Washington e Teerão no centro da crise regional.

A escalada EUA-Irão retoma após um mês de declínio

O novo equipamento começa em 30 de agosto com uma greve americana contra dois lançadores iranianos na ilha de Larak, localizado no Estreito de Ormuz. Washington afirma que o equipamento estava ligado a tentativas iranianas de interromper a navegação, incluindo o uso de minas. Esta operação é o primeiro ataque americano conhecido em território iraniano em cerca de um mês. Vem depois de um período durante o qual o confronto assumiu a forma de um braço econômico e marítimo.

A resposta iraniana é rápida. Os Guardas Revolucionários anunciam fogo de mísseis balísticos em duas bases usadas pelas forças dos EUA na Jordânia, Rei Hussein e Al-Azraq. Os relatórios iniciais dos EUA não indicam nenhuma perda significativa durante este ataque. Donald Trump, no entanto, ameaça Teerã com uma resposta muito mais forte se o Irã continuar suas operações. Esta ameaça é seguida em 1 de Setembro por uma nova campanha de bombardeamento dos EUA em território iraniano.

O Comando Central dos Estados Unidos anunciou então que tinha como alvo instalações para os Guardas Revolucionários. Os objectivos incluem sistemas de defesa aérea, radares, infra-estruturas de comunicações, recursos marinhos e capacidades de fixação de minas. A escolha dos alvos mostra que Washington procura principalmente enfraquecer o mecanismo para o Irã monitorar e ameaçar o Estreito de Ormuz. O conflito retorna, assim, em menos de 72 horas, de um confronto econômico para uma troca direta de greves entre os dois países.

Washington atinge capacidades militares iranianas em torno de Ormuz

A geografia dos bombardeamentos americanos é decisiva. As explosões e ataques relatados estão concentrados especialmente no sul do Irã, em torno de Hormozgan, Bandar Abbas, Qeshm e instalações que controlam o acesso iraniano ao Estreito. Washington afirma estar atuando após tentativas de atacar o transporte comercial e tropas dos EUA na área.

Os radares e defesas aéreos permitem ao Irão monitorizar a sua costa e proteger as suas instalações. Os recursos navais e os sistemas de ancoragem de minas representam uma ameaça directa aos navios que atravessam Ormuz. Ao atingir essas capacidades, os Estados Unidos procuram menos conquistar território do que reduzir a capacidade do Irã de transformar o Estreito em uma arma econômica e militar.

Esta estratégia marca um importante desenvolvimento após seis meses de guerra. As instalações nucleares e as capacidades balísticas continuam a ser grandes desafios, mas Ormuz tornou-se um dos principais centros de gravidade do conflito. O Irão tem uma vantagem geográfica que Washington não pode suprimir pela sua única superioridade aérea: a sua proximidade imediata a uma rota marítima da qual depende uma parte vital das exportações de energia do Golfo.

Donald Trump apresentou as novas greves como justificadas e ameaçou o Irã com operações ainda maiores em caso de resposta. O problema para Washington é que esta resposta já começou. A questão imediata torna-se, portanto, a de uma nova resposta americana e o risco de um ciclo em que cada operação serve de justificação para a próxima.

Irão responde contra a rede militar dos EUA

Teerão não procura responder aos Estados Unidos através de uma campanha aérea comparável. Sua estratégia é baseada em mísseis balísticos, drones e na dispersão geográfica das instalações americanas no Oriente Médio. Esta assimetria permite que o Irão prolongue o custo do conflito muito para além do seu próprio território.

Durante a noite de 1 a 2 de Setembro, os ataques iranianos envolveram vários países que acolheram forças americanas. Os mísseis são lançados em direcção à Jordânia. Drones e avisos são relatados no Bahrein e no Kuwait. O Irã também alega ataques contra instalações americanas no Iraque, especialmente em torno de Erbil. Teerã afirma ter infligido perdas às forças dos EUA, mas essas alegações não foram confirmadas por Washington no momento das últimas informações disponíveis.

Esta distinção é essencial. A existência de ataques e intercepções está estabelecida, mas as alegações do Irão não podem ser consideradas confirmadas quando são negadas pelos Estados Unidos ou não têm qualquer verificação independente. A guerra de comunicação agora acompanha cada intercâmbio militar.

No entanto, a estratégia iraniana permanece visível: obrigar Washington a defender simultaneamente instalações espalhadas por vários países. Os Estados Unidos têm mais de 50.000 militares na região de acordo com o comando americano. Esta presença garante uma importante capacidade ofensiva, mas também multiplica potenciais alvos para mísseis e drones iranianos.

Jordânia directamente apanhada em confronto

A Jordânia é um dos teatros mais sensíveis desta resposta. Durante a noite de 1 a 2 de Setembro, treze mísseis balísticos iranianos entraram no seu espaço aéreo. Segundo as autoridades jordanianas, dez foram interceptados e três caíram em áreas remotas. Nenhuma morte foi relatada.

As bases Al-Azraq e Rei Hussein já haviam sido explicitamente designadas pelos guardas revolucionários durante a resposta de 30 de agosto. Al-Azraq, também conhecido como Muwaffaq Salti, abriga meios jordanianos e americanos e desempenha um papel no aparato militar ocidental no Levante. Para o Irão, estas instalações pertencem, portanto, à rede que permite aos Estados Unidos realizar as suas operações regionais.

A Jordânia, no entanto, procura não se tornar parte do conflito. Amã apresenta suas interceptações como uma defesa de sua soberania e população. Esta distinção torna-se difícil de manter quando seu território abriga forças dos Estados Unidos e mísseis iranianos são direcionados diretamente para essas instalações.

A ameaça não é teórica. Ataques anteriores já haviam causado baixas americanas na Jordânia. O precedente reforça o risco político associado às novas ondas: um ataque que causa várias mortes americanas poderia provocar uma resposta muito maior contra o Irão.

Civis mortos em bombardeios no Irã

A retomada dos ataques americanos também resultou em baixas civis. Perto de Sirik, no sul do Irã, um ataque atingiu uma casa onde um casamento estava ocorrendo. Cinco pessoas, incluindo uma criança, foram mortas e várias dezenas de feridos de acordo com as informações disponíveis.

Outras vítimas foram relatadas no Khouzestão. As autoridades iranianas informaram sete mortes e oito feridos após vários ataques. Estes números provêm de funcionários iranianos e devem ser apresentados enquanto tal até terem uma verificação independente completa.

Washington diz que os objectivos da campanha dele são militares. O CENTCOM indicou que estava ciente das informações relativas às vítimas civis. A concentração de instalações militares, portuárias e civis em algumas zonas do sul do Irão, no entanto, aumenta o risco de perdas não combatentes à medida que os bombardeamentos aumentam.

Para Teerão, estas mortes também alimentam a justificação política para represálias. Cada vítima civil reforça a pressão interna para uma resposta, mesmo quando o Irão também procura manter os canais diplomáticos abertos.

Barém, Kuwait e Iraque expostos a represálias

A extensão dos tiros para vários países mostra que o confronto EUA-Irão não está mais geograficamente limitado ao território dos dois oponentes. O Bahrein hospeda a sede da Quinta Frota Americana. O Kuwait também abriga forças dos Estados Unidos e é um importante ponto logístico. O Iraque mantém várias instalações onde os militares dos EUA estão presentes.

No Bahrein, as defesas foram mobilizadas diante de novos ataques iranianos. No Kuwait, um drone causou um incêndio numa área residencial sem causar quaisquer baixas, de acordo com relatórios iniciais. No Iraque, os Guardas Revolucionários alegaram ataques contra posições americanas e alegaram ter causado perdas, que os Estados Unidos não confirmaram.

Teerão está tentando distinguir os governos desses países das forças americanas que eles abrigam. Esta linha está a tornar-se cada vez mais frágil. Um míssil interceptado pode produzir escombros em uma área habitada e um drone atacando uma instalação militar pode perder seu objetivo. Por conseguinte, os Estados em causa devem defender o seu próprio território, mesmo quando desejam permanecer fora do confronto.

Esta multiplicação de teatros aumenta o risco de erro. Um ataque iraniano que cause baixas civis num Estado do Golfo poderia conduzir a uma resposta desse país. Um ataque causando pesadas perdas americanas poderia alterar imediatamente a escala da campanha de Washington.

Dois petroleiros sauditas atacaram no Estreito de Ormuz

A frente marítima registou um desenvolvimento particularmente preocupante em 1 de Setembro. Dois petroleiros que transportavam cru sauditas foram atingidos por projéteis com alguns minutos de diferença, enquanto atravessavam o estreito de Ormuz, perto de Khasab, Omã. Os dois navios carregaram cerca de dois milhões de barris de petróleo no terminal saudita em Juymah.

Não foram notificados óbitos. A origem dos projéteis não foi estabelecida no momento das últimas informações disponíveis. Por conseguinte, seria incorreto atribuir estes ataques ao Irão sem mais elementos de prova. Sua ocorrência durante a retomada dos confrontos, no entanto, mostra como o transporte comercial é exposto.

O incidente ocorreu quando Washington acusou as forças iranianas de ameaçar os navios e preparar operações de ancoragem de minas. O Irão, por seu lado, afirma que as greves americanas conduzirão a novas restrições no Estreito.

Este confronto em torno da navegação é um dos principais riscos da internacionalização económica do conflito. Um ataque a uma base pode continuar a ser um evento militar regional. Um encerramento sustentável da Ormuz afeta diretamente as economias asiática, europeia e global.

Ormuz torna-se a arma económica de Teerão

Antes da guerra, quase 20% dos fluxos mundiais de petróleo passaram pelo Estreito de Ormuz. O Irão está agora a usar a sua capacidade de controlar ou interromper esta rota como principal meio de compensar a sua fraqueza face ao poder aéreo dos EUA.

O trânsito continua gravemente reduzido. Em 1 de Setembro, apenas quatro navios que transportam matérias-primas atravessaram o estreito, em comparação com 10 no dia anterior e cerca de 13 por dia, em média, nos últimos 10 dias. Essas estatísticas não necessariamente explicam os navios que desativam seu transponder, mas confirmam a extensão da perturbação.

Poucos dias antes, Teerão anunciou que havia colocado 45 petroleiros em uma lista negra por violar suas novas regras de navegação. As autoridades iranianas ameaçaram estes edifícios com sanções, detenção ou confisco das suas cargas. Várias empresas petrolíferas começaram a evitar os navios em causa.

Esta política mostra que o Irão não está apenas a tentar fechar fisicamente o Estreito. Está também a tentar impor um regime de controlo marítimo que os armadores devem ter em conta. Os Estados Unidos recusaram esta alegação e procuraram manter a liberdade de navegação, que colocou as duas potências diretamente em concorrência nas mesmas águas.

O embargo dos EUA atinge as exportações iranianas

Washington tem o seu próprio instrumento de pressão marítima. Desde meados de julho, o bloqueio naval dos EUA reduziu severamente a capacidade do Irã de exportar seu petróleo através de Ormuz. Esta política está agora a alcançar resultados que não foram alcançados vários anos de sanções financeiras.

Os carregamentos de petróleo bruto do Irã supostamente caíram entre 220.000 e 255.000 barris por dia em agosto. Alcançavam cerca de dois milhões de barris por dia em março. A China continua a ser o principal comprador, mas o Irão está cada vez mais dependente de existências flutuantes já posicionadas na Ásia.

Esta situação ameaça directamente as receitas em moeda estrangeira de Teerão. Chega num momento em que a economia iraniana já está a sofrer uma inflação muito elevada, a destruição das infra-estruturas e o custo de seis meses de guerra. O próprio governo iraniano reconheceu uma forte contração no seu comércio externo.

O paradoxo estratégico é agora óbvio. O Irão precisa da Ormuz para exportar o seu petróleo, mas Washington impede-o de o fazer normalmente. Teerão tem então um incentivo crescente para tornar mais difícil a exportação de petróleo dos seus vizinhos. Esta lógica transforma o estreito num instrumento de retaliação económica.

O petróleo excede $95

Os mercados integraram rapidamente o retorno do risco militar. O Brent ganhou mais de quatro dólares em 1 de setembro para terminar em $94,65 o barril. O WTI bruto dos EUA fechou em $90,22. Em 2 de setembro, o Brent ultrapassou $95 nas primeiras trocas.

Este aumento resulta de vários riscos simultâneos. O primeiro diz respeito a uma nova redução do tráfego em Ormuz. O segundo diz respeito aos ataques aos petroleiros. O terceiro diz respeito a uma possível extensão das greves às infra-estruturas energéticas dos países produtores do Golfo.

Os dois petroleiros que transportam sauditas crus ilustram diretamente o segundo perigo. Mesmo quando um navio não é afundado, um ataque aumenta os prémios de seguro e pode levar os armadores a suspender certas passagens.

O conflito afecta assim os preços mundiais sem a necessidade de destruição maciça das instalações petrolíferas. A única possibilidade de uma interrupção prolongada é introduzir um prémio de risco elevado.

Seis meses de guerra sem vitória decisiva

A nova escalada ocorreu seis meses após o início da guerra em 28 de fevereiro. O que seria inicialmente uma campanha limitada se transformou em um confronto prolongado entre os Estados Unidos, Israel e Irã, com consequências para todo o Oriente Médio.

O Irão sofreu consideráveis perdas humanas e materiais. Vários milhares de pessoas foram mortas desde fevereiro de acordo com os registros disponíveis. As suas defesas aéreas, recursos navais, instalações militares e vários elementos do seu programa nuclear foram atingidos.

Os Estados Unidos também registraram mortes e ferimentos entre seus militares. Seu aparato militar permanece muito superior ao do Irã, mas uma guerra de seis meses impõe restrições diferentes em alguns dias de campanha: consumo de munição, mobilização de sistemas de mísseis, rotação de unidades e proteção de uma vasta rede de bases.

Apesar destas perdas, nenhum campo alcançou um resultado decisivo. Washington não forçou o Irã a se render e não restaurou a navegação normal em Ormuz. Teerão não obteve a retirada americana e está sob pressão econômica crescente. A situação, portanto, assemelha-se a uma guerra de desgaste mais do que a um confronto próximo do seu fim.

Irão continua a poder lançar batalhas regionais

Os bombardeios americanos e israelenses destruíram uma parte significativa das capacidades militares do Irã. No entanto, os acontecimentos de 30 de Agosto a 2 de Setembro mostram que Teerão mantém um arsenal operacional suficiente para ameaçar vários países simultaneamente.

Esta capacidade residual é um dos principais problemas estratégicos para Washington. Destruir radares, navios ou centros de comunicações não significa eliminar todos os lançadores móveis, drones e reservas de mísseis em todo o Irão.

O Irão pode assim aceitar um forte atrito, mantendo simultaneamente a capacidade de provocar crises ad hoc. Uma salva não precisa destruir uma base inteira para ser eficaz. Obriga os Estados Unidos e seus aliados a usar interceptadores, interromper certas operações e manter dezenas de milhares de militares alerta.

A estratégia dos Estados Unidos é tornar cada novo ataque mais dispendioso para Teerão, destruindo a infraestrutura para preparar e coordenar essas operações. As greves de 1 de Setembro correspondem precisamente a esta lógica.

Diplomacia superada pelo ritmo militar

O reinício dos combates ocorreu quando um canal diplomático não tinha desaparecido completamente. Em 1 de Setembro, o Presidente iraniano Massoud Pezeshkian declarou que Teerão estava pronto para honrar os compromissos do acordo provisório celebrado em Junho se Washington fizesse o mesmo.

O acordo permitiu uma redução temporária da intensidade militar. Em seguida, desagregado como ambas as partes acusou-se de não cumprir os seus compromissos. O Qatar e outros mediadores continuaram a buscar uma fórmula em torno da navegação em Ormuz e uma retomada das discussões.

O problema é agora o do ritmo. As negociações exigem consultas e garantias. Uma greve pode ser decidida dentro de algumas horas. Entre 30 de Agosto e 2 de Setembro, as operações militares ultrapassaram, portanto, os esforços diplomáticos.

Sim. Aquiseguimento directo, sem repetir as passagens já exibidas.

Ormuz, segunda frente do confronto EUA-Iran

A retomada do bombardeio não pode ser compreendida sem o Estreito de Ormuz. Durante vários meses, esta passagem tem sido o principal meio de pressão de Teerão contra a superioridade militar americana. Antes da guerra, uma proporção significativa das exportações mundiais de petróleo passou diariamente entre as costas iraniana e omani. Por conseguinte, os Estados Unidos procuram impedir que o Irão lhe imponha as suas condições de forma duradoura. Os EUA atacam navais, radares, comunicações e capacidades de ancoragem de minas diretamente neste objetivo. O Irão, por outro lado, adverte que o bombardeamento intensificado conduzirá a novas restrições à navegação.

O tráfego marítimo continua a ser muito inferior ao seu funcionamento normal. Em 1 de Setembro, os dados de monitorização preliminares disponíveis registaram apenas quatro navios que transportavam matérias-primas que atravessaram o estreito, em comparação com 10 no dia anterior e cerca de 13 por dia, em média, nos últimos 10 dias. Estes números não incluem necessariamente todos os movimentos, especialmente quando os transponders são cortados. No entanto, eles confirmam um padrão de tráfego altamente perturbado. Esta situação aumenta os atrasos, os custos dos seguros e os riscos incorridos pelos armadores.

Dois petroleiros sauditas afectados em 1 de Setembro

A ameaça à navegação assumiu uma dimensão adicional em 1 de Setembro. Dois petroleiros que transportavam petróleo saudita foram atingidos por projéteis com poucos minutos de diferença no Estreito de Ormuz. Cada um transportava aproximadamente dois milhões de barris carregados no terminal saudita em Juymah. Não foram notificados óbitos. No entanto, como em 2 de setembro, a origem do incêndio não foi estabelecida com certeza suficiente para atribuir esses ataques ao Irã.

Esta distinção é essencial. O incidente é confirmado, mas seu autor não é. A sua importância estratégica continua a ser considerável. Dois navios que transportavam cerca de quatro milhões de barris de petróleo juntos foram atingidos na principal zona de confronto marítimo entre Washington e Teerão. Repetir tais incidentes poderia levar os armadores a suspenderem as suas travessias, mesmo sem encerramento oficial do estreito. O impacto económico de uma guerra marítima pode, assim, ultrapassar rapidamente o da destruição directamente causada pelos projécteis.

Bloqueio americano atinge a renda de Teerã

Os Estados Unidos também estão usando sua superioridade naval para reduzir as exportações de petróleo iranianas. Desde o restabelecimento do bloqueio em meados de julho, os movimentos de petróleo bruto provenientes de terminais iranianos diminuíram drasticamente. As estimativas disponíveis situam os carregamentos de agosto em torno de 220.000 a 255.000 barris por dia. Eles ainda atingiam cerca de dois milhões de barris diariamente em março, antes que as restrições de guerra e marítima perturbassem o fluxo.

Esta queda afeta diretamente as finanças iranianas. A China continua a ser a principal fonte de petróleo bruto de Teerão, mas alguns dos actuais abastecimentos provêm já de unidades populacionais de navios na Ásia. O problema para o Irão é agora renovar estes volumes. Embora os petroleiros não possam normalmente rodar entre terminais iranianos e seus clientes, as ações flutuantes acabam por diminuir. O bloqueio gradualmente transforma o controle do acesso a Ormuz em um instrumento de pressão econômica.

Esta estratégia também explica parte da determinação do Irão em manter uma ameaça ao Estreito. Se Teerão já não pode exportar normalmente o seu próprio petróleo, pode procurar aumentar o custo para outros produtores e para a economia global. Washington está precisamente a tentar quebrar esta capacidade destruindo o equipamento que permite que os Guardas Revolucionários monitorem, o meu ou interrompam a passagem.

O petróleo sobe mais de $95

Os mercados integraram rapidamente o retorno do risco militar. O Brent completou a 1a sessão de setembro em $94,65 por barril, até 4,6 por cento. O WTI bruto dos EUA ganhou 5,2% em $90,22. Em 2 de setembro, o Brent ultrapassou $95 no comércio. Este aumento reflecte principalmente o receio de novas perturbações no abastecimento do Golfo.

Três ameaças estão agora sobrepostas. O primeiro diz respeito a uma nova redução do tráfego em Ormuz. O segundo vem de ataques diretos aos petroleiros, ilustrados pelos dois petroleiros sauditas afetados. O terceiro seria o alargamento dos bombardeamentos à infra-estrutura energética dos países produtores. Tal desenvolvimento afetaria não só o Irã, mas também as capacidades de exportação de várias monarquias do Golfo.

O gás natural liquefeito também é afetado pela crise. As cargas do Qatar e do Emirati tiveram de recorrer a transferências entre navios fora do estreito. Esta prática incomum evita alguns cruzamentos adicionais da área perigosa. Os preços do GNL asiático subiram acentuadamente desde o início da guerra. O confronto EUA-Irão pesa, assim, simultaneamente nos mercados do petróleo e do gás.

Seis meses de guerra enfraqueceram profundamente o Irão

A nova escalada ocorreu seis meses após o início da guerra aberta em 28 de fevereiro de 2026. Desde então, os Estados Unidos e as forças israelitas atacaram repetidamente as defesas aéreas, instalações militares, infra-estruturas navais e estruturas de comando do Irão. Teerão perdeu uma parte significativa de suas capacidades convencionais e agora precisa dispersar ainda mais seus lançadores, drones e centros de comando para manter sua capacidade de resposta.

As estimativas dos EUA sobre o nível exato de destruição devem ser consideradas com cautela, visto que vêm de um beligerante. Os acontecimentos dos últimos dias mostram, no entanto, que o Irão mantém uma capacidade operacional significativa. Apesar de seis meses de bombardeio, ele ainda pode lançar vários mísseis balísticos simultaneamente, enviar drones para diferentes países e ameaçar a navegação em torno de Ormuz. Portanto, Washington não eliminou a capacidade do Irão de retaliar.

Esta resistência não significa que as capacidades iranianas estejam intactas. Teerão deve simultaneamente gerir as perdas militares, a destruição das infra-estruturas, a redução das receitas petrolíferas e uma economia já atingida pela inflação muito elevada. A estratégia do Irão baseia-se cada vez mais em meios assimétricos: mísseis, drones, dispersão do lançador e ameaça marítima. O objectivo não é mais alcançar a superioridade convencional contra os Estados Unidos, mas tornar a continuação da guerra suficientemente dispendiosa para Washington e seus parceiros.

Mais de 3.500 mortes no Irã desde fevereiro

O equilíbrio humano é outra medida desta guerra prolongada. Os dados consolidados disponíveis no final de Agosto reportaram pelo menos 3.527 mortes no Irão desde o surto de hostilidades. Este número precede as novas vítimas anunciadas após os atentados de 1 de Setembro. Inclui perdas registadas durante várias ondas de greves e nem sempre permite uma distinção precisa entre combatentes e civis.

Vários bombardeamentos resultaram em baixas civis significativas nos últimos seis meses. A nova greve que atingiu o casamento perto de Sirik acrescenta a esta lista. Cada episódio alimenta o discurso iraniano acusando Washington de travar uma guerra contra a população, enquanto os Estados Unidos afirmam concentrar suas operações nas capacidades militares e instalações dos Guardas Revolucionários.

Uma avaliação final permanece difícil em meio à guerra. As autoridades iranianas controlam algumas das informações provenientes das zonas afectadas, ao passo que os Estados Unidos nem sempre têm imediatamente uma avaliação do terreno independente. Os valores devem, por conseguinte, ser actualizados à medida que forem disponibilizados novos dados verificáveis.

Os EUA também pagam o preço de uma longa guerra

A superioridade militar americana não significa que Washington esteja passando pelo conflito sem perda. No final de agosto, 18 militares dos Estados Unidos haviam sido mortos e 757 feridos desde o início da guerra, de acordo com os registros disponíveis. Estes números não devem ser aumentados das únicas alegações iranianas de 1 e 2 de Setembro até serem confirmados por Washington ou por elementos independentes.

As perdas materiais também são significativas. Um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso publicado na primavera relatou 42 aeronaves militares dos EUA perdidas durante o conflito devido a incêndios ou acidentes inimigos. O custo financeiro da campanha também é alimentado pelo uso intensivo de mísseis de precisão, interceptadores de mísseis, drones e horas de voo.

A duração torna-se assim uma variável estratégica. Os Estados Unidos podem continuar a atingir o Irão, mas cada mês adicional aumenta o consumo de equipamento que é difícil de substituir rapidamente. O Irão está a sofrer uma destruição muito mais pesada, mas não precisa de corresponder às capacidades americanas para prolongar o conflito. Basta reter mísseis, drones e recursos marítimos suficientes para forçar Washington a manter um acordo regional caro.

As ações dos EUA se tornam uma questão estratégica

O consumo de munição nos EUA é uma das principais lições aprendidas nos primeiros seis meses. Várias avaliações publicadas durante o verão relataram uma diminuição acentuada nas reservas de certas armas de precisão. Os números exatos permanecem parcialmente confidenciais e o Pentágono desafiou as apresentações mais alarmistas. No entanto, a tendência geral é reconhecida: uma guerra prolongada contra um oponente com um grande arsenal de mísseis requer uma quantidade considerável de munição ofensiva e defensiva.

O problema diz respeito, em particular, aos interceptores. Cada salva iraniana a uma base americana requer que Washington e seus aliados usem mísseis antimísseis caros. A noite de 1 a 2 de setembro na Jordânia é outro exemplo. Dez mísseis iranianos foram destruídos de acordo com Amã. A defesa eficaz evita perdas, mas consome equipamentos com produção anual limitada.

Esta questão vai além do Médio Oriente. Os Estados Unidos têm também de manter reservas para os seus compromissos na Europa e para a sua estratégia Indo-Pacífico. Por conseguinte, uma longa guerra contra o Irão impõe arbitragens industriais e militares que não resultariam numa campanha de algumas semanas.

A energia nuclear continua a ser uma grande disputa, mas quanto mais

O programa nuclear iraniano continua a ser uma das causas principais do confronto. Os ataques americanos e israelenses danificaram várias instalações e romperam as capacidades de enriquecimento. Washington vê a incapacidade do Irã de adquirir uma arma nuclear como um objetivo estratégico. Teerão continua a afirmar que o seu programa não se destina ao fabrico de uma bomba.

No entanto, subsistem grandes incertezas em torno das existências de urânio altamente enriquecido. A Agência Internacional da Energia Atómica já não tem o mesmo acesso que antes do bombardeamento de todas as instalações iranianas. A localização precisa de cerca de 440 kg de urânio enriquecido conhecido antes das greves continua a ser uma questão central.

Seis meses de guerra, ao mesmo tempo, deslocaram parte do conflito. Os acontecimentos de 30 de Agosto a 2 de Setembro não dizem directamente respeito a uma instalação nuclear. Referem-se à navegação em Ormuz, às capacidades militares iranianas e às bases americanas na região. A guerra inicialmente focada na ameaça nuclear transformou-se em um confronto estratégico mais amplo entre Washington e Teerã.

Israel permanece presente, mas não é o assunto da nova sequência

Israel continua a ser um grande jogador no conflito que começou em fevereiro. Suas forças participaram em campanhas que enfraqueceram as defesas aéreas, estruturas militares e capacidades estratégicas iranianas. O seu papel continua a ser essencial para compreender o estado actual das forças iranianas.

No entanto, este contexto deve ser distinguido do principal facto desta semana. As greves de 30 de agosto e 1 de setembro aqui descritas foram conduzidas pelos Estados Unidos. Represálias iranianas visaram explicitamente forças e assentamentos americanos. A sequência atual é, portanto, principalmente um confronto direto entre Washington e Teerã.

Uma intervenção israelense maior nos próximos dias poderia mudar esse padrão. Acrescentaria um novo nível de escalada a um conflito que já se estende do Irão à Jordânia, ao Iraque e ao Golfo.

Diplomacia sobrevive por trás de bombardeios

Os canais diplomáticos não desapareceram completamente. Em 1 de Setembro, poucas horas antes dos novos bombardeamentos dos EUA, o Presidente iraniano Massoud Pezeshkian declarou que Teerão estava pronto para honrar os compromissos do acordo provisório celebrado em Junho se os Estados Unidos fizessem o mesmo. Esta proposta mostra que parte do poder do Irão ainda procura uma saída para reduzir os combates.

O acordo de Junho deveria estabelecer a cessação das operações e abrir um período de negociação. Ela gradualmente se desintegrou em julho como resultado de novos ataques e acusações mútuas de violação. Os mediadores regionais continuaram a transmitir mensagens entre os dois lados, sem alcançar estabilidade duradoura.

O problema é agora o do ritmo. Uma negociação requer vários dias de contactos e garantias. Um ataque pode causar uma resposta dentro de algumas horas. Entre 30 de Agosto e 2 de Setembro, o ciclo militar avançou muito mais depressa do que as tentativas diplomáticas.

A escalada EUA-Iran está a entrar numa fase mais perigosa

A recuperação atual distingue-se de surtos anteriores pela simultaneidade das frentes. Os Estados Unidos bombardeiam diretamente o território iraniano. Teerã lança mísseis para assentamentos americanos na Jordânia e reivindica ataques em outros lugares da região. As defesas do Barém e do Kuwait são mobilizadas. O Iraque continua exposto. Os petroleiros são atingidos em Ormuz e os mercados de energia estão reagindo.

Nenhum destes acontecimentos constitui, por si só, uma nova guerra. A sua combinação, no entanto, altera o nível de risco. Quanto mais numerosas e dispersas as greves, maior a probabilidade de um evento levar a uma resposta desproporcionada. Um míssil que escapa das defesas jordanianas, um drone que chega a uma área habitada do Golfo, um petroleiro afundado ou um bombardeio causando muitas baixas civis no Irã pode alterar o cálculo político dentro de horas.

Washington e Teerão também permanecem presos com objetivos incompatíveis. Os Estados Unidos querem garantir a navegação em Ormuz, proteger suas forças e reduzir a capacidade militar iraniana. O Irão quer quebrar o bloqueio, manter a sua alavanca no estreito e demonstrar que os bombardeamentos americanos terão um custo regional.

A partir de 2 de Setembro de 2026, nenhum cessar-fogo interrompeu este mecanismo. As últimas rondas iranianas foram amplamente interceptadas na Jordânia, mas Teerã mostrou que ainda podia lançar mísseis balísticos após seis meses de ataques. Washington, por seu lado, mantém a capacidade de atingir profundamente as infra-estruturas iranianas e já ameaça intensificar as suas operações.

A próxima decisão dos EUA torna-se assim o desenvolvimento imediato a ser acompanhado. Uma nova onda de bombardeios poderia levar a uma nova resposta iraniana contra bases ou navegação. A suspensão das greves daria, pelo contrário, aos mediadores algumas horas ou dias para tentar restaurar um mecanismo de desescalço. No futuro imediato, as forças norte-americanas e iranianas continuam mobilizadas, as defesas dos países vizinhos permanecem em alerta e o Estreito de Ormuz continua a operar sob a ameaça de uma nova troca de fogo.