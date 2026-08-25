Oleoduto Iraque-Líbano: o desafio de um corredor Mediterrâneo

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A ideia é espetacular: trazer até dois milhões de barris de petróleo iraquiano por dia para o Mediterrâneo usando um novo corredor terrestre através da Turquia, Síria e Líbano. Ela vem especialmente em um momento em que a crise no Estreito de Ormuz tem mostrado a vulnerabilidade estratégica do Iraque, a maioria dos quais é historicamente dependente do Golfo. Nesta fase, porém, os projectos formalmente estudados por Bagdade devem ser distinguidos da perspectiva de uma extensão ao território libanês. Em 25 de agosto,Al Akhbarinforma que o diretor geral de segurança Hassan Choucair falou com autoridades libanesas sobre um novo projeto de oleoduto envolvendo a empresa americana Chevron. Vários elementos desta arquitetura energética estão bem documentados. O corredor completo para o Líbano ainda não tem nenhum acordo inter-Estado publicado, nenhum financiamento anunciado, nenhum calendário de implementação.

Um projeto evocado por Hassan Choucair após sua visita ao Iraque

SegundoAl AkhbarHassan Choucair informou as figuras políticas, oficiais e de mídia libanesas sobre as discussões que ele estava supostamente ciente durante uma recente visita ao Iraque. O Director-Geral da Segurança Geral reuniu-se com o Primeiro-Ministro iraquiano Ali Faleh al-Zaidi e vários funcionários.

O diário descreve um projeto iraquiano para estabelecer um novo eixo petrolífero para transportar petróleo bruto para a costa mediterrânica. A rota relatada passaria pelo Iraque, Turquia, Síria e Líbano antes de chegar às instalações de carga marítima. A capacidade relatada atingiria cerca de dois milhões de barris por dia.

Em comparação, tal volume representaria uma importante infra-estrutura no Médio Oriente. Dois milhões de barris por dia correspondem a uma parte muito grande das exportações actuais do Iraque. Por conseguinte, o gasoduto não constituiria uma mera extensão técnica ao mercado libanês. A sua principal função seria a exportação internacional de bruto iraquiano pelo Mediterrâneo.

Al Akhbartambém associa a Chevron ao projeto. No entanto, essa participação deve ser formulada com precisão. O envolvimento do grupo americano em vários estudos e projetos de oleodutos iraquianos é confirmado pelas autoridades de Bagdá. Por outro lado, os documentos públicos disponíveis ainda não estabelecem que um contrato final teria sido adjudicado à Chevron para construir um corredor integrado que passasse sucessivamente pela Turquia, Síria e Líbano.

Esta nuance é essencial. O projeto baseia-se em discussões reais sobre energia, mas vários projetos diferentes ainda parecem coexistir.

O que o Iraque realmente cometeu

Bagdade trabalha há vários meses numa diversificação acelerada das suas rotas de exportação. O encerramento ou ruptura do Estreito de Ormuz durante a guerra regional transformou uma velha preocupação estratégica em uma emergência econômica.

O Ministério do Petróleo iraquiano confirmou em julho que estava estudando uma nova arquitetura de oleodutos. Um dos eixos é ligar Bassora, no petróleo sul do país, a Fishkhabur, no norte. Poderia então juntar-se à rede que conduz ao porto turco de Ceyhan. Outro eixo ligaria Haditha, no oeste do Iraque, ao porto sírio de Banias, no Mediterrâneo.

Um consórcio composto pela Chevron, a empresa americana TI Capital e o grupo Qatar UCC está envolvido nos estudos técnicos e financeiros de alguns desses projetos. As autoridades iraquianas também anunciaram discussões com a Chevron sobre o aumento da produção e o desenvolvimento de novas capacidades logísticas.

No entanto, a distinção entre estudo e construção permanece crucial. O próprio Ministério do Petróleo do Iraque especificou que certos acordos assinados em julho centraram-se em estudos técnicos, design inicial e viabilidade. Estes documentos não criam necessariamente, nesta fase, uma obrigação financeira definitiva para o Estado iraquiano.

Por conseguinte, o projecto é mais avançado do que uma simples ideia política, mas menos avançado do que um projecto totalmente financiado.

Dois milhões de barris: um valor credível, mas ainda não libanês

O volume de dois milhões de barris por dia não é apenas da história publicada em 25 de agosto. Já aparece nos projectos oficialmente discutidos entre o Iraque e os seus parceiros.

Os funcionários iraquianos referiram uma nova capacidade deste tipo para o sistema que liga os campos do Sul às saídas do Mediterrâneo. Foram igualmente apresentados projectos no eixo Haditha-Banias com uma capacidade potencial de 2 milhões de barris por dia.

Essa concordância reforça a credibilidade da figura. Não confirma automaticamente a rota completa para o Líbano.

Os anúncios públicos iraquianos hoje identificam dois grandes mercados mediterrânicos: Ceyhan na Turquia e Banias na Síria. O Líbano aparece em outra série de discussões com Bagdá, incluindo em torno de Trípoli e a possibilidade de retomar uma função de trânsito e armazenamento.

Em outras palavras, há várias salas. Resta demonstrar que já fazem parte de um único projecto industrial.

Por que Ormuz muda completamente o cálculo iraquiano

A crise do Estreito de Ormuz constitui a principal justificação económica para esta aceleração. Antes da guerra regional, o Iraque exportou a grande maioria de seu petróleo bruto através de seus terminais do Golfo. Esta geografia oferece uma capacidade considerável, mas também foca o risco em uma única passagem marítima.

Quando o tráfego no Estreito foi severamente interrompido, as exportações iraquianas caíram drasticamente. Bagdade encontrou-se confrontada com um problema estrutural: ter grandes reservas e capacidade produtiva só é parcialmente utilizado quando o petróleo já não consegue chegar aos mercados internacionais.

A dependência é tanto mais significativa quanto as receitas do petróleo fornecem a maior parte dos recursos orçamentais do Iraque. Por conseguinte, uma interrupção prolongada das exportações não afecta apenas as empresas petrolíferas. Ameaça directamente as finanças públicas, as despesas estatais e a estabilidade económica.

Uma rede terrestre para o Mediterrâneo ofereceria garantias estratégicas. Provavelmente não substituiria o Golfo, mas permitiria ao Iraque ter várias saídas independentes. O petróleo bruto poderia chegar a Ceyhan, Banias ou, no caso libanês, instalações na costa libanesa.

Assim, a estratégia iraquiana passou da otimização comercial para a resiliência.

Ceyhan já existe, Banias tem que ser amplamente reconstruído

O corredor para a Turquia tem uma clara vantagem: algumas infra-estruturas já existem. O gasoduto Iraque-Turquia liga o norte do Iraque ao porto mediterrâneo de Ceyhan. Bagdá e Ancara assinaram um acordo de um ano no início de agosto, agora em operação, aguardando um acordo mais amplo.

O acordo abrange uma capacidade de transporte de até 750.000 barris por dia na sua fase actual. Teoricamente, o sistema histórico tem capacidades superiores, mas os seus fluxos reais continuam a ser afectados por problemas técnicos, conflitos sobre as exportações curdas e as consequências da guerra.

O modo sírio coloca um problema diferente. O antigo oleoduto Kirkuk-Banias tem sido há muito tempo uma saída ocidental para o petróleo iraquiano. Mas as infra-estruturas são antigas, danificadas e, em grande medida, inadequadas para os volumes actualmente previstos.

Estimativas relatadas em agosto estimam o custo de um novo sistema Iraque-Síria de pelo menos 15 bilhões de dólares e o tempo de construção necessário em cerca de quatro anos. Estes números dão uma ideia do âmbito financeiro do projecto.

É por isso que falar em « reabrir » um cano velho seria enganoso. Para transportar até dois milhões de barris por dia, grande parte do sistema teria de ser reconstruída ou novos tubos, estações de bombeamento, capacidades de armazenamento e terminais instalados.

No Líbano, uma nova conduta em vez de uma restauração

A mesma lógica aparece nas informações atribuídas a Hassan Choucair. SegundoAl AkhbarO funcionário libanês teria compreendido, pelos seus interlocutores iraquianos, que o projecto libanês exigiria um novo gasoduto.

A antiga rede não teria nem as características técnicas nem a capacidade de transporte dos volumes mencionados. Um corredor de dois milhões de barris por dia exigiria uma infra-estrutura muito diferente das instalações históricas que antes ligavam as redes sírias a Trípoli.

Esta clarificação altera significativamente o âmbito do projecto. Restaurar um gasoduto antigo pode ser um projeto importante, mas relativamente limitado. A construção de um novo gasoduto transfronteiriço exige estudos de mapeamento, expropriações, estações de bombeamento, dispositivos de segurança, capacidades de armazenamento e instalações portuárias de dimensão internacional.

O Líbano também deveria decidir para onde o petróleo seria direcionado. Trípoli tem um legado de petróleo e instalações de armazenamento, mas eles também exigiriam grandes investimentos para se tornar o terminal para um corredor carregando volumes deste tamanho.

O Líbano já tinha proposto um caminho para Trípoli

A hipótese não surge inteiramente em 25 de agosto. No final de julho, o primeiro-ministro Nawaf Salam visitou Bagdá com uma delegação, incluindo o ministro da energia Joe Saddi. As discussões incidiram sobre a energia e as oportunidades de reforçar o comércio entre os dois países.

O Líbano propôs então restabelecer um papel no trânsito do petróleo iraquiano para o Mediterrâneo. Os cenários mencionados incluíam o transporte de petróleo bruto por terra, o uso de instalações em Trípoli e, a longo prazo, a reabilitação ou construção de infraestrutura fixa.

Uma equipa técnica conjunta deveria examinar as opções disponíveis. Este é um passo importante, pois confirma a existência de um interesse político bilateral. No entanto, não é uma decisão construir um oleoduto.

As primeiras discussões do Líbano até se concentraram em soluções mais imediatas, incluindo o transporte de petroleiros em toda a Síria. Essa fórmula já exigiria a reabilitação de estradas, passagens de fronteira, capacidade de armazenamento e instalações de recepção em Trípoli.

O gasoduto corresponderia, portanto, a uma fase de cooperação muito mais ambiciosa.

Uma geografia que ainda requer explicações

A rota indicada porAl Akhbarmerece também uma leitura técnica cuidadosa. Um corredor que passa sucessivamente pelo Iraque, Turquia, Síria e Líbano seria particularmente complexo. Envolveria quatro jurisdições, várias redes e conexões existentes que ainda não são detalhadas publicamente.

Os planos oficialmente descritos por Bagdá são agora mais legíveis: um eixo para a Turquia e Ceyhan, e outro para a Síria e Banias. A extensão ao Líbano poderia teoricamente tornar-se parte de uma rede síria ou formar um ramo independente. A informação disponível ainda não permite determinar a arquitetura escolhida.

Esta falta de pormenor não torna o projecto impossível. Significa apenas que o conceito político ainda precede a engenharia definitiva.

Um verdadeiro projecto de gasoduto deve especificar a sua origem, diâmetro, caudal, estações de bombeamento, rota exacta, terminais servidos e condições comerciais de acesso à rede. Ainda não foi publicado um conjunto completo de dados para um corredor Iraque-Líbano.

Quatro Estados devem garantir o mesmo tubo

O obstáculo mais óbvio seria a diplomacia. Um gasoduto transfronteiriço só é viável se todos os Estados atravessarem as condições de trânsito durante várias décadas.

O Iraque forneceria petróleo. A Turquia, a Síria e o Líbano devem garantir a passagem da rede de acordo com o percurso finalmente escolhido. Todos gostariam de negociar os seus direitos de trânsito, responsabilidades técnicas, possíveis impostos e mecanismos de resolução de litígios.

A segurança seria igualmente importante. Um gasoduto desta dimensão constitui uma infra-estrutura estratégica exposta a sabotagem, ataques militares, grupos armados e tensões políticas. Uma pausa de alguns quilómetros poderia imobilizar toda a cadeia.

A Síria é um desafio central a este respeito. Apesar da nova configuração política, algumas regiões permanecem frágeis e a infraestrutura energética síria sofreu anos de guerra e subinvestimento.

O financiamento seria enorme

O segundo obstáculo diz respeito ao dinheiro. As únicas estimativas para o eixo Irak-Syrian já evocam pelo menos 15 bilhões de dólares. Adicionar um ramo libanês, modernizar terminais e construir capacidade de armazenamento necessariamente aumentar o investimento.

Uma empresa como a Chevron pode trazer sua experiência técnica e facilitar a mobilização de capital, mas sua participação não elimina a necessidade de um modelo econômico claro.

Os investidores gostariam de saber os volumes garantidos, duração dos contratos de trânsito, tarifas, riscos soberanos e mecanismos de proteção em caso de guerra ou mudança política.

Para o transporte diário de dois milhões de barris, seria igualmente necessário um compromisso comercial suficientemente forte para garantir a utilização dos gasodutos durante um longo período de tempo.

O que o Líbano poderia ganhar

Para o Líbano, o interesse não reside principalmente no acesso ao próprio petróleo bruto. Estaria no retorno do país sobre o mapa regional de infraestrutura energética.

Um terminal mediterrânico poderia gerar direitos de trânsito, receitas de armazenagem, investimentos portuários e uma nova actividade logística. Trípoli poderia recuperar uma função energética que perdeu com o desligamento das antigas instalações.

O projecto poderia também justificar a modernização de equipamentos petrolíferos, estradas e instalações portuárias. Em um país que busca investimentos produtivos e ganhos cambiais, essa perspectiva tem uma dimensão econômica óbvia.

Mas estes benefícios permanecem hipotéticos por enquanto. Não foi fixada nenhuma tarifa de trânsito. Nenhum volume reservado para o Líbano foi anunciado. Não se confirma qualquer investimento portuário directamente relacionado com este gasoduto.

Um projecto credível pelas suas componentes, incerto no seu conjunto

Em última análise, é esta distinção que permite avaliar correctamente as informações de 25 de Agosto. O Iraque está a tentar reduzir a sua dependência do estreito de Ormuz. Investiu em vários corredores terrestres. Ele negocia com a Turquia, estuda uma nova ligação com a Síria e trabalha com um consórcio, incluindo Chevron. O número de 2 milhões de barris por dia aparece bem nos projectos actualmente em estudo.

O Líbano, por seu lado, procura encontrar um lugar no transporte de petróleo iraquiano para o Mediterrâneo. Também são estabelecidas discussões entre Beirute e Bagdade.

No entanto, o que ainda não está estabelecido é a existência de uma decisão final que transforme estes elementos num único gasoduto Iraque-Turquia-Síria-Líbano. Continuam a faltar estudos pormenorizados, acordos de trânsito, financiamento, itinerário final e calendário.

A crise de Ormuz tornou a ideia muito mais relevante do que teria sido alguns anos antes. Não removeu obstáculos. Para o Líbano, o regresso a uma função regional de trânsito energético torna-se, portanto, uma perspectiva credível a analisar, mas ainda não uma infra-estrutura que possa ser considerada como adquirida.