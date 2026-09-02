Herança libanesa: livros e atlas para descobrir Tiro, Byblos, Baalbek e Saida

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O património libanês também está a ser lido. Entre os restos de Tiro, os templos de Baalbek, a história de Byblos, as mansões de Saida e as paisagens do Monte Líbano, livros e atlas permitem colocar cada local em uma continuidade histórica mais ampla.

Escolha uma jogada útil

Para começar, foco em um livro que especifica seu período histórico, suas fontes e seu ângulo: arqueologia, arquitetura, história política, patrimônio religioso ou geografia. Um atlas ilustrado ou guia útil completa uma narrativa histórica colocando cidades, estradas e monumentos principais.

De Tiro a Trípoli: estendendo arquivos Libnanews

Nossos artigos sobreTiroe sobrea restauração do património de Trípolimostrar que os monumentos não são apenas lugares turísticos. Eles mantêm uma memória urbana, social e familiar que lança luz sobre os assuntos atuais do país.

Nossa Selecção de Leitura

Esta selecção reúne resultados de investigação sobre a história e o património do Líbano. Verifique sempre o autor, data de emissão e idioma antes da compra.

Descubra os livros e atlas sobre o patrimônio libanês na Amazônia (Link pago pelo Amazonas)

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