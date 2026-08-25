Eletricidade do Líbano atingida pelo choque petrolífero

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Alguns meses foram suficientes para tornar um dos principais pressupostos do orçamento libanês da electricidade obsoleto. A eletricidade do Líbano (EDL) construiu seu orçamento de 2026 sobre um óleo diesel em torno de $680 por tonelada. O preço internacional aproximou-se de 1.500 dólares no contexto da guerra regional. Como resultado, o combustível custa mais do dobro do nível dos cálculos do estabelecimento público. Este choque ocorre quando a produção pública já contraiu fortemente e algumas áreas, incluindo Trípoli, estão recebendo apenas cerca de duas horas de eletricidade por dia. Ele também enfraquece a política do ministro da energia Joe Saddi, que tinha obtido de sete a nove horas de poder diário em fevereiro antes da guerra eo surto de petróleo reverteu esta melhoria.

O problema agora ultrapassa apenas a gestão das EDL. O estabelecimento deve comprar um combustível muito mais caro com receitas já enfraquecidas por pagamentos públicos não pagos, perdas não técnicas, ligações ilegais e recolha insuficiente em várias regiões. O governo recusa actualmente um aumento tarifário devido à situação social. O resultado é uma equação difícil: sem dinheiro adicional, a EDL tem que comprar menos combustível, reduzir outros gastos ou encontrar novos recursos. Nos três casos, o risco de novos cortes permanece diretamente relacionado com a capacidade financeira da instituição.

De 680 a quase 1.500 dólares: Equação de EDL explode

Os dados publicados pela imprensa árabe em 25 de Agosto são utilizados para medir a extensão do choque. A EDL reteve aproximadamente $680 por tonelada métrica de combustível diesel para seu orçamento de 2026. O mercado então se aproximou de 1.500 dólares. A diferença absoluta atinge assim cerca de $820 por tonelada.

À primeira vista, o cálculo sugere um aumento de 120,6% entre a suposição de orçamento de $680 e um preço de $1,500. As EDL referiram um aumento global entre 88 % e 91 %, correspondendo à evolução das referências de mercado seguidas pela instituição durante o período considerado. Por conseguinte, os dois números não descrevem exactamente a mesma comparação. No entanto, para as finanças da EDL, o fato essencial permanece o mesmo: o preço a que a instituição deve obter sua energia tem muito mais a ver com o preço utilizado para construir seu orçamento.

Tecnicamente, a consequência é imediata. Com um envelope financeiro constante, uma tonelada comprou $1.500 mobiliza 2,21 vezes o montante orçamentado para uma tonelada em $680. Por exemplo, em 68 milhões de dólares, uma suposição teórica de $680 compraria 100.000 toneladas. A $1.500, o mesmo montante cobriria apenas cerca de 45.300. Este cálculo ilustrativo não é uma previsão de compras reais de EDL, mas mostra por que o preço do combustível determina diretamente o número de horas que a instalação pode produzir.

Joe Saddi tinha resumido publicamente já em 23 de julho: quando o preço do óleo combustível duplo, EDL só pode comprar, com recursos constantes, cerca de metade da quantidade anterior. O ministro explicou que o estabelecimento conseguiu manter temporariamente a sua produção graças à sua disponibilidade, antes da persistência da guerra tornou esta estratégia difícil de sustentar.

Sete a nove horas em fevereiro, depois o retorno dos cortes

A violência da inversão aparece quando a situação atual é comparada no início do ano. Segundo Joe Saddi, a EDL chegou ao final de fevereiro de 2026 para fornecer entre sete e nove horas de energia por dia, em média, sem qualquer transferência adicional do Tesouro para financiar essa fonte de energia.

Esta melhoria não resistiu ao choque energético regional. A guerra de março causou um aumento no custo dos produtos petrolíferos. O estabelecimento continuou por dois ou três meses a manter o seu nível de produção, na esperança de um curso relaxante. Quando este relaxamento não se tornou sustentável, a restrição financeira transformou-se em estresse físico: menos combustível disponível significa menos quilowatts horas produzidas.

O contraste é particularmente visível em Trípoli. Em 14 de agosto, o MP Ashraf Rifi denunciou uma dieta de cerca de duas horas diárias na cidade e acusou implicitamente o sistema de distribuição de desvantagem do Norte. O Ministério da Energia desafiou qualquer discriminação geográfica. Ele confirmou, no entanto, que a situação da eletricidade tinha se tornado « muito difícil » em todo o Líbano.

O departamento explicou igualmente que a distribuição dependia do nível de produção disponível e que os voos de electricidade e os incumprimentos pesavam sobre a capacidade da LEDL para abastecer a rede. Por outras palavras, o declínio da oferta já não é apenas uma percepção dos utilizadores. O próprio departamento reconhece que a melhoria observada em fevereiro foi interrompida.

Perdas e pagamentos não pagos agravam o choque petrolífero

O preço do combustível seria menos perigoso para as EDL se o estabelecimento tivesse um sistema financeiro sólido. Não é esse o caso. O choque do petróleo ultrapassa várias fragilidades antigas que a guerra tem agravado.

A EDL cita em especial as perdas não técnicas. Estes são principalmente a eletricidade injetada na rede, mas não cobrados ou não pagos devido a conexões ilegais, manipulação de contadores ou outras formas de fraude. Para um produtor que já sofre de escassez de combustível, a cada quilowatts consumidos sem receita piora ainda mais o equilíbrio financeiro.

A colecção é um segundo problema. Em várias zonas afectadas pela guerra, a recolha de facturas deteriorou-se. Foram igualmente concedidas isenções a certas zonas, nomeadamente no Sul. Joe Saddi não contesta o princípio dessas medidas de destruição e deslocamento. No entanto, o Painel considera que os seus custos devem ser compensados pelo Fundo de Receitas Consolidadas e não suportados pela EDL.

A isso somam-se as dívidas de administrações, instituições públicas, autoridades de água e municípios. Em julho, o ministro estimou as dívidas acumuladas até o final de dezembro de 2025 em aproximadamente $250 milhões. De acordo com seus números, esses valores continuaram a aumentar aproximadamente US$ 12 milhões por mês, elevando o atual total de 330 para 340 milhões de dólares.

Esta massa é de nova importância quando o combustível atinge níveis excepcionais. As facturas que antes podiam ser vistas como um problema de fluxo de caixa estão agora a tornar-se uma reserva financeira indispensável para manter as plantas.

EDL começa a cortar maus pagadores públicos

A instituição optou, portanto, por atuar na coleta. Após um ultimato de cinco dias úteis, a EDL começou no dia 24 de agosto a cortar eletricidade para governos, instituições públicas e municípios que não regularizaram suas contas. Os hospitais públicos foram isentos desta medida.

Esta decisão mostra que a crise entrou numa fase mais difícil. A EDL já não exige simplesmente o pagamento de moras. Utiliza a interrupção da oferta como instrumento de recolha, incluindo para os organismos do sector público.

A instituição justifica esta política por uma situação que descreve como força maior. Ao mesmo tempo, invoca o aumento dos produtos petrolíferos, as consequências da guerra, as perdas não técnicas, a fraca recuperação e a acumulação da dívida pública. A aposta apresentada é a continuidade do próprio serviço.

Nos domínios em que as perdas são particularmente elevadas, pode também ser utilizada uma redução do aprovisionamento alimentar para limitar a energia fornecida sem compensação financeira. No entanto, essa lógica é socialmente delicada: um corte aplicado a uma rede com muita fraude também afeta assinantes que normalmente pagam suas contas.

Pauta aduaneira, solução económica mas problema social

Diante de um combustível muito mais caro, uma das respostas teóricas é aumentar o preço da eletricidade. Joe Saddi indicou que tinha proposto ao Conselho de Ministros um mecanismo de tarifas móveis ligado aos preços internacionais do petróleo.

Economicamente, o princípio é simples. Se o custo variável de produção aumenta, a tarifa paga pelo usuário muda na mesma direção. Um declínio subseqüente do petróleo poderia produzir o movimento oposto. Este tipo de mecanismo reduz o risco de uma diferença duradoura entre os custos e as receitas compensar o cash flow do produtor.

No entanto, o governo não selecionou esta opção nesta fase. Considera que um aumento tarifário seria difícil de suportar na actual situação económica e social. A escolha protege temporariamente os assinantes da EDL, mas não elimina o custo do petróleo. Simplesmente muda a questão do seu financiamento.

O ministro propôs então uma segunda solução: que o Estado reembolse US$ 50 milhões por mês por quatro ou cinco meses para suas próprias dívidas e as de suas instituições. Por conseguinte, este montante não constituiria, de acordo com a sua apresentação, uma nova subvenção comparável às antigas transferências maciças para o sector da electricidade, mas o pagamento de facturas e compensações já devidas.

O problema é que Joe Saddi afirmou em 23 de julho que esta proposta, formulada cerca de um mês antes, ainda não tinha sido implementada. Ele então pediu que ela começasse na semana seguinte. A crise actual mostra o quanto este atraso se tornou sensível.

As promessas de Joe Saddi enfrentam a realidade da rede

A situação actual exige também uma distinção entre as reformas estruturais empreendidas por Joe Saddi e a sua tradução para as tomadas eléctricas domésticas. Desde a adesão ao ministério em 2025, ele tem enfatizado a reorganização institucional do setor, a luta contra o roubo, a reforma da governança e o fim de soluções temporárias.

De facto, foi dado um passo importante com a nomeação da Autoridade Reguladora da Electricidade, que se espera que tenha decorrido mais de 20 anos. O Conselho de Ministros aprovou igualmente, em 23 de Julho de 2026, uma nova política sectorial que define um período de transição e um modelo a mais longo prazo. O Ministério está trabalhando em paralelo no conselho de administração da EDL, na produção, na infraestrutura de gás e na abertura do setor nos termos da lei.

No entanto, esses avanços institucionais ainda não produziram a melhoria sustentável da dieta esperada pela população. A mudança de sete para nove horas em Fevereiro para uma situação em que algumas áreas recebem apenas cerca de duas horas ilustra esta diferença entre a reforma do quadro e a disponibilidade real de energia.

Precisamos também de ser específicos sobre as « promessas políticas ». A promessa de alto perfil de eletricidade 24 horas após um ano de gestão das Forças Libanesas do ministério foi feita em janeiro de 2025 por Charles Jabbour, então responsável pela comunicação do partido, antes da nomeação de Joe Saddi. Seria, portanto, incorreto atribuí-lo pessoalmente ao ministro. Seus oponentes políticos, no entanto, se opõem a ele hoje porque ele foi escolhido pelas Forças Libanesas para liderar o ministério.

Joe Saddi prometeu colocar o setor de volta em um caminho viável, para formar a autoridade reguladora, combater conexões ilegais e quebrar a lógica de « soluções de refistolagem ». Uma parte institucional deste programa avançou. Por outro lado, a promessa de uma melhoria tangível e sustentável do abastecimento permanece em face da escassez de combustível e do financiamento das EDL.

Quatro opções, nenhuma sem custo

A curto prazo, as escolhas são relativamente fáceis de identificar, mas nenhuma é indolor. A EDL pode absorver parte do custo incremental usando seu fluxo de caixa, reduzindo sua margem de segurança. Pode reduzir as suas compras ou certas despesas, com um risco directo para a produção. O Estado pode fornecer recursos adicionais ou liquidar as suas dívidas. Por último, alguns dos choques podem ser transmitidos aos consumidores através de tarifas.

Não há hoje uma decisão documentada para dizer que apenas uma dessas soluções será implementada. O governo descartou até agora o aumento imediato das tarifas. A EDL acelera a recolha e as anulações contra os devedores. Ao mesmo tempo, o Ministério exige o pagamento de dívidas públicas.

Para as famílias, a questão não se limita ao montante da factura EDL. Quando a corrente pública diminui, o consumo não desaparece. Ele se move para geradores privados, baterias, instalações solares ou outros sistemas de reforço. Por conseguinte, os consumidores podem pagar uma tarifa pública inalterada, enquanto vêem o seu aumento total das despesas energéticas.

As empresas estão sujeitas ao mesmo mecanismo. Uma fábrica, negócio, restaurante ou hotel deve garantir uma continuidade elétrica que a rede pública não garante. Quanto mais os cortes aumentam, mais o custo da autoprodução entra no custo. O choque petrolífero acabou sendo passado para bens e serviços, mesmo que o governo mantivesse temporariamente a tarifa oficial.

Reforma tecnicamente coerente continua exposta ao petróleo

É precisamente isso que a actual crise revela. O Líbano pode melhorar a governação da EDL, instalar um regulador, reforçar a recolha, combater as ligações ilegais e conceber um modelo mais coerente. Estas reformas abordam as causas internas do défice de electricidade. No entanto, não protegem automaticamente o país do choque de combustível externo.

Enquanto a maior parte da produção disponível depende de combustíveis importados e as finanças da EDL têm pouca margem, um aumento acentuado do petróleo pode cancelar em poucas semanas uma melhoria alcançada por vários meses. A diferença entre 680 e quase 1.500 dólares agora fornece a demonstração mais direta.

A emergência está agora em dois níveis. O governo tem de decidir quem absorverá o custo adicional imediato do combustível, ao passo que a reforma deve, em última análise, reduzir esta vulnerabilidade. Entre os dois, a EDL continua a operar com uma variável muito concreta: cada dólar adicional gasto em uma tonelada de combustível reduz os recursos disponíveis em outros lugares, e cada carga que se tornou muito cara pode resultar em mais horas sem corrente.